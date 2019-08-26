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OSMAN ALTINIŞIK (ANKARA)
26 Ağustos 2019, Pazartesi OSMAN ALTINIŞIK (ANKARA)

Ne istedin çocuklardan?

Allah aşkına soruyorum? Bu kadar çapsız işlere sen mi karar veriyorsun. Yoksa birilerinin yanlışına mı alet oluyorsun. İnan merak ediyorum.
Şayet bu kararların altında imzan var ise haberinin olmaması imkânsız.
Haberdar isen vicdanın nasıl bir 'vicdansızlığa' mahkûm? Tüm mantık kurgularımı alt üst ediyorsun.
Gerçi neyi beklediğimi de kendime sorgulamalıyım.
'Teneke'yi altın diye pazarlamamız mümkün değil ki.
Bu çocuklar sana ne yaptı?
Çocuk koruma evini kapatarak 47 çocuğu sokağa terk etmenin hiçbir gerekçesi olamaz.
Hiçbir gerekçe kabul edilemez...
Akıl hocaların bu konuda seni uyarmış olmalı... Diyorum ya...
Vicdanın 'vicdansızlığa' teslim olmuş.
O çocukların ahı yakanı iki cihanda da rahat bırakmaz. Akıl hocaların uyarmıyorsa onları bitir... Kendi aklın ise bu gidişat seni bitirecek.
Bu kafayla ya biteceksin, ya da bitireceksin...
İddia etmiyorum... Açık açık söylüyorum. Bu kafa başkenti yönetemez... Küçük beyinli, ufuksuz, çapsız... Vizyonsuz.
'Görme, duyma, sessiz kal' diyorum... Ama olmuyor. Doğruları söyleme yükümlülüğümüz var.
Bu çocukların ahı seni iki cihanda bitirir...
Aklını başına al...
Bırak bu çapsız işleri...

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