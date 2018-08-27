ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Türkler, yeryüzünün en duygusal ve en hassas milletidir.

Bir Türk'le münakaşa ediyorsanız sona erdirmek için duygusal bir şey söylemeniz yeterlidir.

Hemen gözleri dolar, mesele de tatlıya bağlanır.

Başkan Erdoğan'da duygusaldır.

Gözyaşlarını tutamaz.

Avrupalı ruhsuzdur.

Biz Türkler duygusalız.

Kolay ağlarız.

Çünkü gözyaşı vicdan suyudur.

Yürekteki kibri, kibirden doğan kötü duyguları, hastalıkları yıkar, ruhu temizler.

Yani merhamet önce gözyaşıyla başlar.

Sevda onunla hayat bulur. Kalpler gözyaşıyla büyür.

Hayat böyle güzeldir.

Türkler kolay alınır!.

Doğru konuşacaksın.

Verdiğin sözü tutacaksın!

Delikanlı olacaksın!

Lafın nasıl söylendiğine bile bakarız.

Çünkü biçim ve üslup ne söylendiğinden daha önemlidir.

Dikkat edeceksin!

Türklerin kalbini kırmayacaksın.

Bu duygusallık ve hassaslık Türkler için büyük bir güçtür.

Türkler yolda asık suratlı görünür. Pişmiş kelle gibi sırıtarak gezmez!

Elbette sebebi vardır!

***

Samimi olan her şeye tav oluruz.

Meseleye ilk anda BATI gibi bakmayız, bakamayız!

Duygusalız çünkü!

'Duygularımız' bi kere zedelendi mi geri dönüşü olmayan yola gireriz!

ABD ile yaşadığımız sorun da budur işte.

Güvenimizi kaybettiler.

Papaz meselesinin arkasında ise milletin sevdalısı Erdoğan vardır.

Mesele İHA'larımızdır, Afrin'dir!

Yine PE KE KE'nin bitme noktasına gelmesidir!

CHP'ye ve HDP'ye de ABD'ye baktığımız gibi bakarız.

Çünkü onlar da güvenimizi kaybetti.

Şimdi havadan kuş kapsalar ne yazar.

ABD ile köprüleri attık, CHP'ye de kapıları kapattık.

Racona uymadılar.

ABD puştluk yaptı.

Güya stratejik ortak ve müttefikti! Darbe ile milletin adamını indirmeye kalktı şerefsiz.

FETÖ'yü ise vermedi.

PKK'yı da silaha ve paraya boğdu.

Bu millet ABD'ye ve içteki temsilcilerine nasıl güvensin şimdi?

***

Menderes ve arkadaşlarını idam ettiren de Amerika'dır.

Menderes'i önce kaza süsü vererek öldürmek istediler.

Onu arızalı uçakla İngiltere'ye gönderdiler.

Menderes, o günlerde Rusya ile yakınlaşmak istiyordu.

Düşen uçaktan sağ çıkınca darbe yaptılar.

Solculara da Menderes'i astırdılar.

Yassıada duruşmalarından duyduğumuz pis yalanları sosyal medyada dolaşıma sokanlar da CE HA PE'dir.

Milletin Menderes sevgisinin önüne böyle geçmek istiyorlar.

Aradan 58 koca yıl geçti.

Unutuldu mu idamlar!

Ve idamların arkasındaki CHP… Unutulmadı!

Aksine CHP'ye nefret giderek büy��dü.

Büyüyor da!

Çünkü şimdi de PKK'yı Meclis'e soktu.

CE HA PE sittin sene milletle arasını düzeltemez artık.

Bu millet saftır, temizdir ama aptal değildir.

Numara kabul etmez.

***

ABD için yılların dostu dedik, müttefikimiz, stratejik ortağımız dedik.

Ama puşt çıktı.

ABD'nin şu üç senede yaptıklarını bu millet unutur mu hiç.

Darbeyle yapamadıklarını dolarla yapmaya kalktı alçaklar!

Reis'i tehdit ettiler.

Türk milletini kızdıran daha bir çok şey yaptılar.

En önemlisi milletin duygusalı Erdoğan'ı yemeye kalktılar.

Meğer PKK'yı bile onlar kurmuş.

Bu millet bunları nasıl unutsun, niye unutsun!

Mehmetçik PKK elebaşısı Zeki Sincari, gözlerinin önünde gebertti.

Kudurdular.

Fetullah Gülen de milleti, 'cemaat' ve 'Allah' diyerek kandırdı...

Puşt böyle diye diye memleketi işgale hazırlanıyormuş.

HDP Eş Başkanı Sezai Temelli de, Tunceli- Aliboğazı'ndaki örtü yangını ile ilgili yalan söylüyor.

Pertek'te ki yangına sessiz kaldılar, Aliboğazı'ndaki yangın için 'Dersim Yanıyor' yaygarası kopardılar.

O yangını teröristler İHA'ları köreltmek için çıkardı.

Kimi kandırıyor?

Başta da dedik ya; bu millet duygusaldır.

Aynı kazığı tekrar yemez.