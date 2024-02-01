Stratejik özerklik peşindeki Avrupa ile küresel hegemonik liderliğini devam ettirmek isteyen ABD arasında Atlantik içi mücadele derinleşirken bir yandan da Batı ile Batı dışı güçler arasındaki taktiksel, reaktif, ekonomik, siyasi ve askeri rekabet de Ortadoğu, Kızıldeniz, Ukrayna ve Tayvan gibi dört ayrı cephede yayılarak devam ediyor.

ABD, Rusya, Çin, İran ve İsrail gibi aktörler geniş bir konvansiyonel savaşa yol açmadan caydırıcılıklarını yeniden tesis etmeye çalışıyor. Ancak anagojik yaklaşımlardan uzak tahliller, iç içe geçmiş hem küresel hem bölgesel hem de ulusal güç mücadelelerini anlamamızı zorlaştırıyor.

Avrupa'yı ABD'nin doğal müttefiki sayanlar bu nedenle Fransa'daki Anglosakson alerjiyi kavrayamıyor. Veya ABD'nin Avrupa'yı kültürel olarak sömürgeleştirmesinin yol açtığı maliyetin zararları bir avantaja çevrilemiyor. Benzer şekilde Almanya, Japonya ve Güney Kore'yi ekonomik olarak küreselleştiren ABD'nin yol açtığı tahribatın kara delikleri iyi görülemiyor.

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Bugünsadece dünyadan değilülke içinden de gösterilen tepkiler giderekartıyor. Teksas ve Washington arasındakibunun bir göstergesi. İlk ve en ciddi göstergeise Washington'un küreselleşmeci neo-liberalpolitikalarına meydan okuyan ve DonaldTrump ile simgeleşenİspanyol-Amerikan Savaşı, I. ve II. Dünya Savaşı ile Soğuk Savaş'ın yol açtığı zaferlerle bu zaferlerin sağladığıABD'dekiartık dibe vurmuş durumda. Güç, merkezdeki teokratik ve bürokratik katmanlarda yoğunlaştıkça ABD'yi birleştirenABD bu anlamıyla ulus devletten ziyade siyasimücadelenin arttığı; çıkara, talan ve yağmaya dayalıçöküş sürecindeki klasik bir imparatorluğu andırıyor.Hem savaşlardan elde edilen ganimet hem de bunun sağladığı ekonomik fayda sona ermiş durumda. Öyle kiABD'de Pentagon artık savaş şirketlerinden aldığı silahların parasını bile ödeyemiyor.gönderdiği. ABD'dedoğuyor.

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Bir şirket olarak tasarlanan ABD'deki ticari ittifak zarar edince ulusal bilinç de darbeleniyor. Artık yağmalanacak düşman kalmayınca herkes birbirinin elindekine göz koymaya başladı.liderlik ettiği yönetimler, federal hükümetin ekonomi ve kamusal yaşamdaki rolünü azaltmak yerine, bunu büyüttü.Kırsal kesimdeki Amerikalılarda,vekökten uzaklaşma stratejisi derin öfkeye yolaçtı.gerçek üretici kesimedeğilsosyal yardımlarına,veteknoloji şirketlerine aktı.Öyle ki ABD'nin maruz kaldığıancak Trump'ıiktidara taşıyanile fark edilebildi.Çünkü ABD'yi rahatsız eden şeyZira hiçbir zaman ulus devlet haline gelmediğihalde merkezi hükümetinyönündeki ısrarı büyük tepkilere yol açıyor.Fakat en büyük rahatsızlık kaynağı sosyal adalet ve eşitlik adı altında merkezi hükümetin finans şirketlerine, batık bankalara, savaş lobilerine, Latin göçmenlere,İşte bu yüzden ABD Başkanı Joe Biden'a başkaldıran Teksas, Trump başta olmak üzere 25 eyaletten destek gördü. Öyle görünüyor kiyine kovboylar yıkacak.