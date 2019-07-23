ERSİN RAMOĞLU (GÜNEY)

CHP kendini gizlemek için FETÖ'nün siyasi ayağını sorup duruyor.

Siyasi ayak belli aslında...

Ama inadına soruyor işte.

Kafa karıştırmak istiyor.

Siyasi ayak kim?

Bence bay Kemal!

Erdoğan olmadığı kesin yani.

Çünkü; Fetullah Gülen, Reis'i öldürmek için darbe yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na da Atatürk Havalimanı'nda VIP muamele yaptığını dünya alem gördü.

O gece Reis'i öldürmek için Adana İncirlik Üs Komutanı kahpe General Bekir Ercan Van da Marmaris'e iki F-16 göndermişti.

17/25 yargı darbesi de Reis'i bitirmek için yapılmıştı.

Başaramadıkları için 15 Temmuz ölümcül darbesi geldi.

Reis'i o akşam yok etmek istediler.

Ama millet izin vermedi o başka.

Cellatlar durmuyor.

Erdoğan'dan kurtulmak için her yolu deniyorlar.

CHP sırf Reis'i indirebilmek için PKK ile bir oldu.

31 Mart'taki ittifak bunun için kuruldu.

Mağduriyet yalanıyla milleti kandırıp İstanbul'u aldılar...

PKK'nın askerlerimizi, diplomatımızı şehit etmesine ses çıkaramıyorlar şimdi...

Her şey açıkça ortadayken Erdoğan'ı FETÖ'yü büyütmekle suçlamak alçaklıktan başka bir şey değil.

***

Reis açık sözlüdür!

Delikanlının hasıdır!

Halkıyla da iç içedir...

Milleti için bir aspirindir.

Dünya insanıdır.

Hızır gibidir.

Hep milletinin yanındadır.

Tüm yaşamını milletine adayan gönlü güzel bir insandır.

Memleketi güzelleştiren birisidir.

Buna rağmen 17 yıldır gecesini gündüzüne katan Reis milletin sevgisini ama rantçıların da düşmanlığını kazandı.

CHP'nin, İP'in ve SP'nin, PKK gibi, FETÖ gibi acımasız katillerle bir olmasının sebebi de bu düşmanlıktır.

Şehitleri bile görmezden geliyorlar.

Nazi dönemini anımsadım.

Papaz Martin'i...

Kimdi bu papaz?

Sözleri de önemli.

Bu kirli ittifaka oy verenler bir gün sıranın kendisine gelebileceğini unutmasın.

Hem bu mesele Tayyip meselesi değil, memleket meselesidir.

Birinci Dünya Savaşı'nda Alman donanmasında denizaltı subayı olan Martin Niemöller, Almanya'nın yenilmesinden sonra toplumun dinle kurtuluşa ereceğini düşündüğü için askerlikten ayrılıp teoloji okudu.

1931'de de Berlin Dahlem'de Protestan kilisesine papaz atandı.

Nazilerin iktidara gelişine olumlu baktı.

Ama Nazi ideologu Alfred Rosenberg ile polemiğe girince tutuklandı.

***

Bir sabah Akanni'yi alıp götürdüler dövdüler pestili çıkıncaya kadar.

Sonra bir jipe tıkıştırdılar.

Papaz "Beni ilgilendirmez ağzımın tadını kimse bozmadıkça..." dedi.

Yine bir gece tekmeleyip uyandırdılar evdekileri.

Sürüklediler yaka paça Danladi'yi dışarı.

Haber çıkmadı o günden beri.

Papaz bu kez de "Beni ilgilendirmez ağzımın tadını kimse bozmadıkça" dedi.

Naziler öğretmeni, sendikacıyı, gazeteciyi alınca Papaz 'beni ilgilendirmez' dedi hep.

Sonunda Naziler kendini almaya geldi.

Arkasında ona sahip çıkacak kimse kalmamıştı.

O meşhur "sustukça sıra sana gelecek" sözü de böyle doğdu.

Erdoğan düşmanlığı yüzünden PKK'yı destekleyenlere oy verenlerin durumu da aynı...

PKK ve FETÖ yılanı mutlaka bir gün onları da sokar...

CHP'li belediyeler işçi çıkarıyor.

Yerlerine PKK'lıları doldurmak için.

Oy verenlerin gözleri körleştiği için şimdi bu durumu görmüyorlar.