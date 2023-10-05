Bugün, 24 Şubat 2022'de başlayan Ukrayna'daki savaşın 589'uncu günü. Başka bir ifadeyle küresel çapta enerji, tahıl ve diğer sosyo- ekonomik krizleri tetikleyen savaşın 19'uncu ayındayız, bir buçuk yıl geride kaldı.
Şimdi ABD başta olmak üzere bütün Batılı mahfillerde krizin artık bitmesi gerektiği yönünde bir irade beyanı var.
Zira ABD her istediğini alamasa da genel hatlarıyla bazı hedeflere ulaştı.
Zaten Ukrayna krizinin mimarı ABD'nin niyeti NATO'nun genişlemesini devam ettirerek Almanya ve Fransa başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya ve Çin ile geliştirdiği ekonomik ve stratejik ilişkileri baltalamaktı. Baltaladı da. Ancak Rusya'ya karşı geliştirdiği ekonomik ambargoda küresel hüsrana uğradı. Avrupa dışında kimseden destek bulamadı.
Benzer şekilde Rusya da amaçlarının çoğuna ulaştı. NATO'nun genişlemesini ve ABD'nin Avrupa'yı konsolide etmesini frenleyemedi. Fakat Rusya, ABD'nin Ukrayna'yı kullanarak Rusya'nın bekasını tehdit etme girişimini sekteye uğrattı.
Kırım dışında Luhansk, Donetsk, Herson ve Zaporijya gibi Ukrayna'nın yer altı ve yer üstü kaynak zengini bölgelerini de ilhak ettiğini ilan eden Putin, ABD'nin Rusya'yı çevreleme stratejisini çökertti.
***Özetle büyük güçler alacağını aldı. Olan Ukrayna'ya, Ukrayna halkına ve Avrupa ülkelerine oldu. Geldiğimiz aşamada ABD, Volodomir Zelenski'ye silah ve lojistik desteğini azaltıyor. Kongre ve muhalefet Ukrayna'ya aktarılan fon ve silahların artık son bulması gerektiği konusunda kazan kaldırmış durumda. Polonya bile silah vermeyi reddediyor.
***Haliyle Batı'daki Ukrayna çatlağı derinleşiyor. Hemen herkes savaşın kaybedildiği ve Kiev'in Rusya ile barış masasına oturması gerektiği kanısında.