Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile diyalog sürecini başlatmayı planlayan Alman-Fransız girişimi ABD'nin taşeronu konumundaki Polonya ile İskandinav ve Baltık ülkeleri tarafından baltalandı.
Rusya ile Avrupa Birliği (AB) arasında yeni bir sayfa açmayı hedefleyen Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un çağrısı, 23-24 Haziran'daki AB liderler zirvesinde konsensüse varılamadığı için reddedildi.
ABD Başkanı Joe Biden'ın Rus lider Putin ile 16 Haziran'da yaptığı 4 saatlik görüşmeye işaret eden Merkel, "Sadece Biden'ın Rusya lideri ile konuşması yetmez. ABD Başkanı'nın bize aktaracağı bilgilerle yetinemeyiz. AB kendi bakışını doğrudan temas ile elde etmeli" diyerek AB'nin de Rusya ile bağımsız şekilde görüşmesi gerektiğinin altını çizdi.
Ne var ki 2 milyon 790 bin nüfusu bulunan şehir devleti niteliğindeki Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, AB'nin 83 milyonluk ülkesi Almanya ile 67 milyonluk ülkesi Fransa'nın talebini sert şekilde eleştirerek, "Bu öneri, biraz bal için ayı ile konuşmaya çalışmaya benzer" çıkışında bulundu.
İstanbul büyüklüğündeki 17 milyonluk Hollanda'nın Başbakanı Mark Rutte ise bırakın yüz yüze görüşmeyi "Putin ile aynı odada oturma düşüncesinin bile kendisinde tiksinti uyandırdığını" söyleyecek kadar ileri gitti.
***Bazı AB üyesi ülkelerin kraldan çok kralcı Rusya düşmanlıklarına sert tepki gösteren Fransa lideri Macron, masadaki liderlere "Rusya komşumuz. Biden, Putin ile görüşüyor. Şimdi size soruyorum. Biden, Putin ile görüşmeden önce fikrinizi sordu mu? Size danıştı mı? Hayır danışmadı. Ve sizler onları baş başa buluşurken gördünüz. Bu sizi şoke etmedi mi? Biz gerçekten tuhafız..." demek zorunda kaldı.
***ABD'nin asıl gücünün kaynağı, Avrupa'da olduğu gibi ülkemizde de Rusya ve Çin ile ilişkileri rafa kaldırmayı savunan ve her yere sızmış yığınla yerli Amerikan gramofonundan kaynaklanıyor.