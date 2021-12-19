1917 Bolşevik İhtilali'nin lideri Vladimir Lenin, bir devrim için üç şartın gerekli olduğunu söyler. Birinci şart; geniş kitlelerin mevcut sistemden duyduğu rahatsızlığın had safhaya ulaşması... İkinci şart; yöneticilerin statükoyu korumasının zayıflaması... Üçüncü şart da; ilk iki şartın sonucu olarak kitleler arasındaki siyasi hareketlilik ve yeni arayışların en üst aşamaya çıkmasıdır...

Lenin'in dile getirdiği devrim şartları bugün neredeyse her konuda ve sorunda işlevsizliği ortaya çıkan küresel sistem üzerinde adeta Demokles'in kılıcı gibi sallanıyor.

Dünya yeni kavrasa da ABD'nin liderlik ettiği Atlantik merkezli küresel statüko aslında 13 yıl önce çöktü.

Küresel finans krizi 2008'de küreselleşme projesinin sonunu getirdi ve ABD'nin 1991'den sonraki tek süper güç olduğu konumunu sarstı.

Bu tarihten sonra emperyal statükonun hedef seçtiği Türkiye, Rusya ve Çin'in yükselişi başladı.

Pekin, 2013'te Tek Kuşak Yol projesini ilan ederken Moskova da 2008 Gürcistan savaşı, 2013 Ukrayna krizi ve 2015 Suriye müdahalesiyle nüfuz sahasını genişletti.

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Ancak küresel statükoya isyanın fitilini ilk olarak Türkiye ateşledi. Rus lider2007'de ABD'nin hegemonyasını eleştirdiğiünlü konuşmasından iki yıl önce Türkiye, Batı'ya kazan kaldırmıştı.Çünkü 2005'te Türkiye ilebaşlatanAB, daha sonra yan çizdi. Tam üyelikiçin önce 2011'i, sonra 2021'i veen nihayetinde de 2023'ü işaret ettiler. Bu uzun tarihlere rağmen bir deolacağını eklediler. Aslında diplomatik bir dilleitiraf ettiler. AB'nin ret cevabı üzerine dış politikamızın öncelikleri kökten değişti vekarar verdi.O dönem Başbakan olan Sayın Erdoğan, 2007'de "Türkiye'nin dış politikadaki önceliğinin artık Avrupa değil Ortadoğu" olduğunu ilan etti.15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ile de bu kez ABD ile olançakıldı.Bu ihanetlerden sonra NATO'nun ikinci büyük gücü Türkiye,yerine kendi milli güvenlik konseptine ağırlık vermeye başladı.

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Böylece 2007'de başlayan ve 2016'dan sonra hızlanandaha da derinleşti. Türkiye'nin bağımsız hareket etmesi, Rusya ve Çin'e de küresel projelerini hayata geçirme imkânı sundu.Özellikle Pekin yönetiminin, Türkiye'nin Rusya ile inşa ettiğimodernprojesini 2013'tedünyaya ilan etmesi ayrıca dikkat çekiciydi.Geldiğimiz aşamada Atlantik'in artık Asya güçlerini durdurma şansı kalmadı. Nitekim Sayın Erdoğan bu gerçeğibir kez daha vurguladı.Başkan Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür bayrağı altında yürüttüğümüz mücadeleyi sadece kendimiz için değil, Afrikalı kardeşlerimiz için de veriyoruz. Biz çok daha büyük hedeflerin peşindeyiz,..." ifadeleri aslında Türkiye'nin fitilini ateşlediği küresel devrimin üçüncü şartı olanen üst safhaya ulaştığının da işaretidir.Bu bağlamda tam da küresel statükonun krizlerle boğuştuğu bir dönemde ilan ettiğimizhem zamanlama açısından gücümüze güç katacaktır hem de Türkiye'nin başlattığıdaha da hızlandıracaktır.