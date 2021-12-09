Dünya siyasetinde aktörlerin kalitesizliği, uluslararası ilişkileri de çığırından çıkarmaya başladı. Buna en son örnek Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın, Pekin Olimpiyatları için diplomatik boykot uygulama kararıdır. Biden'ın modern kopyalarından da aynı yolu izleyecekler var. Mesela, Avustralya da Pekin Olimpiyatları'nı boykota karar vermiş.

Geçmişte bunu Amerika'nın Moskova Olimpiyatları'nı boykot etmesinde görmüştük. Sonuçta sıfıra sıfır, elde var sıfır oldu. Yani bundan Rusya hiçbir şey kaybetmedi, ancak Amerikalı atletler dünyaya açılmayı dört sene ertelediler. Şimdi ise Biden diplomatik de olsa benzer yöntemi Çin'e karşı uyguluyor.



AKIL DIŞI DAVRANILMAMALI

Bu model dünyanın başka anlaşmazlıklarına da uyarlandığı takdirde daha dramatik sonuçlara varılabilir. Örneğin, Ukrayna yüzünden Amerika ile Rusya'nın arası açık. Bu durumda Rusya akıl dışı davranır ve Avrupa'ya verdiği doğalgazı keserse sonuç ne olur? Bir kışı titreyerek geçiren Avrupalılar acaba Amerika'yı daha mı çok severler?

Dünya politikasına yön veren liderlerin çaplı olması gerekiyor. Ucuz boykotlarla hiçbir şey hallolmaz. Bunu en iyi bilen Rusya'nın lideri Putin'dir.

Dikkat ederseniz Putin bütün tahriklere rağmen bölgesindeki hiçbir ülkeyle ilişkisini kesmiyor, hiçbir ülkeye karşı boykot uygulamıyor.

Dünyada bu aptalca yöntemi en fazla temsil eden kişi ise Fransa'nın "teneke Napolyon"u Macron değil mi?

Macron, Fransa'dan silah almayan ülkelere karşı diplomatik boykotlar düzenliyor. Sonuçta dünyayı öylesine öfkelendirdi ki, Fransa'nın Afrika'daki sömürüsü sanki güncel bir olay gibi manşetleri işgal etmeye başladı.



KAMUOYUNDA TARTIŞILIYORLAR

Burada acınacak ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir. Şu andaki başkanı da, başkan yardımcısı da yetersizlikleriyle hem kendi kamuoylarında hem de dünya kamuoyunda enine boyuna tartışılıyorlar. Ve işte sonunda Biden'ın çapı Pekin Olimpiyatları'nı boykot ederek çıktı.

Biz Türkiye olarak bu tür aptallıkların dışındayız.

Kurtuluş Savaşı'nın sonunda bile Yunanistan'la hemen en derin ilişkilere girmiştik. Ve şu anda boykot ettiğimiz hiçbir ülke yok.

Sadece Suriye gibi yetersiz ülkeler, Türkiye'nin güvenliğine dil uzatınca aynı cevabı veriyoruz

Sanırım Amerika'nın Pekin'i boykotu, dünya dış politikasında kötü bir örnek olarak sonsuza kadar hatırlanacak.