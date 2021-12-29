Ne yapılırsa yapılsın seçim 2023'te. Muhalefet partileri aday üretedursun yine de seçim 2023'te.

Bu bakımdan muhalefete yardım etmek galiba milli bir görev.

Çünkü bu muhalefetten daha saçması çıkarsa ülke olarak hiç altından kalkamayız.

İyisi mi Kılıçdaroğlu'na ve onun adamlarına yardım etmeye çalışalım.

Bana göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, gerçekten Kılıçdaroğlu'ndan daha güçlü bir aday. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İmamoğlu'ndan da Kılıçdaroğlu'ndan da daha değerli.

Bu durumda birtakım küçük manevralar yapmak belki durumu kurtarır.



KILIÇDAROĞLU, İBB GENEL SEKRETERİ OLSUN

Peki İmamoğlu aday olursa Kılıçdaroğlu'na nasıl bir görev düşünülebilir?

Kemal Bey'i İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Genel Sekreter'i yapmak belki onu daha güçlü hale getirebilir.

Bu arada İmamoğlu da Kılıçdaroğlu'nun yerine genel başkan olur.

Bu çözümü biraz zor görüyorsanız bir formülüm daha var.

Ve burada en radikal çözüm, Tayyip Erdoğan'ı yenebilecek güçte bir cumhurbaşkanı adayı çıkarmaktır.

Mümkün olsa Abdullah Gül, Mustafa Sarıgül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu gibi isimlerin hepsini tek şahıs haline getirsek belki bu da güçlü bir aday olur. Ancak bu bir zorlamadır.



HÂLÂ ADAY BULAMAYAN MUHALEFET

Hadi biraz daha zorlayalım ve espri katalım. Millet İttifakı hiç aday bulamazsa bu arada adını çok sık duyduğumuz Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ı bile düşünebilir.

Bu teklifime güldüğünüzü biliyorum ama muhalefetin durumu işte bu kadar içler acısı...

Şaka bir yana, Cumhurbaşkanı Erdoğan il kongrelerinde adeta seçim startı verirken Millet İttifakı'nın hâlâ bir aday bulamamış olması muhalefet açısından endişe verici.

Bunlar siyasetçilerin ve Kılıçdaroğlu'nun sorunu.

Biz şimdi eğlencemize bakalım. Neticede artık doların esiri değiliz.