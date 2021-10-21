Irak ve Suriye topraklarındaki kaotik yapı sebebiyle TSK tarafından hazırlanan yetki tezkereleri TBMM'den geçmek üzere.

Bu demektir ki, önümüzdeki günler hem askeri hem de diplomatik açıdan yoğun çalışmalara sahne olacak.

Şu anda gelen haberlere göre de özellikle Irak'tan Suriye'ye doğru PKK'yı takviye etmek için bazı güçler devreye girdi



ANAHTAR ÜLKE İSRAİL

Durum gerçekten çok karmaşık. Türkiye, müttefiki olan Amerika'yla doğrudan doğruya karşı karşıya. Çünkü Amerika, Türkiye'yi tehdit eden PKK/PYD terörünü doğrudan silahlandırıyor.

Bu arada çeşitli açılardan dostumuz olan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın ilişki kurduğu Putin, aynı zamanda Esad'ın Suriye'sini destekliyor.

Burada anahtar ülkenin İsrail olduğunu da hiç unutmayalım.

Türkiye'nin sınırlarındaki tarafsız bölge inşası, tamamen İsrail'in eseri. Ayrıca Amerika, Irak'ı işgal ettikten sonra oradaki özel Kürt bölgesini İsrail kurdu.



PROBLEMLİ GÜNLER

Yani Türkiye'nin işi kolay değil. Çünkü biz bu dış güçlerle uğraşırken içeride de ana muhalefetin ve HDP'nin kimden yana oldukları hiç belli değil.

Bunlar Türkiye'nin çıkarları yerine Amerika'nın tezlerini savunabilirler.

Ve bu arada hiç unutmayalım ki bir de FETÖ gerçeği var. Yani bir ucu Amerika'da, diğer ucu Ortadoğu'da olan ve Türkiye'de kimin neyi tam savunduğu bilinmeyen kaotik bir durum mevcut. Ama inanıyoruz ki Türkiye bunun üstesinden gelecektir.

Şu anda söylememiz gereken şey, hareketli, şehit haberlerinin de gelebileceği problemli günlerin arifesinde olduğumuzdur.

Türkiye, Azerbaycan ile başlayarak geniş bir dayanışma harekâtını özellikle Orta Asya'daki Türk cumhuriyetlerini de içine alır şekilde devreye soktu.

Bu arada İran, hiç umulmadık şekilde Türkiye'nin karşısında açıkça yer aldı.

İşte önümüzdeki günlerin karmaşık olmasının nedenlerinden biri de bu.