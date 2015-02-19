ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Fuat Avni: Başbakanı da dinliyoruz, Cumhurbaşkanını da. Artık oradan yürüyeceğiz.
Umut Oran: Ne yapcaz ki?
Fuat Avni: O gerzek başkanına söyle bu da 17 Aralık'a dönmesin, seçimlerde biz paylaşacaz, siz de üzerinden prim yapcanız.
Umut Oran: Başkanımız yanımızda, tamam diyor.
***
Fuat Avni:
Korkulacak bir şey yok ki.
Ben benim patronla konuştum.
Kanada'ya geçecek Hocaefendi.
Suçlu iadesi yok Kanada'nın.
Akif Hamzaçebi:
Bunları emniyettekilere anlatmamız iyi olur. Ben eminim zaten.
Yüzde 40'tan aşağı düşürse yeter oyları.
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Koca CHP…
Atatürk'ün CHP'si...
Ne hallere düştün!..
Düşürüldün.
Paralel İhanet Çetesi
ile birlik oldular.
Hem Türkiye'ye hem de millete kumpas kuruyorlar…
Lanet olsun.
***
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
Pensilvanya'nın kuklası oldu.
Akşam
ve Star
'da okudum, onun da kaseti var, Akif Hamzaçebi
'nin de.
Sakalsız talimat veriyor, KeMal yapıyor…
Emre Uslu
'nun bile oyuncağı oldular.
Yuh olsun!
Kaset korkusu adamı böyle maymun eder işte…
Belli ki seks kasetleriyle şantaj yapılan CHP'li milletvekillerinin ipleri Paralel İhanet Çetesi'nin elinde…
Yani Sakalsız 'havla'
dese havlayacaklar.
İç Güvenlik Paketi'
ne tepkileri de Sakalsız'ın eseri.
Talimat geldi, milletin iradesini kürsü işgaliyle gasp ettiler.
Önceki akşam kavga da bu yüzden çıktı zaten.
***
Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ı dinletip seçimler öncesi bunları kullanmayı düşünen CHP ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, darbecilerle işbirliği yapmaktan yargılanmalı.
CHP ve MHP'yi seks kasetleriyle teslim alan Paralel terör örgütü, Deniz Baykal
'ı devirip Kılıçdaroğlu'nu 'kukla'
yapmak için CHP'nin başına getirdi.
Başardı da...
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MHP hem PKK'ya karşıyım der hem de 'İç Güvenlik Reform Paketi'
ne karşı çıkar…
Milleti 'Kobani'
için sokaklara döken
Selahattin Demirtaş
'ın bu yasaya karşı oluşunu anlarım, Hatta 'siyaset üretmek'
yerine gençleri sokağa çağıran KeMal
'i de…
Ama MHP'yi anlamam.
Toplumsal olayların, terör örgütlerinin propagandasına dönüşmesi, vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit etmesi MHP'nin umurunda değil galiba?..
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Tasarı Molotof kokteylini silah sayıyor.
Bilye atmayı yasaklıyor.
Yüze maske takılmasını da suç sayıyor…
Bunda ne var?
Yüzü maskeli itler ortalığı yakıp yıktı.
Silah da kullandılar.
Otobüse atılan molotof kokteyli ile Serap Eser
'i de onlar öldürdü.
Madem iyi niyetliler, yüzlerini niye saklıyorlar?
Molotof kokteyli atmadan gösteri yapılamaz mı?
Tasarıya karşı çıkanları millet iyi tanıyor.
Elbette hesabını da soracak