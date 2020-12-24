ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

Yazıklar olsun Abdullah Gül'e...

Ali Babacan'a ve Davutoğlu'na...

Onlar için beslediğimiz güzel duyguları yüreğimizden nasıl da söküp aldılar.

Yerlerini 'nefretle' doldurdular.

Vefasızlığa da örnek oldular.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu anlarım...

Ne de olsa adam 9 seçim kaybetti!

FETÖ ve ABD sayesinde iktidar olmak istediği için Reis'le kanlı, bıçaklı.

Ayrıca adamın Dersim'den kalma Atatürk'e yönelik öfke ve kini var.

Akşener'i de anlarım.

O da FETÖ'nün Asena'sı...

Darbeyi püskürten millete ve Reis'e öfkesi büyük.

Çünkü başbakanlık hayalinden oldu.

Dünyaları yıkıldı kadının.

Tasvip etmesem de PKK'nın partisi HDP'yi de anlarım...

Çünkü Reis onların da elinden dağa adam ve para kaçıran belediyeleri alıp millete verdi.

Peki Reis Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na ne yaptı?

Gül'ü, 'Kardeşim Abdullah' diyerek Cumhurbaşkanı yaptığı için mi Reis'e kızgınlar?

Babacan ve Davutoğlu'nu başbakan ve bakan yaptığı için mi bu öfke?

Ya Reis sayesinde milletvekili ve bakan olan ayrık otlarına ne demeli?

Reis'in sırtına kene gibi yapışanlara yuh olsun...

Hiçbiri Trump kadar olamadı.

Trump G-20 zirvesinde, "Türkiye'ye adil davranmadık, ABD'nin devamlı ret politikası Türkiye'yi başka ülkelere angaje etti" dedi.

Bir Trump'a, bir de bunlara bakın...

Kibrine, egosuna yenik düşen, taşıdığı kartvizitin kerametini kendinde gören, Reis'in tahsis ettiği, çalışma alanlarını tapulu malı zanneden, şatafat içindeki malum zevat!

Dedikodu ve yalan kültürüyle beslenenler bakın Reis ne diyor;

"Kendi teşkilatına, teşkilat mensubuna vefa göstermeyen, şehrine ülkesine ve milletine vefa göstermez" Nokta!

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Sen kalk; 30 yıllık Karabağ sorununu çöz.

Libya'da, Katar'da, Somali'de, Bosna'da şanlı Türk bayrağını dalgalandır!

Dört büyük güç merkezinin; AB, ABD, Rusya ve Çin'den hiçbirine yanaşmadan kendi güç merkezini kur!

Sonra davaya baş koyduğun kişiler karşına çıksın!

Nasıl sabrediyorsun Reis!

Hem sabrediyor, hem üretiyorsun.

İlk insansız silahlı deniz aracı 'ULAQ'yı da ürettiniz.

Satılmışlar buna da kızdı.

Bu deniz aracında güdümlü füzeler var.

İstihbarat sistemleri var.

Manevra kabiliyeti ise çok büyük.

Hepsini yöneten bir yapay zeka var.

Elektronik harp özelliği olan Ulak, Mavi Vatan için mükemmel bir koruyucu olacak.

Babacan utanmadan Yunanistan'ın Akdeniz'i işgaline, ABD'nin YPG ve FETÖ'ye desteğine, Fransa'nın düşmanlığına bakmadan Batı ile ilişkilerimizin bozulmasına sebep;

'Erdoğan'ı göstermiş!

Yuh sana Ali Babacan!

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FETO çaldığı sorularla, 40 yıl boyunca devleti ele geçirmek için uğraştı.

İş anlaşılınca "Kırk yılda ördüğüm hırkayı Erdoğan'a giydirmem' dedi.

17-25 Aralık darbe girişimi sırasında ise bu kadroları kullandı.

81 il emniyet müdüründen 75'i FETÖ üyesiydi...

FETÖ'nün kontrolünde olan HSYK Yargı darbesini yapanlara açık destek verdi.

Darbe girişimi sırasında kullanılan montaj kasetleri Kemal Kılıçdaroğlu Meclis kürsüsünden yayınladı.

Zaten adam 17 Aralık kumpas öncesi ABD'ye gitmişti.

FETÖ'den bu talimatı o zaman aldı!

CHP - FETÖ ortaklığı 17-25 Aralık darbe girişimi sonrası daha da pekişti.

Kılıçdaroğlu, FETÖ medyasından tehditler savurdu.

İhanet şebekesine açık destek verdi.

Bu destek hala sürüyor.

CHP-FETÖ ittifakını CHP'liler de anladı.

Birgül Ayman Güler; "FETÖ ile ittifak yaptık." Yılmaz Ateş; "Partim FETÖ'ye teslim oldu." Yıldıray Sapan; "CHP Pensilvanya'dan yönetiliyor" dedi.

HDP'nin dillendirdiği, Kemal'in sarıldığı 'çıplak' arama yalanı da FETÖ'ye ait.

Yalan talimatların tamamı FETÖ'den.