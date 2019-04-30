ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

CE HA PE İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu korku sardı.

Kadının yüreği küt küt ediyor!

O kadar çok hile yaptılar ki...

"Hangisi yakalandı" diye meraktalar.

Tarihin en büyük oy hırsızlığını yaptılar!

PKK ve FETÖ ile birlikte gerçekleştirilen organize oy hırsızlığı sonucu ele geçirdikleri İstanbul'u kaybetmek üzereler...

Bulgu ve deliller seçimi yeniletecek gibi.

Ekrem'in durumu vahim!

Adam kan ter içinde.

Üstelik koltuğu sevmişti köftehor!

Gazeteci Mehmet Yakup, kısıtlı kişileri tespit eden savcıları hedefe koydu.

"Savcılar, seçmen listesini sabote mi etti?" diye soruyor.

Suyu bulandırmak istiyor yani.

Bir an önce YSK kararını vermeli.

Yoksa adamlar kafayı yiyecek.

***

Canan; 'kısıtlı seçmenlerin oy kullanmadığı tespit edildi' diyor...

Uyduruyor!

Mehmet Yakup Canan'ı yalanlıyor.

AK Parti, YSK'ya sunduğu ek listede 5315 kısıtlı seçmeni isim isim verdi.

Zihinsel engellilere de oy kullandırmışlar.

Tam 21 bin 782 kişi.

Hepsi YSK'nın önünde...

Boru değil bu!

Sandık kurulları da kanuna aykırı teşkil edildi.

Seçimin iptaline bu bile yetiyor!

***

Kaftancıoğlu bir röportajında, İstanbul'u almak için söz verdiğini söylemişti.

"Tarihe İstanbul'u alan başkan olarak geçmek bana yeter" diye eklemişti.

Ardından;

"Oluşturduğumuz mekanizmalar ve çalışmalarımızın tümü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni almak için" demişti.

Tezgahı ilmik ilmik dokumuşlar.

İnce bir plan yapmışlar.

"Komisyon kurdum ve tek işim, işin mutfağında yani sahada, görevlileri eğittim" diyor Canan hanım.

Eklemiş;

"31 bin 186 sandıkta adamımız vardı." Biliyoruz Canan hanım...

Bankacı başkanlarda vardı içlerinde.

***

Çalınmış oylarla İstanbul'u aldılar...

Suçüstü yakalandılar!

YSK lehlerine karar verse bile hep tartışılacaklar!

Sandıklarda görev yapan çete üyeleri ise hesap verecek!

Kaçacak yerleri de yok!

Yakında derdest edilirler!

Av başlar yani!

Aralarından ne çok 'itirafçı' çıkacak ve neler söyleyecekler göreceksiniz!

Bu iş sıradan bir iş değil çünkü.

Büyük ve organize bir iş...

Acayip bir çete bu.

İçinde CIA, MOSSAD ve FETÖ'nün bulunduğu uluslararası bir çete...

***

Canan Kaftancıoğlu'nun sicili bozuk!

Neler yapmamış ki...

PKK'ya bile destek vermiş!

Halbuki doktorlar hümanist olur!

Tıp doktoru, yani hekim, Hipokrat yemini ederek evrensel değerlere sahip namusu üzerine söz veren insandır.

Ya bu?

15 Temmuz'da darbeyi durduran halka darbenin ilk saatlerinden itibaren 'DAEŞ'çi muamelesi yaptı.

Reis'in alındığını sandı.

Gezi ve Kobani provokasyonuna açık destek verdi.

Ermeni soykırım yalanına arka çıktı.

Devlete "seri katil" dedi.

HDP'ye ve Sakine Cansız'a kol kanat gerdi.

Eylemleriyle Cübbeli'yi bile rahatsız etti.

Bu kafayla Kaftancıoğlu İstanbul'a değil, Kandil'e daha çok yakışırdı.