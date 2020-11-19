3 Kasım'daki seçimlerden kutuplaşarak çıkan ABD'nin birlik ve bütünlüğünün yegâne yolu yeni bir düşman veya sağlam bir müttefik bulmaktan geçiyor. Bu düşman veya müttefikin ise ancak Çin olabileceği söyleniyor.

Çin'e karşı düğmeye ilk olarak Barack Obama basmıştı. 2012'den bu yana 'Pivot Asia/Asya'da oyun kurmak' stratejisi yürüten ABD, ne yapsa da Pekin'in yayılma politikasına engel olamadı.

Tek Kuşak Tek Yol (BRI) projesiyle Avrasya ve Pasifik başta olmak üzere dört kıta ve üç okyanusta ABD'yi dengelemede önemli mevziler kazanan Çin yönetimi, son olarak Donald Trump'ın başlattığı ticaret savaşından da kârlı çıkan taraf oldu.

'Düşmanlık stratejisi' çöken ABD, sekiz yıl önce Pekin'e yönelik başlattığı II. Soğuk Savaş'ta ekonomik ve stratejik anlamda iki ağır yenilgi aldı.

Ticari olarak ABD, pandeminin de etkisiyle Çin'e karşı neredeyse havlu atacak konuma geldi.

Strtaejik açıdan da bırakın Rusya ve Türkiye gibi iki önemli aktörü, Amerikan yönetimi Çin'e karşı Avrupa Birliği'ni bile kendi yanına çekmede başarılı olamadı.

***

Çünkü Soğuk Savaş döneminde ABD'nin Rusya'dan bir düşman yaratma projesininFakat 11 Eylüljeo-politik ayakları zayıf kaldı.Dolayısıyla Çin'e karşı düşmanlık stratejisi altüst olan ABD, şimdi gözünüyani müttefik olmaya dikmiş durumda. Yeni seçilende bu zaten... Çin ile ilişkilere yeni bir format atmak. Bir bakıma Biden, ABD'nin Çin'e karşı çektiğitemsil ediyor.Bu nedenle Biden, kampanya döneminde Rusya'yı ulusal güvenlikleri için hâlâ en büyük tehlike olarak gösterirken Çin'e yönelik ise daha makul bir söylem kullandı. "diyerek Pekin'i daha çok ekonomik açıdan eleştirmeyi tercih etti.O yüzden şu günlerde ABD'de her kesimdensesleri yükseliyor.Hatta daha ileri gidenler ABD ve Çin arasındadevreye sokulmasından yana.Örneğin 2013-14'te Biden'ın ulusal güvenlik danışmanlığını yapangeçen yıl yayımladığı bir makalede "Birçok anlaşmazlığa rağmen iki güç rakip olarak ortaklaşa yaşayabilir. Zaten böyle davranmaya da ihtiyaçları var" demişti.

***