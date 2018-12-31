OSMAN ALTINIŞIK (ANKARA)

Genelde yeni yıl için 'yılın ilk yazısı' diye başlanır cümleye… Yılın son günü olunca 'yılın son yazısı' bana kaldı. Klavyenin başına oturduğumda yılın muhasebesiyle yaşanmışlıklara geri döndüm.

Acısı-hüznü, sevinci-mutluluğu ile koca bir yılı daha uğurluyoruz. Kim bilir 2018 yılı için ne umutlar beslemiştik… Ne hayaller kurmuştuk. Hayat bulanlar kadar, hayal kırıklıklarımızda olmuştur.

Yeni yıl yeni hayaller… Yeni beklentileri kovalayacak.

Tüm yaşanmışlıklarıyla 2018'i tarihin geçmişine tevdi ediyoruz. İnsanlar gibi kentlerde yaş aldı.

Dünyamızda her geçen yıl yaşlanıyor… Biz gazeteciler geçmişi geleceğe taşıyoruz.

Kentin yaşanmışlıklarını sayfalara taşıyarak günü değil dünü not ediyoruz.

Kentlerinde insanlar gibi ruhu var. Dokusu var… Toplumsal yaşanmışlıklarımız da hafızalarda yer alır. Ne kadarını hatırlarız? Yaşamımıza ne kadar etkisi olduğu ile eş değerdir. Etki tepki ölçüttür… Dileğimidir yeni yıl için… Duamdır… Tüm insanlık için yaşanabilir bir dünya… Kan gözyaşı ve barut kokusunun olmadığı, çocuklarımızın ağlamadığı, şiddetin değil sevginin hâkim olduğu bir dünya… Önce sağlık olsun… İlacıda sevgi… Hep gülümseyin. Hiç ağlamayın. Çok sevin… Hep mutlu olun. Mutsuzluk mutluluğunuz olmasın. Unutmayın ki siz özelsiniz. İyi niyetler, güzel yüreklerde yeşerir.

2019'a bolca sevgi, saygı, hoşgörü, dostluk, kardeşlik yükleyelim. Bir birimizi anladığımız, kavganın, kırgınlıkların ve en önemlisi kucaklaştığımız bir yıl olsun… Sevgi varsa çözüm var… Hadi öyleyse gelsin 2019…