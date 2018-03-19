ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Heyy!

HDP'yi, PKK'yı ve FETÖ'yü savunan malum kafa!

Arkasında durduğunuz YPG yerine, biraz da kendinizi şehit askerin annesi ya da babası yerine koy!

Empati yap, empati!

Ve askere giden oğlunuzun bir teröristin kahpe kurşunuyla şehit düştüğünü düşün… İnsansan sol göğsüne bir bıçak saplanır hemen.

Acıdan kıvranırsın.

Tören üniformasını giymiş yüzbaşının, birkaç Mehmetçikle birlikte evinizin sokağına girmesi ve arkasındaki o ambulans… Yüreğindeki sızıyı artırır, hatta nefesini keser!

'Aman bizim eve doğru gelmesin' diye dua edersin.

Ambulans ile jandarmaların eve yaklaşmasını büyülenmişçesine izler, bir ambulansa bir de askere bakarsın.

Bacakların titrer.

Ayakta zor durursun.

Biricik evladı daha toprağa girmeden anası düşer toprağa.

Feryadı dağları inletir.

Konu komşu eve yığılır.

Feryatlar bin figana karışır.

Kıyamet koptu sanırsın.

Son bir umutla yüzbaşının yüzüne bakıp, 'Yaralı, değil mi komutan?' diye sorarsın.

Kara haberi alınca dizlerinin bağı çözülür.

Gözyaşlarınız birbirine karışır.

Eee?..

Daha başka şeyler de olur.

Ne zırlarsın o zaman!

Nasılsa o şehit senin oğlun değil ondan mı yoksa?

Vicdansızsınız işte.

H H H

'Kuran düşmez, bayrak inmez...' Hamaset yapmıyorum.

Bunlar Türk milletinin kutsallarıdır.

PKK ve FETÖ gibi düşünenler için değil tabii.

Onların hesabı başka… Onlar için vatan, bayrak, Kuran gibi değerlerin hiç önemi yok.

Onlar için ABD kutsaldır!

ABD için her şeyi yaparlar.

Bunlardı işte Kuran'la askerimize bombalı tuzak kuran.

Uzman Çavuş Orhan Sürmen yere atılmış Kuran'ı kaldırırken şehit düştü.

Allahları kitapları yok ki.

H H H

Şaşkınım.

Niye biliyor musunuz?

Hangi ara bu kadar bozulduk?

Adı sanı bizden, hatta aynı dili konuştuğumuz bu kadar şerefsizi kim yetiştirdi?

İtin birine göre Erdoğan demokrat değil!

Hukuku umursadığı da yok!

Yargı bağımsızlığını tanımıyormuş!

Algıya bak algıya.

Halbuki Reis demokrat olmasaydı bu lafların tekini bile edemezlerdi.

Terör sevicidir bunlar.

PKK'cıdırlar, Hatta casusturlar.

Üstelik darbecidirler.

ABD Başkanı Trump'ın ısrarla serbest bırakılmasını istediği rahip Andrew Craig Brunson mesela… Türkiye'yi karıştıracak 'Üst Aklın Kaos Timi'nin önemli elemanıydı.

Gezi Parkı darbe girişimi, Suruç saldırısı, Kobani olayları, hendek terörü ve 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında CIA, FETÖ,

PKK'lılardan oluşan bir 'şebeke' vardı.

Bu rahip de o çetenin mensubuydu!

H H H

Tesadüfe bak Rahip Brunson 33 kişinin öldüğü patlamanın yaşandığı Suruç'taydı!

Kobani'de ve Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki hendek operasyonlarında da!

İşi vatanı karıştırmaktı!

Rahip CIA ve FETÖ mensuplarının her toplantısına katılmıştı.

15 Temmuz darbe girişiminin de planlayıcılarındandı.

Darbeye 'deprem/zelzele' kod adı vermişlerdi.

Brunson FETÖ ve PKK ile irtibatlıydı.

Din adamlığı ise maskesiydi.

Aynı ekip, PKK'nın suikast çetesiyle birlikte Erdoğan'ın aile fertlerini ve yakınlarını hedef aldı.

Afrin harekâtını 2019 seçimlerine bağlayan da bunlardı.

Hatta, "Erdoğan şimdi Afrin harekâtına karşı olanları vatan haini ilan ediyor.

Düşman ilan ediyor. Terör sevici, PKK sevici ilan ediyor" diyen de onlardı.

Reis boş konuşmaz.

Puşt oğlu puşttur bunlar.

***

Dün Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıldönümünü kutladık.Aynı gün kahraman Mehmetçik Afrin burçlarına Türk bayrağını dikti.80 milyon bayram etti.Ama ağlayanlar da vardı.Oda TV gibi muhalifler Mehmetçik'in Afrin zaferini görmedi.Afrin'i teslim almamıza PKK, FETÖ ve ABD kadar bunlar da üzüldü.Ne diyelim.Yazıklar olsun!