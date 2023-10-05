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BERCAN TUTAR
05 Ekim 2023, Perşembe BERCAN TUTAR

ABD ve Rusya kazandı Avrupa ve Kiev kaybetti

Bugün, 24 Şubat 2022'de başlayan Ukrayna'daki savaşın 589'uncu günü. Başka bir ifadeyle küresel çapta enerji, tahıl ve diğer sosyo- ekonomik krizleri tetikleyen savaşın 19'uncu ayındayız, bir buçuk yıl geride kaldı.
Şimdi ABD başta olmak üzere bütün Batılı mahfillerde krizin artık bitmesi gerektiği yönünde bir irade beyanı var.
Zira ABD her istediğini alamasa da genel hatlarıyla bazı hedeflere ulaştı.
Zaten Ukrayna krizinin mimarı ABD'nin niyeti NATO'nun genişlemesini devam ettirerek Almanya ve Fransa başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya ve Çin ile geliştirdiği ekonomik ve stratejik ilişkileri baltalamaktı. Baltaladı da. Ancak Rusya'ya karşı geliştirdiği ekonomik ambargoda küresel hüsrana uğradı. Avrupa dışında kimseden destek bulamadı.
Benzer şekilde Rusya da amaçlarının çoğuna ulaştı. NATO'nun genişlemesini ve ABD'nin Avrupa'yı konsolide etmesini frenleyemedi. Fakat Rusya, ABD'nin Ukrayna'yı kullanarak Rusya'nın bekasını tehdit etme girişimini sekteye uğrattı.
Kırım dışında Luhansk, Donetsk, Herson ve Zaporijya gibi Ukrayna'nın yer altı ve yer üstü kaynak zengini bölgelerini de ilhak ettiğini ilan eden Putin, ABD'nin Rusya'yı çevreleme stratejisini çökertti.

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Özetle büyük güçler alacağını aldı. Olan Ukrayna'ya, Ukrayna halkına ve Avrupa ülkelerine oldu. Geldiğimiz aşamada ABD, Volodomir Zelenski'ye silah ve lojistik desteğini azaltıyor. Kongre ve muhalefet Ukrayna'ya aktarılan fon ve silahların artık son bulması gerektiği konusunda kazan kaldırmış durumda. Polonya bile silah vermeyi reddediyor.
NATO askeri komitesi Başkanı Amiral Rob Bauer, "Batılı ülkelerin mühimmatı tükendi" derken İsveç Savunma Bakanı Pol Johnson, "Ukrayna'ya destek için Avrupa savunma sanayiine çekidüzen vermeli" çıkışında bulundu. En acı itiraf ise "Londra depolarında Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu mühimmatlar bitti" diyen İngiliz askeri yetkililerden geldi.
Alman ve Fransa kamuoyunda ise Ukrayna'ya yapılan askeri yardımlar zaten şiddetle eleştiriliyor. Son olarak Slovakya'da seçimleri kazanarak yeniden başbakan olan Rusya yanlısı Robert Fico'un ilk açıklaması "Ukrayna'ya her tür yardımı keseceğim" oldu.

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Haliyle Batı'daki Ukrayna çatlağı derinleşiyor. Hemen herkes savaşın kaybedildiği ve Kiev'in Rusya ile barış masasına oturması gerektiği kanısında.
Örneğin ABD'nin derin kalemlerinden George Friedman, "Ukrayna'da ABD istediğini aldı. Amacımız Rusya'yı NATO'dan uzak tutmaktı. Bunu başardık" diyerek kuyruğu dik tutma derdinde. Ülke bölünmüş, yüz binlerce insan ölmüş ve yaralanmış, çoğu çocuk ve kadın milyonlarca insan sığınmacı durumuna düşmüş... Bunların hiçbiri Friedman'ı ilgilendirmiyor. ABD'nin süfli amaçları her şeyden değerli görülüyor.
Asia Times'tan Stehpen Bryen da silah ve asker sıkıntısı çeken Ukrayna'nın başarılı olmasının neredeyse imkânsız olduğugörüşünde. Nitekim dört ay önce taarruza geçen Ukrayna ordusu Rus savunma hatları karşısında ağır kayıplar verdi.
Geldiğimiz noktada ABD ve Rusya, Suriye'de olduğu gibi Ukrayna'yı da 'de facto' paylaşmış durumda. Ülkenin batısı ABD'nin, doğusu ise Rusya'nın payına düşüyor. Ukrayna artık yeni Soğuk Savaş'ın Almanya'sı oluyor. Yeni Berlin Duvarı Ukrayna'da yükselecek.
Bu bağlamda Ukrayna'daki savaşı soğutma çalışmaları önümüzdeki süreçte daha da hızlanacak. Öyle ki soğutma faaliyeti masrafları bile Kiev ve Brüksel'e ödetilecek...

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