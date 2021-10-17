Korona salgını nedeniyle dünyayı etkisi altına alan tedarik zinciri krizi İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden sonra ABD'yi de sarsmaya başladı.

21 trilyon 400 milyar doları aşan hacmi ile dünyanın en büyük ekonomisi ABD'deki mal sevkiyatı ve lojistik sistemdeki sıkıntılar had safhaya ulaştı.

Amerikan kartel medyası son bir haftadır artık görünür hale gelen tedarik krizini detaylarıyla işliyor. Hem iktidar yanlıları hem de muhalefetteki kesimler yaklaşan ekonomik kasırgaya karşı uyarılarda bulunuyor.

Halkın ve medyanın ana gündemi; resesyona, üretimin düşmesine, fiyatların artmasına, istihdamın daralmasına, enerji krizine, kira ve ev fiyatlarındaki yükselişe, çalışanların protestolarına ve her alanda hayat pahalılığına yol açan tedarik krizi.

Özellikle dünyanın en işlek deniz ticaret hattı olarak bilinen Şanghay ve Los Angeles arasında çalışan konteyner gemileri, lojistikteki aksaklıktan dolayı yüklerini boşaltamıyor. ABD'nin en büyük konteyner limanı Los Angeles ile hemen onun yakınındaki ülkenin ikinci en büyük limanı Long Beach'te yüzlerce gemi haftalardır sıra bekliyor.

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ABD Başkanılojistikteki sıkıntıları aşmak içinLos Angeles limanınınsöylemesiAmerikan kamuoyundanbüyük tepki çekti. İnsanlar,"Limanlar 24 saat çalışmıyormuydu?" diye şaşkınlıkla birbirlerinesormaya başladı.Cevabıverdi... Amerikan lojistik sistemininsahipolduğunu söyleyen Lincicome,"Asya'da limanlar haftanın yedigünü 24 saat çalışır. ABD'nin enbüyük birinci ve ikinci konteynerlimanları olanÜstelik bu iki limanıntam randımanla çalışmasıylada bu sorun çözülmez. Ülke içitaşıma çok pahalı. Ayrıca konteynerlerdenindirilen mallarıngereken yerlere ulaşması için..." diyor.Tedarik krizinin daha derin bir ekonomik çöküşe dönüşmesinden endişe edenler Biden yönetimini adeta topa tutuyor

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tedarik krizininABD'nin lojistik sisteminin nekadar yetersiz olduğunu ortayaçıkardığını söylüyor., Biden yönetiminidiye eleştiriyor., Biden'ınkaptanlığındaki transatlantiğinkaraya oturma tehlikesinin hergeçen gün arttığının altını çiziyor., 1970'lerdeki düşük üretim ve yükselen enflasyonla simgelenengirildiğini vurguluyor., işini kaybeden ve düşük ücretli çalışanların artan protestolarına işaret ediyor., tedarik krizinin Demokratların kâbusuna dönüşeceğini söylüyor., Biden'ın retorikoyunlarının krizi kronikleştirmeriskinden bahsediyor., istihdampazarındaki alt üst oluşungeçici değil kalıcı nitelikler gösterdiğibelirtiyor., zenginlerdenvarlık vergisi alınması çağrısındabulunurkenise ekonomikkrizin siyasi açıdan ülkedekibölünme ve ayrıştırmayı hızlandıracağınaişaret ediyor.Fazla söze ne hacet! Tablo ortada. Yapılan yorumlar gayet açık.da işaret ettiği gibikarşı karşıya. Çözüm bulunmazsa ekonomikBunun da sadece ABD ile sınırlı kalmayacağını herkes iyi biliyor.