ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Fuat Avni: Başbakanı da dinliyoruz, Cumhurbaşkanını da. Artık oradan yürüyeceğiz.

Umut Oran: Ne yapcaz ki?

Fuat Avni: O gerzek başkanına söyle bu da 17 Aralık'a dönmesin, seçimlerde biz paylaşacaz, siz de üzerinden prim yapcanız.

Umut Oran: Başkanımız yanımızda, tamam diyor.

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Korkulacak bir şey yok ki.Ben benim patronla konuştum.Kanada'ya geçecek Hocaefendi.Suçlu iadesi yok Kanada'nın.Bunları emniyettekilere anlatmamız iyi olur. Ben eminim zaten.Yüzde 40'tan aşağı düşürse yeter oyları.

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Koca CHP…Düşürüldün.ile birlik oldular.Hem Türkiye'ye hem de millete kumpas kuruyorlar…Lanet olsun.

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CHP Genel BaşkanıPensilvanya'nın kuklası oldu.ve'da okudum, onun da kaseti var,'nin de.'nun bile oyuncağı oldular.Yuh olsun!Kaset korkusu adamı böyle maymun eder işte…Yani Sakalsızdese havlayacaklar.İç Güvenlik Paketi'ne tepkileri de Sakalsız'ın eseri.Talimat geldi, milletin iradesini kürsü işgaliyle gasp ettiler.Önceki akşam kavga da bu yüzden çıktı zaten.

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Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ı dinletip seçimler öncesi bunları kullanmayı düşünen CHP ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, darbecilerle işbirliği yapmaktan yargılanmalı.CHP ve MHP'yi seks kasetleriyle teslim alan Paralel terör örgütü,'ı devirip Kılıçdaroğlu'nuyapmak için CHP'nin başına getirdi.Başardı da...

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MHP hem PKK'ya karşıyım der hem dene karşı çıkar…Milletiiçin sokaklara döken'ın bu yasaya karşı oluşunu anlarım, Hattayerine gençleri sokağa çağıran'i de…Ama MHP'yi anlamam.

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Tasarı Molotof kokteylini silah sayıyor.Bilye atmayı yasaklıyor.Yüze maske takılmasını da suç sayıyor…Bunda ne var?Yüzü maskeli itler ortalığı yakıp yıktı.Silah da kullandılar.Otobüse atılan molotof kokteyli ile'i de onlar öldürdü.Madem iyi niyetliler, yüzlerini niye saklıyorlar?Molotof kokteyli atmadan gösteri yapılamaz mı?Tasarıya karşı çıkanları millet iyi tanıyor.Elbette hesabını da soracak