Stratejik özerklik peşindeki Avrupa ile küresel hegemonik liderliğini devam ettirmek isteyen ABD arasında Atlantik içi mücadele derinleşirken bir yandan da Batı ile Batı dışı güçler arasındaki taktiksel, reaktif, ekonomik, siyasi ve askeri rekabet de Ortadoğu, Kızıldeniz, Ukrayna ve Tayvan gibi dört ayrı cephede yayılarak devam ediyor.
ABD, Rusya, Çin, İran ve İsrail gibi aktörler geniş bir konvansiyonel savaşa yol açmadan caydırıcılıklarını yeniden tesis etmeye çalışıyor. Ancak anagojik yaklaşımlardan uzak tahliller, iç içe geçmiş hem küresel hem bölgesel hem de ulusal güç mücadelelerini anlamamızı zorlaştırıyor.
Avrupa'yı ABD'nin doğal müttefiki sayanlar bu nedenle Fransa'daki Anglosakson alerjiyi kavrayamıyor. Veya ABD'nin Avrupa'yı kültürel olarak sömürgeleştirmesinin yol açtığı maliyetin zararları bir avantaja çevrilemiyor. Benzer şekilde Almanya, Japonya ve Güney Kore'yi ekonomik olarak küreselleştiren ABD'nin yol açtığı tahribatın kara delikleri iyi görülemiyor.
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Bugün üç harfli ABD ile üç harfli kurumlarına
sadece dünyadan değil
ülke içinden de gösterilen tepkiler giderek
artıyor. Teksas ve Washington arasındaki sınır krizinin kısa sürede bir sinir krizine ve anayasal soruna dönüşmesi
bunun bir göstergesi. İlk ve en ciddi gösterge
ise Washington'un küreselleşmeci neo-liberal
politikalarına meydan okuyan ve Donald
Trump ile simgeleşen popülist devrimdi.
İspanyol-Amerikan Savaşı, I. ve II. Dünya Savaşı ile Soğuk Savaş'ın yol açtığı zaferlerle bu zaferlerin sağladığı ekonomik yükselişin birleştirdiği
ABD'deki ortak adrenalin patlaması
artık dibe vurmuş durumda. Güç, merkezdeki teokratik ve bürokratik katmanlarda yoğunlaştıkça ABD'yi birleştiren bağlar hızla gevşiyor.
ABD bu anlamıyla ulus devletten ziyade siyasi merkeziyle periferisi arasındaki
mücadelenin arttığı; çıkara, talan ve yağmaya dayalı iktisadi sisteminin erozyona uğradığı
çöküş sürecindeki klasik bir imparatorluğu andırıyor.
Hem savaşlardan elde edilen ganimet hem de bunun sağladığı ekonomik fayda sona ermiş durumda. Öyle ki 34 trilyon dolara ulaşan borcuyla
ABD'de Pentagon artık savaş şirketlerinden aldığı silahların parasını bile ödeyemiyor. İsrail ve Ukrayna'ya
gönderdiği mühimmat stokları tükenmek üzere
. ABD'de her çocuk 78 bin dolarlık borçla
doğuyor.
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Bir şirket olarak tasarlanan ABD'deki ticari ittifak zarar edince ulusal bilinç de darbeleniyor. Artık yağmalanacak düşman kalmayınca herkes birbirinin elindekine göz koymaya başladı. Clinton, Bush, Obama, Trump ve son olarak Biden'ın
liderlik ettiği yönetimler, federal hükümetin ekonomi ve kamusal yaşamdaki rolünü azaltmak yerine, bunu büyüttü.
Kırsal kesimdeki Amerikalılarda, federal politikaların ürettiği sanayisizleşme
ve
kökten uzaklaşma stratejisi derin öfkeye yol
açtı. Devletin hazinesi
gerçek üretici kesime
değil mavi şehir sakinlerinin
sosyal yardımlarına, ucuz yabancı işgücüne
ve silikon vadisindeki
teknoloji şirketlerine aktı.
Öyle ki ABD'nin maruz kaldığı dip bölünme ve kutuplaşma
ancak Trump'ı
iktidara taşıyan 2016'daki popülist ayaklanma
ile fark edilebildi.
Çünkü ABD'yi rahatsız eden şey bölünme değil, birlik ve birleşme stratejisidir.
Zira hiçbir zaman ulus devlet haline gelmediği
halde merkezi hükümetin ABD'nin ulus olarak birlik olması gerektiği
yönündeki ısrarı büyük tepkilere yol açıyor.
Fakat en büyük rahatsızlık kaynağı sosyal adalet ve eşitlik adı altında merkezi hükümetin finans şirketlerine, batık bankalara, savaş lobilerine, Latin göçmenlere, Ukrayna ve İsrail'e akıttığı 'bedava para'dır.
İşte bu yüzden ABD Başkanı Joe Biden'a başkaldıran Teksas, Trump başta olmak üzere 25 eyaletten destek gördü. Öyle görünüyor ki kovboy uygarlığını
yine kovboylar yıkacak.