ABD İmparatorluğu'nun çözüldüğü döneme tanıklık ediyoruz. Önce askeri ve ekonomik hegemonyası sarsılan ABD'nin şimdi de kültürel gücünün en önemli sütunlarından 'özgürlük ve demokrasi' mitinin yıkılışını izliyoruz.

3 Kasım 2020'deki seçim darbesiyle Donald Trump'ı saf dışı eden küreselci Sorosçuların konvansiyonel ve dijital medyada devreye soktuğu sansür mekanizması, demokrasi havarisi kesilen bu kesimlerin foyalarını bütün çıplaklığıyla ortaya çıkardı. Özellikle Trumpçıların 6 Ocak 2021'deki Kongre baskını, iktidarı hileyle ele geçiren Demokratların sansürcü, ırkçı ve jakoben yüzünü görmemizi sağladı.

Şunu unutmayalım ki önümüzdeki dört yıl boyunca ABD'de tek parti yönetimi olacak. Liberalizmi savunan Biden liderliğindeki Demokrat Parti, Beyaz Saray'daki Başkanlık koltuğu yanında ABD Kongresi'nin iki kanadı olan Temsilciler Meclisi ile Senato'da da Cumhuriyetçilere karşı üstünlük sağlamış durumda. Böylece ABD'de 2009'dan bu yana ilk kez hem Beyaz Saray hem Temsilciler Meclisi hem de Senato, Demokratların kontrolüne geçecek. Bu üstünlüğe rağmen yine de büyük bir korku içindeler. Çünkü Trumpizm olgusu, uykularını kaçırıyor. Kongre baskınından sonra her tür özgürlüğü ayaklar altına alan bir şiddetle hareket etmeleri bunun kanıtı.

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Panikleri öyle büyük ki Trump taraftarlarının 'online' açtığı yardım kampanyası 'GoFundMe' sitesi bile yasaklandı. Twitter ve Facebook'un Trump ve taraftarlarına uyguladığı dijital soykırıma Google da Trump'ın YouTube hesabını askıya alarak katıldı.

Yazılı ve görsel kartel medyası ise Hitler'e ve Amerikan beslemesi eli kanlı üçüncü dünya diktatörlerine benzettiği Trump'ı şeytanlaştırmada hiçbir ilke ve sınır tanımıyor.

Biden tarafından 'vatan haini yerli teröristler' diye ilan edilen Trumpçılara sosyal medya devleri tam bir kültürel soykırım uyguluyor. Bunu da özgürlük adına yapıyorlar. Burada ilginç olan Irak, Afganistan, Suriye, Libya, Kamboçya ve Mısır'a reva gördükleri barbarlığın bir benzerini kendi ülkelerinde de çekinmeden devreye sokmalarıdır.

Zaten Biden'ın yemin eder etmez ilk işi 'yerli terörizm yasası' çıkarmak olacak. Hedef Trumpizm'in kökünü kurutmak. Fakat işi çok zor. Devasa manipülasyon mekanizmasına rağmen halkın yüzde 50'si Biden'ın seçimleri çaldığına inanıyor.

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Louis Brandes'in de işaret ettiği gibi Amerikalı elitlerin artık bir karar vermesi gerek... "Ya birkaç kişinin elinde toplanmış servet ya da demokrasi. İkisine birden sahip olamazsınız." Ve Amerikan ırkçı elitleri kararını verdi. Onlar da tıpkı cahiliye dönemi Arapları gibi dara düşünce ilk olarak demokrasi ve özgürlük putlarını yemeyi tercih etti. Russell Mokhiber ile Robert Weissman'ın 2005'te çıkardığı "Economik Apartheid in America/ABD'de Ekonomik Apartheid" kitabında 250 yıllık Amerikan projesinin neden başarısız olduğu anlatılır.

Yazarlar para ve gücün ABD'yi toplumsallaştırıp bir ulus haline getiremediğinin altını çiziyor. Yazarlar bunun önündeki en önemli bariyerin de ekonomik sömürü mekanizması olduğunu vurguluyorlar. Nitekim silikon aşiretlerinin şahsi çıkar takıntısı, Amerikalıların rüyasını yine kâbusa çevirdi. Richard Sennett de 2006'da basılan 'The Culture of the New Capitalism/Yeni Kapitalizmin Kültürü' adlı çalışmasında iblislerce yönetilen ABD'nin huzur bulmasının imkânsızlığına değinir.

Son gelişmeler de gösterdi ki 'rüyalar ülkesi' ABD artık kendi beyazları için bile bir ceza mahalline dönüşüyor. Sistem zaten bozuktu. Günah keçisi ilan edilen Donald Trump'ın bütün suçu bu barbarlık perdesini biraz aralamaktı. O yüzden Trump'ı şimdi de azille tehdit ediyorlar. Ancak azledilsin veya edilmesin, Trump yapacağını yaptı.

ABD'nin ırkçı ve jakoben yüzünü ortaya çıkardı. Özgürlük nakaratının sonunu getirdi. ABD'nin elindeki son sömürü kozu olan özgürlük putu da böylece tuzla buz oldu. Kral artık çıplak...