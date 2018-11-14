ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Mansur aşağı, Mansur yukarı!

Dillerden düşmüyor Mansur!

Sütunlarda Mansur!

Kulislerde Mansur.

Nedir bu Mansur sevdası?

CE HA PE ve İyi Parti adamı paylaşamıyor!

Gözleri başkasını görmüyor.

Sen neymişsin be Mansur?

Başka adam yok mu?

Ankara, Mansur'a mı kaldı?

Mansur'la seçim garanti mi yani?

Bu ısrarlar aklıma çok şey getiriyor.

Bu adam FETÖ'nün bir dayatması olmasın sakın.

Bu işte bir tezgah var gibi.

Duyanlar küçük dağları Mansur yarattı sanacak!

Adamı tanırım!

Yemişliğim, içmişliğim yok tabii!

Ama tanırım!

Bizim gazetede yazmak istiyordu.

Çok geldi bize.

2004'ün sonları.

Gazetede bir köşe kapmak için çok uğraştı!

Gözüm tutmadığı için yazı yazdırmadım ona!

Mansur'a bir köşe verseydim diğer başkanlara haksızlık etmiş olurdum.

Gazetemizde kendi PR'ını yapacaktı.

Bunu anlamıştım.

Ankara'ya gözü olduğu belliydi adamın.

"Beypazarı'nın çöplüğü de turistik!" diye bir haber yaptırmıştı.

***

Ankara'ya ikinci gelişimde konaklarıyla ünlü Beypazarı'nın halini merak ettim.

Hem çöp nasıl turistik olurdu?

Yani Hitit, Frig, Galat, Roma, Bizans, daha sonra da Anadolu Selçuklu ve Osmanlıların egemen olduğu Beypazarı şanlı geçmişiyle değil de çöpüyle turistik olmuştu öyle mi?

Merak ettim.

Mansur da Ankara'ya aday olmuştu.

Hem merakımı gidermek hem de Başkent'i yönetmeye talip olan bay Mansur'u Ankaralıya tanıtmak için arkadaşlarımı Beypazarı'na gönderdim.

Onlara "Turistik çöpü de bulun" dedim.

Üç saat sonra muhteşem fotoğraflarla geldiler… Çöplerin oluşturduğu çöp dağları yüzünden ilçe akbabaların akınına uğramış meğer.

Tarih, kokudan geçilmez olmuştu.

Turistik ilçede umumi tuvalet de yoktu.

Mansur'un pis kokulu çöplerini gizlemek için 'akbabalı' bir haber yapıldığını da o zaman anladım.



***



Çöp gerçeğini anlatan 9 sütunluk fotoğrafa "İşte Beypazarı" dedik.

Manşetimiz Mansur'cuları çıldırttı… O başlık adama seçim kaybettirdi.

Kudurdular.

Mansur'un çöp dağlarını değil de bizim 9 sütunluk haberimizi mesele ettiler.

Rakiplerimiz çöplerle değil, bizle uğraştı.

Çılgınlık hali aynen devam ediyor.

Mansur, bulunmaz Hint kumaşı oldu.

Muhalefet de onu paylaşamıyor.

Mansur ise burnundan kıl aldırmıyor… "Ankara rozetsiz yönetilmeli" diyerek ahkam kesiyor.

"CHP ve İP anlaşsın bu iki partinin oylarıyla Ankara'yı kazanayım" demek istiyor adam.

Masal okuma Mansur!

Kendine o kadar güveniyorsan seçime bağımsız gir de görelim gücünü.

Cumbalı veya Guşganalı ahşap evleriyle ünlü Beypazarı kültürel mirasımızdı… O mirası bile iyi değerlendirememiş Mansur'un Ankara'ya ne faydası olur ki?