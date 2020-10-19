ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Canan Kaftancıoğlu ve bazı CHP'liler Ermenistan'ın 'soykırım' yalanına destek vermişti.

1915'i geç CHP'li Canan!

Yakına gelin!

Azerbaycan'a bakın!

Veya Hocalı'ya...

Tarihin gördüğü en büyük vahşettir Hocalı!

Suçsuz ve silahsız masumları katlettiler.

Öldürmekle kalmadılar!

Gözlerini oydular!

Sonra cesetlerini yaktılar!

Kulaklarını, burunlarını ve kafaları ile vücutlarının çeşitli uzuvlarını kestiler!

Türklerin cesetlerine akıl almaz işkenceler yaptılar!

Tıpkı 1915'te olduğu gibi!

Bu kadar zalim, bu kadar vicdansızdırlar!

Ermenistan, Hocalı'da 83'ü çocuk, 106'sı kadın ve 70'den fazla yaşlı olmak üzere 487 kişiyi vücutlarında ağır hasarlar bırakarak katletti.

Bu CHP'liler Ermenistan'ı nasıl savunur?

Kanları mı çekiyor yoksa?

Azerbaycan'da uykudaki bebeleri de katlettiler.

Bunlar mert değil, namertten ötedir!

CHP'li Canan kafanıza sokun bunu!

***

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu S-400'ler için; "Ne gerek var S-400'e Rum bize mi saldıracak?" demişti.

Bir diğeri de S-400'lerin Saray'ın çatısına kurulacağını iddia etmişti.

"Alamaz, alınamaz" diyen de vardı!

Yozdil Yılmaz ise "Fişini bile takamazlar" demişti!

Reis, S-400'leri ateşledi aloo!

'Fişini takamaz' diyen o alçak şimdi ne yazacak acaba?

Bunların maskelerini indirmek şart oldu!

Kimdir bunlar ve ne yapmak istiyorlar?

Kılıçdaroğlu niye sık sık yalan söylüyor?

Aldığı trilyonluk cezalara rağmen hem de!

Bay Kemal akılsız biri değil.

Yalana devam ettiğine göre...

Vardır bir bildiği.

Atatürk'ün partisidir diye CHP'ye oy verenler, uyumayın!

Sonra 'eyvah' para etmez ha!

Bu parti Atatürk'ün partisi olmaktan çıktı!

Hem Kılıçdaroğlu neden 'iktidar' olmak istiyor biliyor musunuz?

Adamın derdi memleket değil!

Adam işi ülkemizi ABD'ye teslim etmek!

Yarım kalmış 15 Temmuz'u bitirecek!

Joe Biden görevi ona verdi!

Türkiye büyüdükçe, Türkiye geliştikçe ABD'nin uykuları kaçıyor!

Kemal, SSK Müdürü iken de böyleydi.

Milleti düşündüğü yoktu; insanlar hastanelerde ya ölüyor ya da rehin kalıyordu!

Ayrıca SSK'ya DHKP-C'liler ile PKK'lıları doldurmuştu.

Ermenistan askerini hallaç pamuğu gibi dağıtıp dünyaya parmak ısırtan Reis'in SİHA ve İHA'larına da tepkili Kılıçdaroğlu!

Çünkü PKK'yı yok ediyorlar.

***

Bay Kemal, Erdoğan düşmanlığı üzerinden hedefine doğru yürüyor!

Türkiye'nin küresel bir güç olmasından o da rahatsız!

Uyanık olmazsak İstanbul seçimlerinden beter bir durumla karşılaşabiliriz!

İstanbul'un hali ise ortada.

Nasıl talan edildiği, Kimlere peşkeş çekildiği de.

CHP'li belediye başkanları işbaşına gelir gelmez garibanları sokağa döktü.

Yerlerine örgüt üyelerini doldurdu.

Sorsan 'namus' sözü vermişlerdi!

Şehirleri PKK ve FETÖ'ye parsellediler.

Karşımızda memleketi ABD'ye teslim etmek üzere kurulmuş bir çete var!

Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Abdullah Gül de işin göbeğinde...

"Işıklar yanıyor" diyerek hükümeti darbe ile tehdit eden AYM üyesini de Gül atamıştı.

Soros'un finanse ettiği T24'e konuşan Abdullah Gül, "Anayasa Mahkemesi'nin özgürlükçü kararlarına 'evet' diyen üyeleri saldırı altında" demiş.

Hangi özgürlükçü kararlardı bunlar?

Yasin Börü'nün katiline verilen özgürlük mü, yoksa MİT TIR'ları kumpasçılarının korunması mı?

Gül, Exeter Üniversitesi'nde okudu.

Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Fehmi Koru, Şükrü Karatepe ve Ekmeleddin İhsanoğlu da İngiltere'deki aynı üniversiteden.

Exeter Üniversitesi'nde okuyan, doktora yapan seçilmişler hep devlette görev aldı...

İhanet, vafasızlık ne ararsan var onlarda.

Şimdi Kılıçdaroğlu'nun yol arkadaşıdırlar.

Memleketle ilgili niyetleri ise iyi değildir!

Ne olur uyumayın!

Uyursanız kıyamet kopacak!

CHP 405 milyar metreküp doğalgazla dalga geçiyor, anlasanıza dertlerinin hizmet olmadığını!