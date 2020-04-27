ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

FETÖ, CHP ve PKK Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesini çok arzu etti.

Ekrem İmamoğlu iki de bir 'sokağa çıkma yasağı' istedi.

Boş değildi bu talep!

Arkasında sinsi bir tezgah var!

Uzun süredir hazırlandıkları belli!

CIA, MOSSAD ve isyanların arkasındaki İngiliz gizli örgütü planı hayata geçirmek için sinsice bekliyor.

İçimizdeki işbirlikçileri de!

Türkiye yansın yıkılsın, kan aksın iktidar böyle değişsin istiyorlar.

2023 seçimle değil kanlı olsun istiyorlar.

Halk tv'den Ayşenur Arslan, "AK Parti'ye karşı silahlı mücadele etmeliyiz" sözleri buna delildir!

Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKP-C'lilere silah veren Mustafa Koçak'ın ölüm orucunda hayatını kaybetmesi de CHP'deki DHKPC'lileri hareketlendirdi.

Bölücü sesler yükselmeye başladı.

***

Ekrem İmamoğlu ise 100 bin çocuğa içinde isyanı teşvik eden kitapçıklar yolladı.

Kitapta 'Başkan sabrımızı taşırma' diyerek verilen ince bir mesaj da var!

Sözün kısası kurnaz bir akıl devrededir...

Fırsat kolluyorlar...

Bir de milletin uyumasını!

Uyursak kıyameti koparacaklar!

İBB'nin hazırladığı 500 bin koli de yolda.

Kime gideceklerini Kandil belirlemiş!..

Bir hain tuzak var Reis'e ve millete kurulmak istenen!

İkinci bir Gezi hazırlığı var!

İlkinden daha şiddetli olması istenen, yakıp yıkan bir Gezi!

İmamoğlu'nun keyfi takılması, ortamı gerecek açıklamalarının sebebi budur!

HDP Ağrı teşkilatının hazırladığı koliler evladını dağa yollayan Kandilci ailelere gönderildi.

HDP eski Eş Başkanı Sezai Temelli'nin dediğini unutmadınız sanırım.

"İmamoğlu da bilecek ki bizim oylarımızla seçildiğini, Mansur Yavaş da!" CHP'nin eli mahkum PKK'ya...

Ne isterse seve seve yapacaklar!

***

Hazır camiler kapatılmış, kahvehaneler kapalı, topluca bir arada durmak da yasak!

Planı sahneye koymak daha kolay.

Ne dedi Ayşenur Arslan?

"- Her şey sandık değil. PKK gibi silahlı bir güç olmalı" İstihbarat bahsettiğimiz kesimlerin kaos ve istikrarsızlık için hazırlandığını tespit etti.

Hem de epeydir hazırlanıyorlar...

Mayıs'ta düğmeye basacaklardı.

Ama araya korona girdi.

Hatırlar mısınız bilmem?

15 Temmuz kanlı darbe girişiminden birkaç ay sonra Kayseri'de Abdullah Gül ismiyle bir müze açıldı.

Müzenin açılışına Aydın Doğan, Hüsamettin Özkan, Ertuğrul Özkök, Murat Yetkin, Ahmet Davutoğlu, Hüseyin Çelik, Ali Babacan, Haşim Kılıç ve İngiltere Büyükelçisi Richard Moore gelmişti.

Moore'nin darbe sonrası Kayseri'ye üçüncü gelişiydi.

İngilizler 2008'de Abdullah Gül'ü 'Büyük Şövalye nişanı' ile ödüllendirdi.

2010 yılında da Gül'e İngiliz derin devletinin "Chatham House" ödülünü verdiler.

İngilizlerin Anadolu'yu işgalinin yıldönümünde hem de!

Seçilir seçilmez Ekrem İmamoğlu da Chatham House gitti.

Şusu busu hikaye!

Hedef Başkan Erdoğan!

Esed rejmi devrilip seçim yapılsaydı ezici güçle iktidara İslami ve Osmanlı hassasiyeti güçlü olanlar gelecekti.

Mısır'a Mursi gelmişti.

Türkiye'de de Erdoğan vardı.

Böyle bir Türkiye, Suriye ve Mısır koridoru bir anda Osmanlı dinamiğini ateşleyebilirdi.

Korktular!

Mursi'yi darbeyle devirdiler.

Suriye ise malum!

Erdoğan'a da üst üste darbeler yapıldı.

O koridoru böyle yok ettiler.

Sıra Erdoğan'ı yok edip Türkiye'yi işgale geldi.

Bizi, içimizden seçtikleri adı Ekrem, Mustafa, Mehmet, Ali, Abdullah olan devşirilmişlerle vuruyorlar...

Gözümüzü ve kulağımızı dört açmamız şarttır!