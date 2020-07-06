OSMAN ALTINIŞIK ANKARA

Yaz ayları derin bir sessizliğe bürünür başkent. Leylek misali mevsimsel taşınma yaşar.

Hooop hep birlikte Bodrum… Güney, Ege ve Akdeniz 06 plakalı araç ile dolar taşar.

Biz gazeteciler için kâbustur bu aylar. Hele bugünler daha da kâbus. Pandemi sonrası evsel karantina kentsel karantinaya dönüştü.

Kendini güvende hissedebileceği her imkân değerlendirildi.

Yaylalar, özel yazlıklar, butik oteller revaçta. Daha az temas ve kalabalıklardan uzak yalnızlık tercih ediliyor. Hal böyle olunca… Şehirde haber muhataplarınızı bulamazsınız… İş dünyası da haftalar öncesi bu taşınmayı gerçekleştirdi… Aile yazlıkta, tatilde… Sokaklar bunun en büyük kanıtı.

Trafik mi? Doyumsuz bir keyif durumunda… Hiç olmadığı kadar rahattır… Araç yoğunluğu da insan gibi minimize olur. Bayram hazırlıkları da gündemde… Bir de bayram kaçışları başladı mı değme Ankara'nın keyfine… Kalanlar nöbete devam…

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