Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimlerini 23 Haziran'da yenileme kararı, 'Erdoğan'sız Türkiye projesi'ne uzun zamandır yatırım yapan Batılı emperyal çevrelerde adeta travmaya yol açtı. Bütün kirli tezgâhları çöken aktörler öfkeden kudurmuş haldeler. ABD ile Avrupa başkentlerinden koro halinde yapılan küstah ve histerik açıklamalardaki provokatif ve şizofrenik dil, Türkiye düşmanlarının pençesinde debelendikleri ruhsal ve politik çöküntüyü bütün yönleriyle ortaya koyuyor.

Darbeci Abdülfettah Sisi'nin Mısır'daki diktatörlük seçimlerine ve üç günlük sandık tiyatrosuna tek laf edemeyen Batılı barbarlar, sıra Türkiye'ye gelince adeta saldırı yarışına başladı.

En acıklı duruma düşen ise "Türkiye'nin diktatörlüğe doğru savrulduğunu" dile getiren Avrupa Parlamentosu'ndaki liberal grubun lideri ve Belçika eski Başbakanı Guy Verhofstadt oldu. Verhofstadt'a tokat gibi cevap dün Belçika Yüksek Mahkemesi'nden geldi. Oy sayımında hata yapıldığını belirleyen Yüksek Mahkeme, Limburg eyaletindeki Bilzen'de 14 Ekim 2018'de gerçekleşen seçimlerin 16 Haziran'da yeniden yapılmasına karar verdi.

***

***

Bakalım Belçika eski başbakanı bu karara ne diyecek? Aynı soru YSK'nın İstanbul kararı için "Demokratik seçimleri kabullenmeyenlerin AB'de yeri yoktur" diyen Avusturya'nın neoırkçı Başbakanıiçin de geçerli. Kurz'a ayrıcada hatırlatmak lazım.Sürü halindediyebağıran Batılı siyasiler ilegibi medya aygıtlarındanBelçika'daki seçim iptali ile ilgilişu ana kadar herhangibir açıklama gelmedi.Belçika ve Avusturya dışındagibi ülkelerde de yakın zamanda birçok seçim, şaibe ve itirazlar nedeniyle yenilendi.ÖrneğinAmerikan ara seçimlerindegibi eyaletlerde sonuçlar çok yakın çıkıncayapılmıştı.Fakat emperyal odaklardan Türkiye'ye yönelik bunedenini biz gayet iyi biliyoruz. İstanbul'un Batı dünyası için ne anlama geldiğini asla unutmamamız gerekir.Bu konuda, 30 Ekim1918'de imzalanan MondrosMütarekesi'nin daha mürekkebikurumadan İstanbul'daki YüksekKomiserigönderdiği 9 Kasım 1918 tarihlitalimat oldukça nettir."Türkler, bırakışma koşullarının kendi lehlerine olduğu iddiasında bulunmaya başladılar. Böyle bir izlenimin yaratılmasına fırsat vermemeliyiz. Mısır ve Hindistan'daki Müslüman uyruklarımızın,Bu Pan-İslamizm'e öldürücü bir darbe indirecektir..."İşte İstanbul'a yüklenen anlam ve değer budur., İslamdünyasının çelik çekirdeğiTürkiye'nin düşmesidir.Türkiye'nin düşmesi ise İslam dünyasının bütün umutlarının yok olması demektir. Dolayısıyla İstanbul'daki seçimler,İslam dünyasının da kaderini belirleyecek bir dönüm noktası olacaktır.