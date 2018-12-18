ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

'Bidon kafa' diyerek millete hakaret eden Yılmaz Özdil şimdi de Başkan Erdoğan'a alkollü sataşmada bulundu.

"Bir bira içseydi."

Saygısızca edilen, incitici bir söz!

Ama Özdil'in fıtratına uygun alçak bir kelam!

Demek ki alkol herifin beynini çürütmüş.

Tıbbi tedaviye acil ihtiyacı var!

17 Aralık'ın üzerinden tam 5 yıl geçti.

O günlerde piyasaya sürülen yalanlarla Reis'in kellesini almak için çok uğraştılar.

Onlardan biri de bu yoz kafaydı.

ABD ise Reis'i öldürmek için Gülen'e darbe yaptırmaya kalktı…

Milleti aşamadı o başka.

CE HA PE'nin başı Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'nün gönderdiği montaj tapeleri Meclis kürsüsünden okuyarak katıldı ekibe.

Yüzü kızarmadı.

Geriye dönüp bakar mı acaba?

Vicdanı sızlamadı mı o yalanları seslendirirken?

Sanmam!

Çünkü onda 'vicdan' yok ki.

Hala Reis'e yalanlarla sırtlanlar gibi saldırması bundan.

Gülen'in yatak kasetlerinin piyasada cirit attığı günler.

AK Partili bazı isimlerin kadınlı kızlı alem yaptıklarını bile iddia ettiler.

Hepsi kaçak şimdi!

Alçak hainler nerede; bilmiyoruz bile.

Aradan 5 yıl geçti.

5 koca yıl…

Neyi belgeleyebildiler ki?

17-25 Aralık düzmece belgeler Akın İpek'in şirketinden servis edilmiş.

Onlarca insanın canını yaktılar.

Kılıçdaroğlu bir öz eleştiri yapar mı dersiniz?

***

Ünlü Rus yazar Lev Tolstoy'un ders niteliğindeki bir sözüyle devam edelim.

"-Bil ki, yaşadıklarınla değil yaşattıklarınla anılırsın ve unutma; ne yaşattıysan elbet bir gün onu yaşarsın."

Kemal Kılıçdaroğlu da yaşattıklarını er ya da geç yaşayacaktır!

FETÖ'nün kimliğini, kişiliğini, beynini iğfal ettiklerinden biri de Başyaver Ali Yazıcı idi…

O da yaptıklarını yaşıyor!

Daha da yaşayacak!

Bu şerefsize yerel mahkeme 'Suikasta yardım etmekten' 18 yıl verdi.

Yargıtay cezayı az buldu.

Ali Yazıcı'ya 'suikasta bizzat iştirakten müebbet verilmeli' dedi.

Ağırlaştırılmış müebbet hem de…

Kodeste çürümeli it…

Bizim memleketten kolay kolay hain çıkmaz…

Bunu galiba okulda halletti FETÖ.

Parayı aldı, şerefsiz beynini teslim etti.

15 Temmuz gecesi yaptıklarını tarih 'hain yaver' başlığıyla yazacaktır.

Suikasta nasıl yardım ettiğini de.

***

Kaos yayıncılığın adresi neresi desek?

Eminim hepiniz FOX TV der!

Tetikçi sunucu Fatih Portakal, Fransa'daki ateşi Türkiye'ye taşımak için çok uğraştı.

Canlı yayında "sokaklara çıkın" çağrısında bulundu.

Elbette hukuka hesap verecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o çağrıya, önceki gün ve dün sert sözlerle karşılık verdi.

"Kendini bilmez, haddini bilmez, edep yoksunu..." dedi.

Hatta Portakal için "Ahlaksız" ve "Terbiyesiz" ifadelerini kullandı…

Kankisi Oda TV'de hemen tehdit fitnesine başladı.

Diğer yandan Fatih Portakal ve Kemal Kılıçdaroğlu hala 'Sarı Yelek' kalkışmasını Türkiye'ye taşımak istiyor.

Kaostan medet umuyorlar…

Reis, Bay Kemal'e de gereğini söyledi.

Bu ikisi 15 Temmuz'da tankları durduran kahramanları unuttu galiba.

Türkiye'nin PKK ile savaşa hazırlandığı sıralarda Kemal'in sokak çağrısı yapması neyin nesidir?

Niyetleri bizi ikinci bir Gezi ile uğraştırıp PKK'ya alan açmak mı yoksa?