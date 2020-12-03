ABD başkanlığını kazanan Joe Biden (78) kabinesinin dışişleri, hazine, içişleri, ulusal güvenlik ve ulusal istihbarat gibi kritik makamların kimlere emanet edileceği açıklandı.

Fakat en önemli pozisyon olan Savunma Bakanlığı (Pentagon) koltuğu hâlâ boş. Ekibini Clinton ve Obama'nın yanında çalışmış şahin liberallerden kuran Biden'ın, önümüzdeki dört yıl nasıl bir küresel politika izleyeceği, asıl olarak Pentagon'u ne tür bir isme teslim edeceğiyle netlik kazanacak.

Amerikan medyası daha şimdiden işin magazin kısmıyla hemhal. Pentagon'un yeni patronunun kadın mı, erkek mi veya beyaz mı, siyahi mi olacağına odaklanmış haldeler.

Oysa dünya için Pentagon'a atanacak isim bir bakıma ABD'nin küresel askeri stratejileri için turnusol kâğıdı işlevi görecek

Bu bağlamda Pentagon için iki isim öne çıkıyor. İlki Obama'nın savunma bakan yardımcısı (2009-212) ve özel danışmanı Michele Flournoy. Diğer isim ise dört yıldız sahibi emekli General Lloyd Austin (67).

Pentagon tarihinde en yüksek pozisyona gelen kadın olarak anılan Flournoy'un (59) atanması ABD'nin önceliği Trans-Atlantik ilişkilere ve Hint-Pasifik eksenine vermesi anlamına geliyor.

Obama'nın akıl hocası Flournoy, Afganistan, Irak ve Suriye politikaları ile Libya müdahalesinin arkasındaki isim olarak gösteriliyor. Harvard mezunu olan 'Dişi Asena' Flournoy, 2016'da Ukrayna krizinde Kiev'i silahlandırmayı savundu. Biden'ın dışişleri bakanı olarak atadığı Yahudi kökenli Antony Blinken ile ortak şirketi bulunan Flournoy, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhakına tam destek veren biri.

Ne var ki İran, Libya ve Suriye'de umduğunu bulamayan Flournoy, zamanla ilgi alanını Hint-Pasifik'e kaydırdı. Hatta Obama'nın Çin'i merkeze alarak 2012'de ilan ettiği "Pivot Asia/Asya'da oyun kurma" stratejisinin mimarı diye biliniyor.

CIA'ya 'dışarıdan hizmet sunan uzman' sıfatı da bulunan Flournoy insansız teknolojilere ağırlık verilmesinden ve ABD'nin Güney Çin Denizi'ndeki askeri gücünü maksimum düzeye taşımasından yana. Pekin'e karşı her türlü askeri ve ekonomik caydırıcılığı savunuyor. Her anlamda Pasifik savaşına yatırım yapan Flournoy'a göre Çin'in Tayvan'ı ilhakı nükleer bir savaşa yol açabilir

Yaşlı Joe'nun aklındaki diğer isim olan emekli General Lloyd Austin'i aslında yakından tanıyoruz. 2013'ten 2016'ya kadar Merkez Komutanlığı'na (CENTCOM) komutanlık etti. Bir bakıma ABD'nin Afganistan'dan Yemen'e, Fas'tan İran'a uzanan ülkelerdeki kaostan sorumlu en üst düzey askeri yetkiliydi

Amerikan ordusunda 41 yıllık bir kariyere sahip Austin, ABD'nin Irak'ta görev yapan general rütbesindeki son komutanı (2010-2011). Ardından genelkurmay başkan yardımcılığı yaptı (2012-2013). Mart 2013'te CENTCOM'a atanan Austin döneminde hızla palazlanan DEAŞ Haziran 2014'te Musul'u aldı.

Nisan 2016'da emekliye ayrılan Austin, şimdi ABD'nin çelik devi Nucor ve çokuluslu sağlık şirketi Tenet Healtcare ile savunma devi Raytheon'da yönetim kurulu üyelikleri yapıyor. Özetle Biden'ın işi zor. Bir yanda nükleer savaş yanlısı beyaz dişi asena Flournoy... Diğer yanda ise DEAŞ'ın kurucusu ve küreselci savaş lobisinin kara panteri General Austin... Yaşlı Joe hangisini seçse ABD o stratejiye öncelik verecek. Ya Çin ile savaşa hazırlık yapılacak. Ya da yeni sürüm DEAŞ stratejisi ile İslam dünyası yeniden ölüm ve kaos yurduna çevrilecek. Diyeceğimiz o ki Pentagon'daki yarışı kim kazanırsa kazansın kaybeden yine dünya olacak.