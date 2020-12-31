Nasıl ki savaş diplomasinin başka şekillerde devamı veya bir unsuru haline geliyorsa benzer şekilde diplomasi de bazen savaşın bir unsuru olabilir.

Bu bağlamda Atlantik ile Türkiye arasında son dört yıldır giderek şiddetlenen mücadelede yeni bir aşamaya geçiyoruz. Yeni devreye giren 'Batı ile savaşta diplomasi molası' kararına böyle bakmak gerekir.

Çoğu Doğulu veya Batılı yorumcu, Rusya'nın Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemini vermesini küresel ve bölgesel ölçekte 'game changer/oyunu değiştirici' bir hamle olarak gördü.

Oysa 15 Temmuz 2016'daki destansı direnişten sonra Türkiye'nin iç ve dış siyasette taklitten (mimesis) vazgeçip özgür iradesine (poisesis) göre davranması dengeleri derinden sarsmaya başladı.

Bölgesinde 'by-pass' edilemeyeceğini kanıtlayan Türkiye, son dört yılda yaptığı hamlelerle küresel siyasetin zorlu satranç tahtasında tarihi zaferlere imza attı.

2020'yi değerlendiren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bu gerçeği, "Yeri geldi oyunu biz kurduk. Yeri geldi ülkemizin çıkarlarının hilafına kurulan oyunu yine biz bozduk" diyerek özetledi.

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Şimdi sırayazılan destanları jeo-stratejikaçılımlarla diplomasi sahasında da tescillemeyegeldi.Atlantik ile açılan yeni sayfaya bu mercekten bakmak lazım. Unutmayalım ki yeni diplomasi hamlesiAtlantik blokunda sayısız gedik açacaktır. Bunun en güzel örneğiZira önümüzdeki süreçte S-400 bahanesiyle devreye sokulanAmerikan yönetiminin Türkiye ileilişkilerini sürdürmek istediği artık netleşmiş durumda.Bu yeni dengenin ilk işaretini de ABD, S-400 ve F-35'lere dair pürüzleri gidermeye yönelikkurulmasını teklif ederek gösterdi.HaliyleAvrupa ve Ortadoğu 'daki yeminli Türkiyedüşmanları da hemen savaş baltalarınıgömmeye başladı.

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2021'e ve sonrasına bu realiteden baktığımızda Türkiye'nin millî çıkarlarını yakından ilgilendiren konularda taviz vermeden diyalogdan yanaizleyeceği görülüyor.Bu kapsamdaKuşkusuz Türkiye, Atlantik ile işlevselleşen yeni diplomatik sürecinbaltalamamasına özel bir itina gösterecektir.Çünkü Atlantik'e karşı başarı elde eden politikalarımızın ana omurgasını oluşturan bu açılımlar sayesinde Türkiye; tarihi, ekonomik, kültürel, siyasi ve coğrafi sınırlarını yeniden tanımlama imkânına kavuştu.Küresel dengelerin yeniden kurulduğu yeni bir aşamadayız. Yeni Türkiye artıkhareket ediyor.uzananbu yeni coğrafyanın 'kalpgâh'ı iseBuralar artık Türkiye'ninaşılmasına izin vermeyeceği kırmızı çizgileridir. Ve öyle görünüyor ki Atlantik'in Yeni Türkiye gerçeğine göre diplomasi yürütmek dışında bir seçeneği bulunmuyor.