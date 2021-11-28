Dünya medyasında "Omikron" kelimesinden geçilmiyor. İlk defa Botsvana'da görülen Kovid- 19'un bu yeni versiyonu şu anda 19 Afrika ülkesini sarmış durumda.

Belçika, Hollanda ve İngiltere, Omikron'a karşı olağanüstü tedbirler almaya çalışıyorlar. Örneğin, Hollanda'da gündüzleri sokağa çıkmak yasaklandı. Pek çok gelişmiş ülke, Afrika'ya yolculukları yasakladı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün incelemelerine göre, Omikron'a yakalanmak işten bile değil. Daha önce Kovid-19'a yakalananların Omikron'a karşı bağışıklıkları yok.

Bu yüzden eski aşıların etkinlikleri de tam olarak bilinmiyor. Bildiğimiz bir şey var, Türkiye de 5 Afrika ülkesine gidiş gelişi yasakladı.



TÜRK BİRLİĞİ

Dünya eskisi gibi değil. Belki bu hastalık beyinlere de vurdu.

Dünyanın en uygar iki ülkesi sayılan İngiltere ile Fransa neredeyse savaşın eşiğindeler.

İngilizler, Manş Denizi'ni bir savaş denizi haline sokmaya çalışan Fransa Devlet Başkanı Macron'a "Teneke Napolyon" diye lakap takmışlar.

Macron, Libya ve Yunanistan yüzünden Türkiye'ye karşı da düşmanca tavırlar sergiliyor.

Fransa'dan uçak satın almıyor diye Avustralya'yla ilişkilerini askıya aldı.

Bu karmaşık dünyada biz bildiğimiz yolda devam ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk Devletleri Federasyonu kurma çabası çok olumlu biçimde gelişiyor.

Bu arada bizim de baskımızla Putin, Ermenistan'ı Azerbaycan'la sınır anlaşması yapmaya zorladı.

Erdoğan'ın bundan sonraki seyahatleri Türkçe konuşan ülkelere olacak.



MUHALEFET HEP AYNI

Bütün bu iç ve dış farklılıklara rağmen bizim muhalefette değişen bir şey yok.

Acaba Abdullah Gül'ü cumhurbaşkanı adayı mı yapacaklar ya da Ali Babacan'ı Türkiye'nin en akıllı insanı mı ilan edecekler?

Fetullah Gülen'in sağlık durumu da merak edilen olaylardan biri.

Eğer Omikron mutasyonu Feto'ya bulaşırsa bu mutasyon da deforme olabilir.

Kısacası, hem endişeyle hem de gülümseyerek dünyayı izliyoruz.