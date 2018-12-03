ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

Bu adam iflah olmaz artık!

Türkiye'nin başına özellikle bela oldu!

Ondan her şey beklenir!

Milli değil çünkü...

Aksine milli tehlike!

Yurtdışı gezilerinde Türkiye'yi şikayet etme geleneğini yine bozmadı...

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan söz ediyorum.

Doların artışıyla bayram etmişti.

Milletten değil baronlardan yanaydı.

Dolar 10 lirayı geçecekti.

Böyle hesap ettiler.

Seçimi de bu sayede kazanacaktı.

Bir zil takıp oynamadığı kaldı!

Garanti olsun diye zillet ittifakını kurdu.

Ama doların çakılmasıyla planı bozuldu.

D o l a r ç a k i l d i K e m a l , ç a k i l d i !..

Kemal'in gözleri doldu!

Morali bozuldu.

Zira Kılıçdaroğlu seçim stratejisini doların artışı, zillet ittifakı ve Cumhur ittifakının bozulması üzerine kurmuştu.

'Zillet' ittifakında sıkıntı var!

Meral abla, Mersin'i, Ankara'yı ve Manisa'yı istiyor!

Geriye Kemal'e PKK ile FETÖ kalıyor!

Onlar da bir işe yaramaz!

Dolar ise habire düşüyor!

T24, Oda TV, Duvar gibi haber siteleri ile Cumhuriyet'i ter bastı.

Her gün 'Dolar neden düşüyor?' haberleri yapmaya başladılar.

Korku yüreklere düştü anlaşılan!

Liranın değer kazanmasını istemiyorlar.

Döviz operasyonuyla ülkemizin çökmesini bekleyen kaos çığırtkanları kafayı yemek üzere!

***

Gezi olayları, 17-25 Aralık operasyonu ve 15 Temmuz darbe girişimiyle Türkiye'ye diz çöktüremeyen ABD'nin dolar tezgâhı da işe yaramadı.

Ağustos ayında dolar 7 lirayı aşmıştı.

Türkiye'yi böyle hizaya getireceklerdi.

Tezgâh böyle kurulmuştu.

Kemal ve saz arkadaşları sevinçliydi.

Ama doların çakılması, Meral ablanın dirsek çevirmesi Kılıçdaroğlu'nun moralini bozdu...

Soros'un Friedrich Ebert Vakfı'nın daveti Kılıçdaroğlu'na ilaç gibi geldi.

Almanya'ya uçtu.

İlk işi FETÖ ve PKK'lıları ziyaret oldu.

Türkiye karşıtı, PKK destekçisi SPD Milletvekili Sevim Dağdelen ve Ermeni destekçisi Cansel Kızıltepe ile poz verdi.

Vicdanı sızlamadı!

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine "Türkiye'nin demokratları yalnız bırakılmamalıdır" başlıklı bir de köşe yazdı.

Orada da skandal ifadeler kullandı.

***

Kılıçdaroğlu kendini böyle tescil etti.

O Soros'çudur!

Yani darbecidir.

Soros'un desteklediği TESEV'in kurucusudur...

15 Temmuz gecesi tanklara selam çakıp gittiği evde Reis'in öldürülmesini beklemesi bundandı işte...

Gezi kalkışması Osman Kavala'nın lokantasında planlandı.

İhanetin organize edildiği ve yabancı ajanların da katıldığı o toplantılarda artist Levent Üzümcü ile CHP'li Mehmet Bekaroğlu da vardı.

Masrafları Soros karşıladı.

Kavala'ya Gezi için 13.5 milyon dolar verdi.

Kılıçdaroğlu'nun 'boşuna yatıyor' dediği 'adam' bu adamdır yani.

Kalıpsız Mehmet Bekaroğlu da Gezi'ci çıktı.

Adam darbe için bayağı uğraşmış!

Atatürk'e 'kefere' diyen bu heriften Kılıçdaroğlu'nun niye vazgeçmediği anlaşıldı.

CHP içindeki Atatürkçüler, millet ve memleket sevdalıları;

Kılıçdaroğlu'na daha ne kadar tahammül edeceksiniz?

Partinin omurgasını dağıttı.

Partiye FETÖ'cüleri doldurdu.

PKK'lıları Meclis'e soktu.

Bu yetmezmiş gibi şimdi de onlara belediyeleri teslim etmeye hazırlanıyor.

Memleketi uçuruma yuvarladığını görmüyor musunuz?

Kör müsünüz yoksa?