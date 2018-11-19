OSMAN ALTINIŞIK (ANKARA)

'Bir varmış, bir yokmuş' diye başlasaydı Ankara masalı... 'Masal anlatma' diye devam ederdi.

Hikâyesi olmayanın geleceği olur mu? Dün dünde kaldı ama bugün yeni bir şeyler söyleme takati bulunmayanlar sahnede...

Yerel yönetimler seçimi arifesinde Başkent'te adaylar belirlenmeye başladı.

CHP iki ilçe belediyesinde isimleri açıkladı.

Yenimahalle'de Fethi Yaşar, Çankaya'da Alper Taşdelen...

AK Parti temayül yoklamasıyla adayların teşkilat karşılıklarını ölçerek süreci yürütüyor.

Kılı kırk yarıyor... Hassas terazi ile ölçüm yapıyor.

Ama asıl yarış ilçelerden çok, büyükşehirde olacak.

Önceki seçimlere oranla siyasi tansiyon yüksek sayılmaz.

Siyaset üretemeyen ortaya vizyon koyamayan muhalefet için tek çare AK Parti karşısında birlikte hareket etmek.

Cumhuriyet'i kuran ana muhalefet kendi içinden bir isim çıkarmaktan maalesef aciz...

Mansur Yavaş ile kazanma peşinde.

Söz Yavaş'tan açılmışken... Beş yılda bir vizyona giren film misali. Yeni başrol oyuncusu bulamayanlar kapısını aşındırıyor. Ya da bu algıyı piyasaya sürüyor.

AK Parti'ye karşı 4 benzemez yine ortak hareket etme peşinde... CHP İYİ HDP SP ortak aday çıkarma telaşında ama uzlaşmaları zor.

İlk tartışma rozet üzerinden başladı.

Rozetsiz siyaset kavramıyla tanıştık. AK Parti değişimi yönetip kenti daha yaşanır marka şehre dönüştürürken muhalefet rozet peşinde.

Üretilecek hizmetlerin adı bile anılmazken neyi başardığı bilinmeyen Mansur Yavaş'tan medet ummaları muhalefet cephesinin çaresizliğinin göstergesi.

15 Temmuz'da dış destekli darbeye direnen Ankara bakalım PKKFETÖ söylemiyle yan yana gelen muhalefete ne kadar destek verecek.

Başkent için yeni bir hikâye yazılmalı.

Bu hikâyeyi yazacak tek irade AK Parti...