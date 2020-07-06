ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Gazeteci Hasan Cemal, Reis için öfke dolu yazılar yazıyor.

Nedenini biliyor musunuz?

Reis vatanın bölünmesine izin vermiyor!

O da bölmek için uğraşıyor.

Sebep bu!

Adam PKK'yı 'terör örgütü' saymıyor!

Aksine PKK'yı 'devlet kurmak için savaşan gerillalar' diye baş tacı ediyor.

Dünyadaki örgütlerden misaller veriyor.

İsrail devletini kurmak için kanlı eylemler yapan 'İrgun' ve 'Stern' adlı Yahudi terör örgütlerini örnek gösteriyor!

Bu iki örgütün kanlı eylemleri sayesinde İsrail'in kurulduğunu, Şamir ve Menahem Begin'in başbakan olduklarını anlatıyor.

Yani cinayetleri meşru göstererek PKK'lıları motive ediyor!

Kanlı eylemlerin siyaset için yapıldığını ifade ederek, "PKK terör örgütüdür, demekle işin bitmez!" diyor ve Erdoğan'a sataşıyor!

Kuduz salyalarını böyle akıtıyor ruhsuz!

"Sosyal medya"yı Çin'deki gibi boğsan da değişen bir şey olmayacak" diye meydan okuyor.

Ardından, "Erdoğan zaten kendi kendine gidiyor. Elleşmeyin gitsin" diyerek yandaşlara akıl veriyor!

***

Milletin tankların önüne yatarak darbeyi önlemesi Hasan Cemal'i de CHP'liler gibi kızdırmıştır.

Hamza Salih bebeğe yapılan küfrün arkasında bu kızgınlık vardır.

Bu kafa bir annenin namusuna dil uzatacak kadar da kahpedir.

Bunlar artist Ozan Güven'in, Deniz Bulutsuz'la nikâhsız yaşamasına ve Deniz'in dövülmesine de ses çıkarmaz...

Cem Yılmaz, Gökhan Özoğuz'un suskunluğu da aynı zihniyeti anlatır.

Eren Bülbül'ü şehit ettiler!

Bedirhan bebeğe kıydılar.

Bunlar o zaman da sustu!

Yasin Börü'nün kafasını taşla ezdiler!

Demirtaş'a özgürlük istediler!

Gencinden yaşlısına CHP'lilerin tamamı; tabiki sol kafa, Erdoğan ve ailesine küfrediyor.

Bunun da nedeni Başkan Erdoğan'ın dik duruşu ve Türkiye sevdasıdır!

Reis'i eleştirebilirsiniz!

Ama küfredemezsiniz!

Sosyal medyayı zapturapt altına alacak yasaya da karşılar.

Terör propagandası yapanı görme!

Aileye küfredene dokunma!

İsteyen istediğine küfretsin öyle mi?

Hadi ordan zibidiler!

***

Kuduz bulaşan bir insan saldırgandır, sık sık salyaları akar...

Muhalefetin, durumu aynıdır!

Kudurmuş bir haldedirler!

2023'e kuduruk gidiyorlar!

Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir araya gelebilirsek Türkiye kazanım olur" ve 'demokrasi' yalanıyla milleti uyutacağını sanıyor.

Halbuki yaşanacak bir kaos Türkiye'yi eskisinden beter hale getirecektir!

Bunlar Türkiye'yi ele geçirdiklerinde aç kurtlar gibi her yere saldıracaklar!

CHP'li belediyeler o filmin fragmanıdır.

Gladyonun hesabı ise daha başkadır!

Gladyo, Reis'le birlikte Türkiye'ye boyun eğdirmek ve 1960'daki gibi bir devri sabık yaratmak istiyor!

CHP'nin arka bahçesine dönen kimi baroların eylemlerinin amacı da aynıdır.

Malum baro başkanları CHP'den mebus olabilmek için ğarğaris* ediyor. (*bağırıyor) Kudurdular, salya aka aka gidiyorlar.

Tam da üst aklın istediği kıvamdalar!

'Darbe söylentilerini' gündeme taşıyan, 'Gölge CIA' olarak bilinen ABD düşünce kuruluşu 'RAND'ın, raporunda Abdullah Gül, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ahmet Davutoğlu'na özel övgüler yağdı.

Çünkü Reis'i bunlara yedirecekler!

Tabi millet fırsat verirse!

Raporda Bay Kemal'in "Adalet Yürüyüşü" de Gezi eylemlerinden sonraki en etkili eylem sayıldı.

ABD, 2023'te ensesine tokat vurabilecekleri, parmak atabilecekleri birini Türkiye'de başa getirmek istiyor!

Muharrem İnce, Meral Akşener ve Selahattin Demirtaş'a da bayılıyorlar.

FETÖ'ye bayıldıkları gibi!

Anlaşılan Reis, ABD ve BATI'yı kızdırmış!

Fırsat bulsalar onu çiğ çiğ yerler!

15 Temmuz'da bunu bir kez denediler!

Milleti aşamadılar ama.

İşbirlikçi Bay Kemal, darbe gecesi kılını niye kıpırdatmadı sanıyorsunuz?!

Reis'in öldürülmesini niye bekledi?!

O gece şehit olan 251 kahraman Çanakkale'deki dedeleri gibi ölümüne vatanı savundu.

Memleket onlar sayesinde kurtuldu.