Bugün, 24 Şubat 2022'de başlayan Ukrayna'daki savaşın 589'uncu günü. Başka bir ifadeyle küresel çapta enerji, tahıl ve diğer sosyo- ekonomik krizleri tetikleyen savaşın 19'uncu ayındayız, bir buçuk yıl geride kaldı.

Şimdi ABD başta olmak üzere bütün Batılı mahfillerde krizin artık bitmesi gerektiği yönünde bir irade beyanı var.

Zira ABD her istediğini alamasa da genel hatlarıyla bazı hedeflere ulaştı.

Zaten Ukrayna krizinin mimarı ABD'nin niyeti NATO'nun genişlemesini devam ettirerek Almanya ve Fransa başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya ve Çin ile geliştirdiği ekonomik ve stratejik ilişkileri baltalamaktı. Baltaladı da. Ancak Rusya'ya karşı geliştirdiği ekonomik ambargoda küresel hüsrana uğradı. Avrupa dışında kimseden destek bulamadı.

Benzer şekilde Rusya da amaçlarının çoğuna ulaştı. NATO'nun genişlemesini ve ABD'nin Avrupa'yı konsolide etmesini frenleyemedi. Fakat Rusya, ABD'nin Ukrayna'yı kullanarak Rusya'nın bekasını tehdit etme girişimini sekteye uğrattı.

Kırım dışında Luhansk, Donetsk, Herson ve Zaporijya gibi Ukrayna'nın yer altı ve yer üstü kaynak zengini bölgelerini de ilhak ettiğini ilan eden Putin, ABD'nin Rusya'yı çevreleme stratejisini çökertti.

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Özetle büyük güçler alacağını aldı. Olan Ukrayna'ya, Ukrayna halkına ve Avrupa ülkelerine oldu. Geldiğimiz aşamada ABD,Kongre ve muhalefet Ukrayna'ya aktarılan fon ve silahların artık son bulması gerektiği konusunda kazan kaldırmış durumda.reddediyor.derken İsveçSavunma Bakanı Pol Johnson,"Ukrayna'ya destek için" çıkışında bulundu.En acı itiraf isediyen İngiliz askeri yetkililerdengeldi.Alman ve Fransa kamuoyunda ise Ukrayna'ya yapılan askeri yardımlar zaten şiddetle eleştiriliyor. Son olarakyeniden başbakan olan Rusya yanlısıilk açıklaması "Ukrayna'ya her tür yardımı keseceğim" oldu.

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Haliylederinleşiyor. Hemenherkes savaşın kaybedildiği veKiev'in Rusya ile barış masasınaoturması gerektiği kanısında.Örneğin ABD'nin derin kalemlerindenUkrayna'da ABD istediğini aldı. Amacımız Rusya'yı NATO'dan uzak tutmaktı. Bunu başardık" diyerek kuyruğu dik tutma derdinde. Ülke bölünmüş, yüz binlerce insan ölmüş ve yaralanmış, çoğusığınmacı durumuna düşmüş... Bunların hiçbiri Friedman'ı ilgilendirmiyor. ABD'nin süfli amaçları her şeyden değerli görülüyor.da silah ve asker sıkıntısıçeken Ukrayna'nın başarılı olmasınınneredeyse imkânsız olduğugörüşünde.Nitekim dört ay öncetaarruza geçen Ukrayna ordusuRus savunma hatları karşısındaağır kayıplar verdi.Geldiğimiz noktada ABD ve Rusya, Suriye'de olduğu gibiÜlkenin batısı ABD'nin, doğusu ise Rusya'nın payına düşüyor. Ukrayna artıkUkrayna'da yükselecek.Bu bağlamdaönümüzdeki süreçte daha da hızlanacak.Öyle ki soğutma faaliyetimasrafları bile Kiev ve Brüksel'eödetilecek...