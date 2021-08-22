ABD liderliğindeki 134 ülkeye karşı verdiği 20 yıllık bir mücadeleden sonra Afganistan'da askeri ve siyasi zafere ulaşan Taliban, kuşkusuz eski Taliban olmayacak.

Ama eskisinden çok farklı bir değişim göstermesini de beklememek lazım. İçeriye ve dışarıya kuşatıcı mesajlar veren Taliban liderleri, köklerine ve değerlerine bağlı kalarak dünyaya açılmayı planlıyor.

1995-2001 yılları arasındaki ilk Taliban rejimini sadece Pakistan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tanıyordu.

Taliban'ın yeni iktidarını bu ülkelere ek olarak Türkiye, Çin, Rusya, Katar ve hatta İran'ın da tanıması bekleniyor.

Haliyle yeni Afganistan'ın inşasında başta ABD olmak üzere Avrupa ülkeleri daha şimdiden denklem dışı kalacak.

Taliban'ın açıklamalarından da anlıyoruz ki yeni Afganistan'da ağırlık artık Batı'da değil Asya güçlerinde olacak. Zaten The New Yorker'dan Robin Wright'ın 'onursuz ve aşağılayıcı bir kaçış' olarak nitelediği ABD'nin Afganistan'dan çıkışı sonrası kaotik bir ortama sürüklenen ülkede sadece Türkiye, Rusya ve Çin elçilikleri açık kaldı.

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ABD ve Batı dünyası Afganistan'da maruz kaldığıörtbas etmek için Taliban üzerinden kirli biryürütüyor.Batılı jakobenler daha şimdidendiyerek Taliban'ın elde ettiği başarıyı ötekileştirmeye çalışıyor.Hedefleri Taliban'ı yalnızlaştırmak ve şeytanlaştırmak. Fakat Batılı aklın buartık fayda etmiyor.Taliban sözcülerinin 'Amacımız demokrasi değil şeriata dayalı bir İslami yönetim kurmak' demesi,kimyalarını altüst etmeye yetti.Oysa dünyamızda Batılı liberal demokrasiye prim tanımayan sadece Taliban değil.işgalci, darbeci ve müdahaleciBatılı demokrasiye inanmadıklarını;bunun kendi kültürel değerleriyleörtüşmediğini daha öncedefalarca dile getirdiler.Unutmayalım kikarşısında Taliban'ı zafere götürenen büyük güç, Batılı demokratikkavramlar değil Afgan halkınıninanç ve direniş kültürüydü.Sovyetler 1979'dan 1989'a kadar Afganistan'dayerleştirmeye uğraştı.Ardından ABD ve müttefikleri 2001'den bu yanaAfganistan'ın siyasi, kültürel ve dini atmosferini şekillendirmeye çalıştı.

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