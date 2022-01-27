"Efendi biziz! Sizin göreviniz ise pabuçlarımızı parlatmaktır" havasındaki küresel emperyal statükocular ile yerli exelitlerimiz, Yeni Türkiye'yi ve onun siyasi kurucu lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı alt edememenin ve ona artık söz geçirememenin 'delirium'u içinde...
İçeride ve dışarıdaki yeminli Erdoğan düşmanları bugünlerde hayli travmatik bir süreçten geçiyor. Çünkü onlar için işler hiç de iyi gitmiyor. Her geçen gün darboğazları daha da artıyor. Sayın Erdoğan karşıtı küresel kampın 'üst aklı' konumundaki ABD Başkanı Joe Biden ve onun Türkiye'deki karavaşlarının trajedileri derinleştikçe daha fazla çirkefleşip yalana ve küfre daha fazla başvurmaya başladılar.
Bir muhabirin "Enflasyonun siyasi bir sorumluluk olduğunu düşünüyor musunuz?' sorusunu bile hazmedemeyen Joe Biden'ın "Ne aptal bir o... çocuğu" diye küfretmesi, ABD Başkanı'nın hem içler acısı sosyopsikolojik çöküntüsünü hem de siyasi pespayeliğini gözler önüne serdi.
Benzer kepazeliklere Biden'ın Türkiye'deki taşeronlarının da peş peşe imza atması dikkat çekiyor. Çünkü Erdoğan sendromu kimyalarını adeta altüst etmiş durumda.
Örneğin İstanbullu kara saplanmışken İngiliz elçiyle bir balıkçıda tam üç saat yemek yiyen 'cumhurbaşkancılık oynamaya hevesli' bir belediye başkanının da nasıl boğazına kadar yalana saplandığını gördük.
***Bir hafta önce de TV programcısı bir kadının Sayın Erdoğan'a yönelik rezil ifadelerine tanıklık etmiştik. Bu kadına arka çıkan ABD Dışişleri Bakanlığı, herkesin gözü önünde soru soran bir gazeteciye küfreden Joe Biden sanki kendi ülkesinin Başkanı değilmiş gibi hiç sıkılıp utanmadan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ifade özgürlüğü dersi verme küstahlığında bulunuyor.
***Yaşlı Joe da onun yerli karavaşları da bu milletin köklü değişim arzusunu rehin alamayacaklarını gayet iyi biliyor. Zira ABD'nin 'The Cemaat' projesi de Avrupa Birliği'nin (AB) kültürel terör liberalizmi de bu topraklar için artık bir 'kader' olmaktan çıktı.