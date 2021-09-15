Anlaşıldığı kadarıyla bu Kovid- 19'lu dünyada insanların ağzının tadı kalmayacak.

Hemen her gün bir yetkili, Kovid'in geçmekte olduğunu, aşıyla sona erdirileceğini söylüyor.

Ancak Türkiye'de aşı rakamları yükseldiği halde Kovid'den ölümler hiç düşmüyor.

Bu arada dün Bill Gates, "Yeni bir salgına dünya hazırlıklı değil" diye dehşet verici bir açıklama yaptı.

Hatırlanacağı gibi Kovid-19 Çin'deki Vuhan'da çıkmadan önce de Bill Gates dünyayı uyarmış ve aşı konusunda büyük yatırımlar yapmıştı.

Ama sonuç ortada... Bill Gates şimdi yeni bir salgının eşikte olduğunu ve dünyanın buna hazır olmadığını söylüyor.



PUTİN KARANTİNADA

Bu arada dünyanın en güçlü adamlarından biri olan Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin dün kendini izolasyona aldı.

Çünkü, daha önce Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile baş başa görüşme yapmıştı.

Sonra Kremlin Sözcüsü Peskov'un açıklamasına göre Putin'in çevresindeki pek çok kişi Kovid-19 oldu.

Şimdi Putin ölüm korkusuyla Kremlin'den dışarı çıkamıyor.

İki tane önemli toplantıya da uzaktan görüntülü katılacakmış.



LAİKLİK TEMEL DEĞER

Bizim siyaset gündeminde bu hastalık fazlaca yok.

Daha çok muhalif partiler arasındaki ilişkiler ve muhalefet sözcülerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dil uzatmaları var siyasetin ana gündeminde.

Bu arada AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik çok önemli bir konuya değindi ve laikliğin tartışma konusu olduğu iddialarını havaya uçurdu.

Çelik, "Laiklik hem devletin hem de AK Parti'nin temel değeridir" dedi.

Şimdi biz okullardan gelecek sağlık haberlerine kilitlenmiş durumda dünyadaki gelişmeleri endişeyle izliyoruz.