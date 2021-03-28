Derin bir değişim sürecinden geçen dünyada Türkiye eksenli yeni bir jeopolitik denge oluşuyor. Son bir ayda AB, ABD, Çin, Rusya ve Türkiye arasındaki müthiş diplomasi trafiğini, bu yeni dengenin parafe edilmesi diye okumak gerekir.

Türkiye'nin merkezinde yer aldığı dengenin bir yanında ABD ve AB'den oluşan Atlantik ittifakı, diğer yanında ise Rusya ve Çin liderliğindeki Asya güçleri bulunuyor.

Küresel oyunu değiştiren Türkiye'nin en büyük lokomotifi ise kuşkusuz yeni kurucu siyasi lider olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doktrine ettiği jeo-kültürel reflekslerdir. Nitekim modern tarih ilminin kurucusu ve en büyük medeniyet teorisyeni sayılan İbn-i Haldun ile Fransız tarihçi Fernand Braudel'in sık sık işaret ettikleri o "Sadece bir uygarlık kurmuş millet ve ülkeler ile onların liderleri başkalarına 'hayır' diyebilir" paradigması, bu reflekslerin birer askeri ve siyasi zafere dönüşmesinde belirleyici olmuştur.

İşte Erdoğan liderliğindeki ülkemiz tam da İbn-i Haldun ile Braudel'in altını çizdiği bu saiklerle hareket ettiği için emperyal oyunların figüranı olmaktan çıkıp kendi tarihini yazmaya ve oyununu kurmaya başladı.

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Bu sayededir ki Türkiyeküresel siyasette şu an manevra yapma ve bağımsız davranma imkânlarına kavuşmuş durumda.Nitekim tehdit ve yaptırım dilini terk eden AB ve ABD, stratejik müttefik olarak niteledikleri Türkiye ile yeni bir sayfa açmaya hazırlanırken Rusya ve Çin de Türkiye'yi yeni kurulan dünyanın vazgeçilmez bir partneri olarak görüyor.Çünkü Rusya ve Çin, Türkiye olmadan Atlantik'in kuşatmasını yarmanın mümkün olmadığını gayet iyi biliyor. Bu nedenleTürkiyehayati bir aktör haline gelmişdurumda.Unutmayalım ki küresel hegemonya savaşı veren ABD ve AB son 40 yıldır bütün stratejik senaryolarınıve bunu da Fas'tan Malezya'ya uzanan Müslüman ülkeler kuşağını Türkiye yoluyla denetim altına alarak gerçekleştirmeye endekslemişti.

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ABD'niniçin hedefseçtiği Karadeniz, Orta veGüney Asya (Hazar havzası),Kafkaslar ile KuzeyAfrika, Doğu Akdeniz veOrtadoğu'daki bölgelerinkontrolü bir bakımaTürkiye'nin kontrol edilmesindengeçiyordu.Fakat ABD'ninplanlarına yeni Türkiye set çekti. Bu medeniyet refleksiüzerinden yeniden harekete geçmesine yol açtı.Çünkü korktukları başlarına gelmişti.Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışıyla kesintiye uğrayan mücadelesi ve Anadolu'nunyeniden uyandı.2011'den beri bu bilinci boğmaya çalışıyorlar. Fakat başaramadılar. Şimdi ise buyaşamaya alıştırıyorlar kendilerini.Zira Çin ve Rusya'nın Avrupa'ya açılan iki önemli kapısından birisini Türkiye oluşturuyor. AB için de Türkiye, Asya ve Çin'e açılan en kritik kapı konumunda.Geldiğimiz aşamada Erdoğan'ınmeyvelerini vermeye başladı. Eskiden emperyal güçlerin kurduğu oyunun bedelini ödeyenİşte bu yüzden küresel güçler karşısındaki manevra alanımız her geçen gün artıyor, daha da artacak.