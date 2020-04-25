Sincan 2023’e emin adımlarla yürüyor

SABAH Ankara’ya konuşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Projelerimizle hedefimiz yeşili, çevreyi önemseyerek insan odaklı hizmet vermek, Sincan’ı kültür ve sanat şehri haline getirmek” diye konuştu

Sincan'ı anlatan Başkan Ercan, "Sincan Anadolu'nun kompozisyonu, çok büyük büyüme potansiyeli olan bir ilçe. 40 yılda 30 kat büyüyen bir ilçeden bahsediyoruz. Çok ciddi kaynaklara sahibiz. Son 10-15 yılda yapılan yatırımlarla sanayi üssü haline geldi. Bugün 5 tane organize sanayi bölgemizin aktif olarak var olduğu önemli bir sanayi havzasına sahibiz. Adeta kendi başına bir şehir, orta uzun vadede düşündüğümüzde Sincan, Türkiye'nin en önemli sanayi ve ihracat merkezlerinden bir tanesidir. Bundan sonra Sincan'ın marka değerini yükselterek kültürel ve sosyal unsurlarıyla dikkat çeken bir şehir haline getirmek hedefimizdir" açıklamasında bulundu. "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan "Sıfır Atık" seferberliğinde Sincan, çok önemli mesafe kat etti. Çalışmalarımıza ardı ardına çok sayıda ödül verildi. Sıfır atık seferberliği kapsamında ilk harekete geçen belediyeyiz"



"MİNİ KOMPOST MAKİNELERİ"

"Atıkların toplanması ve taşınması Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce gerçekleştiriliyor. Sebze-meyve artıkları, park-bahçe atıkları gibi organik atıklar da kompostlama işleminden geçiriliyor. Çocuklarımızı da devreye soktuk bu konuda. Şimdi salgın nedeniyle okullarımız kapalı ancak açıkken 40 adet mini kompost makinesini okullarımıza hediye ettik. Öğrencilerimizin geri dönüşüm bilinciyle yetişmesini istiyoruz, kompost makineleri sayesinde öğrenciler organik atıklardan gübre üretebilecek."



SİNCAN YEŞİLDE LİDER

"Belediyemiz yeni parklar ve çevre düzenlemeleriyle Sincanlıların nefes almasını sağlıyor. Son 2 yılda 400 bin çalı ve fidan dikerek vatandaşa yaşanabilir bir alan sunmaya çalışıyoruz. 22 daha park yaparak park sayısını 392'ye yükselttik. 2019 verilerine göre Sincan'da kişi başına düşen yeşil alan miktarı 9 bin 167 metrekareye ulaştı. Sincan, kişi başına düşen yeşil alan miktarını Avrupa standartlarıının üzerine çıkardı"



KÜLTÜR-KONGRE MERKEZİ

"8 aydır devam ediyor proje, hızla yükseliyor. 2 yıldan biraz daha uzun bir zamanda bitirilmesini planlıyoruz. 25 bin metrekare kapalı alana sahip, içinde 2500 kişilik konferans salonu var. Konferans salonunda Ankara hatta uluslararası çapta her türlü konferansları, toplantıları yapabileceğiz. Ankara'nın en büyük merkezini Sincan'a kazandırıyoruz"



KENTSEL DÖNÜŞÜM: SARAYCIK YENİDEN DOĞDU

"BU proje çok önemli, belki Türkiye'de TOKİ'nin yaptığı en büyük proje. 20 bin konut yapılması planlanıyor. 6 bin konutunu TOKİ eliyle yapıyoruz. Çok büyük bir kısmı bitti, insanlarımız oraya taşındılar. Bir süre sonra vatandaşlarımız tamamen oraya yerleşmiş olacak. Saraycık Mahallemiz önceden bir sosyal çöküntü alanıydı. Tamamen bittiğinde daha net göreceğiz, artık orası örnek bir yaşam alanı. Yani sosyal donatısıyla, camisiyle, okuluyla, sağlık ocağıyla, geniş yollarıyla, parklarıyla, yeşil alanlarıyla örnek bir yaşam alanına dönüşmüş oldu."



ULAŞIM PROJELERİ: BAŞKENTRAY

BAŞKENTRAY TCDD ile yaptığımız bir proje. 18 Km yük ve yolcu hattı ile ayrıca 4 km'lik yük hattı devam ediyor. Toplam 22 km'lik bir hattan bahsediyoruz. Sincan-Kayaş hattını Kayaş- Yenikent-Akçaören-Mülk'e kadar uzatan bir projeden bahsediyorum. Yenikent çok gelişti ancak ulaşımla ilgili sorunlar yaşanıyordu, can simidi gibi yetişti. İnşallah bittiği zaman vatandaşımız bu hizmetin ne olduğunu çok daha iyi görecek. Metro konforunda vatandaşımıza hizmet sunacak. 2022'de tamamlanmasını bekliyoruz. "Cumhurbaşkanımızı talimatının ardından 2018'de ilkini açtık. Çok güzel karşılık bulduk. Yavuz Sultan Selim, Evliya Çelebi ve Abdurrahim Karakoç Millet Kıraathaneleri hizmetlerini sürdürüyor. Dördüncüsü için de tüm hazırlıklarını yaptık"



KONAK SAYIMIZ 29'A ÇIKTI

"KONAKLARIMIZDA vatandaşlarımıza güvenli ve huzurlu bir ortamda vakit geçirme olanağı sağlıyoruz. Çaylarını içip sohbet edebilecekleri, kitap okuyabilecekleri ve kaliteli zaman geçirebilecekleri faaliyetleri ücretsiz sunuyoruz. Bunlardan 15'i kadınlara ait. Hobi ve meslek eğitimleri, seminerler, sağlık eğitimleri veriyoruz. Ayrıca kadınlar spor da yapabiliyor. 210 dönümlük alan üzerine bir millet bahçesi yapıyoruz. Teknik projesi yakın zamanda bitecek ve ihale aşamasına geçeceğiz. Millet Bahçemiz, vatandaşlara doğayla baş başa kalma fırsatı sunacak."



SİNCAN KAPALI SPOR SALONU TAMAMLANDI

"3 yüzme havuzu yapıyoruz, önümüzdeki günlerde ihalesi yapılacak. 5 gençlik merkezinin ihalesini yaptık, inşallah bu yıl içinde tamamlanacak. Ve çok sayıda voleybol, basketbol ve badminton sahalarının ihalelerini yaptık. Bu yıl inşallah birçoğu tamamlanacak." "Sincan Belediyesi ilçeye yakışacak modern bir spor kompleksinin yapımını tamamladı. Ankara'nın önemli spor tesislerinden biri olması hedeflenen Sincan Kapalı Spor Salonu, salon futbolundan basketbola voleyboldan hentbola kadar pek çok müsabakaya ev sahipliği yapacak."



KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

"14 Şubat'tan itibaren sağlık merkezleri, parklar, bahçeler, metro istasyonları, duraklar, toplu taşıma araçları, eczaneler dezenfekte edildi, çalışmalarımız devam ediyor. Konaklarımızı ve millet kıraathanelerimizi kapattık. Bankları kaldırdık, kaldıramadıklarımızı güvenlik şeridiyle çevirdik. Pazar yerlerinde zabıta ekiplerimiz giriş çıkışları belirliyor, hem vatandaşımıza hem esnafımıza maske dağıtıyor, ateş ölçümü yapılıyor. Yüzbinlerce maske dağıttık, dağıtmaya devam ediyoruz. Fiyat ve hijyen denetimi yapıyoruz."Sosyal yardımlarımız devam ediyor. Kimsenin aç kalmasını istemiyoruz."