OSMAN ALTINIŞIK ANKARA

En hafifinden alçaksın, kalleşsin, kahpesin Ermenistan... Terör devletisin.

Sivil katliamı ve Batı dünyasının üç maymunu oynaması bizim için şaşırtıcı değil. Bunu en son Bosna'da görmüştük.

Fakat onlar için şaşırtıcı olanı göstereceğiz.

Türkiye eski Türkiye değil.

Azerbaycan da yalnız değil.

Gence'yi vuran füzeler hava savunma sistemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Hala "Bu zamanda kim bize saldıracak?" diye soruyorsanız cevabını almış olmalısınız.

S-400'lerin neden Karadeniz kıyısında denendiğinin de artık anlaşılmış olması lazım.

Pandemiden 2 yıl önce hastane kurmaya başlayan bir öngörüşlülük ile, "Bize kim saldıracak" aymazlığını da karşılaştırmanın tam zamanı...

Belki bu fotoğrafı ilk kez görüyor olabilirsiniz ama Azerbaycanlı kardeşlerimiz 30 yıldır aynı fotoğraf ile yaşıyor.

30 yıl önce Hocalı'da bebekleri katleden Ermenistan, bugün de aynı katilliğe devam ediyor. Bu manzarayı görüp de susmaya gücü yeten varsa sussun! Biz susmayacağız!

Ey farklı dilleri konuştuğumuz, farklı coğrafyalarda yaşadığımız insanlık...

Bu minik bedenler, gece uykusundayken Ermenistan ordusu tarafından balistik füze ile katledildi.

Dilimiz, dinimiz, ülkelerimiz farklı olabilir fakat bu fotoğraf hepimizin yüreğini yakmaya yeter!

Allah, bu zalim Ermenistan yönetimini nasıl bilirse öyle yapsın! O masum halkı ve bebeleri görüp de vicdanı sızlamayanda insanlık aramayın!

Ateşkes çağrıları ve barış beklentileri Gence'de ve Mingeçevir'de hayatını kaybeden masum insanlarla birlikte yok oldu. Dünya artık bu terörizmi görmeli.

Vakit bu saldırılara kulak tıkama vakti değil. Vakit Ermenistan'ın terör üreten zorbalığına gözleri yumma vakti değil.

Ermenistan'ın uluslararası hukuku yok sayan bu işgal zorbalığı tahammül sınırlarını çoktan aştı. Acı bizim...

Hüzün bizim... Can Azerbaycan bizim.

Biz aynı bedende tek canız...

Bunu anlamanızı beklemiyoruz.

Azerbaycan tüm sağduyusu ile haydut devlet Ermenistan'a ringin kuralları ile karşılık veriyor.

Tüm dünyanın yaşananlara kulak tıkaması vicdanları mahkûm ediyor.

Mahkûm olmak istemiyorsanız kırın prangalarınızı...

Tarih önünde bir kez daha mahkûm olmayın.