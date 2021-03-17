ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

CHP'li İstanbul, Ankara, Adana, Mersin ve İzmir belediyelerinde akıl almaz işler dönüyor.

Bay Kemal bunları görmüyor...

Tecavüzleri görmediği gibi.

Aksine "İktidar otursun kalksın CHP'li belediyelere dua etsin. Onlar olmasa Türkiye'de kaos çıkar" diyor.

Sen nasıl birisin arkadaş!

CE HA PE'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, solcu Enver Aysever'e 238 bin lira karşılığında, "okuryazarlık" dersi verdirmek için adrese teslim bir ihale yaptı..

Tabii iş dile düşünce şimdi ihaleyi iptal etti.

Ama CHP'li tüm belediyeler bu adama binlerce lira karşılığı online ders verdirdi.

Mesela Vahap Seçer de...

Milletin parasını yandaşlara peşkeş çektiler.

Bunlar yalanı peynir ekmek gibi yer!

Bunlarda utanma duygusu yoktur!

"Benim kocam Müftü biliyor musun? 5 vakit namaz kılıyorum, Erdoğan istifa et" diyen başı bağlı bir kadın vardı ya. O da bunlardandı.

Kadının CHP Burhaniye ilçe başkanının barcı eşi olduğu ortaya çıkmıştı.

Barcı kadını tesettüre sokup müftü karısı diye millete yutturmaya kalktılar.

Şimdi de torununa süt alamayan viskici Yıldız Teyze çıktı sahneye.

Uyduruk anketçileri de var bunların...

Adı Kemal Özkiraz...

Adam 27. Dönem CHP İstanbul 3. Bölge milletvekili adayı imiş.

Adam ikide bir AK Parti'nin oylarını düşük gösteriyor.

CHP'li biri AK Parti'nin oylarını yüksek gösterir mi hiç?

HDPKK'lılar da birçok yerde Atatürk heykeli yaktı.

Bunların yine sesi çıkmadı. Aynısını muhafazakarlar yapsaydı, CHP ve solcular adamı linç ederdi.

CHP, HDP'ye toz kondurmaz oldu.

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Adana'nınyönetildiğini iddia eden Sözcü yazarıBaşkan'a cila çekiyor.Karalar'ın işten çıkardığı işçileri görmüyor ama.Belediye arsalarını talan ettirmesini de.Sözcü yazarına göre,Yürü be!Sözcü'nün leşgeri, Kara'nın oğlunun ortağına yaptırdığı afişlere belediyenin milyonlar ödemesini de görmez.Necati Doğru, yazdıklarımı iyi okusun.Başkan Karalar çalmış mı çaldırmamış mı görsün.Adam belediyenin arsalarını batan geminin malları gibi satmış.Adana'nın rantı en yüksek yeri Türkmenbaşı'dır. Belediyenin burada 4594 metrekarelik bir kupon arsası vardı.Arsanın 245 metrekaresiisimli bir vatandaşa aitti.Sarus Gayrimenkul arsaya göz dikmişti. Vatandaşa ait arsanın 10 metrekaresini alarak işe başladı. Dönemin AK Parti yönetimindeki Seyhan Belediyesi'ne müracaat ederek, arsanın tamamını istedi. AK Partili Başkan 21 Ağustos 2013'te arsa için bir takdir komisyonu kurdu. Metrekaresine 2850 lira değer biçildi...Fiyatı yüksek bulan Sarus mahkemeye gitti. Mahkeme metrekareye 2132 lira değer biçti. Öztürk fiyatı az bulduğu için arsayı satmaktan vazgeçti.

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Sarus Gayrimenkul belediyenin CHPli Zeydan Karalar'a geçmesini bekledi.Karalar, 8 milyon liraya arsayı Sarus'a satttı.Belediyeyi milyonlarca lira zarara uğrattı.Orası kat karşılığı verilseydi, belediyenin kasasına en az 43 milyon lira girecekti.Bu muvazaalı satışı müfettişler inceliyor.Satıştan pis kokular geliyor çünkü.