Geçmişte de alışık olduğumuz tablolar adeta değişmeden devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün cuma namazı çıkışında Amerika'ya yüklenip "İki müttefik arasında olmaması gereken durumlar var" dedi.

Bunlara örnek olarak da Amerika'nın terör örgütlerine verdiği silah ve para yardımını gösterdi.

Dün Erdoğan'ı dinlerken rahmetli İsmet İnönü'yü hatırladım.

Kıbrıs bunalımı sırasında 1964-65 yıllarında Amerika, Türkiye'yi tehdit etmişti.

O dönemin Amerikan Başkanı Lyndon Johnson, gönderdiği bir mektupla "Kıbrıs yüzünden Sovyetler Birliği size müdahale ederse buna seyirci kalırız" demişti.

Ve dönemin Başbakanı İsmet İnönü de bu mektup üzerine, "Yeni bir dünya kurulur, bu yeni dünyanın içinde biz de yerimizi alırız" diye konuşmuştu.

Sonuçta yeni bir dünya kurulmadı. Amerika, Türkiye ile ilişkilerini aynen devam ettirdi ve İsmet İnönü başbakanlıktan bir bütçe oylaması sonucu ayrıldı.



TERÖRİSTLERİ BESLİYORLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika'yı değerlendirirken bir incelik yapıp "Eski başkanlar farklıydı, ilişkilerimiz de farklıydı. Ama Biden bunlar gibi değil" diyerek Amerika'nın zaaflarını Biden adıyla örtmeye çalışıyor.

Oysa gerçeği biliyoruz, Amerika Amerika'dır.

Eğer işlerine gelirse iç savaş da çıkarırlar, askeri darbe de yaptırırlar.

Bunu defalarca gördük. Örneğin, 12 Eylül 1980 askeri darbesini ilk olarak Amerika kabul etti ve Türkiye de Yunanistan'ın NATO'ya dönmesini sağlayacak Rogers Planı'nı hemen kabul etti.

Kısacası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da, Amerika'yla ilişkileri bulunan diğer ülke liderlerinin de işleri kolay değil.

Çünkü Amerikan düzeni, dünyayı altüst etmeye her an hazır.

PKK'yı da, FETÖ'yü de, diğer başka tehditleri de beslemeyi sürdürüyorlar.