ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

CHP'li İstanbul, Ankara, Adana, Mersin ve İzmir belediyelerinde akıl almaz işler dönüyor.
Bay Kemal bunları görmüyor...
Tecavüzleri görmediği gibi.
Aksine "İktidar otursun kalksın CHP'li belediyelere dua etsin. Onlar olmasa Türkiye'de kaos çıkar" diyor.
Sen nasıl birisin arkadaş!
CE HA PE'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, solcu Enver Aysever'e 238 bin lira karşılığında, "okuryazarlık" dersi verdirmek için adrese teslim bir ihale yaptı..
Tabii iş dile düşünce şimdi ihaleyi iptal etti.
Ama CHP'li tüm belediyeler bu adama binlerce lira karşılığı online ders verdirdi.
Mesela Vahap Seçer de...
Milletin parasını yandaşlara peşkeş çektiler.
Bunlar yalanı peynir ekmek gibi yer!
Bunlarda utanma duygusu yoktur!
"Benim kocam Müftü biliyor musun? 5 vakit namaz kılıyorum, Erdoğan istifa et" diyen başı bağlı bir kadın vardı ya. O da bunlardandı.
Kadının CHP Burhaniye ilçe başkanının barcı eşi olduğu ortaya çıkmıştı.
Barcı kadını tesettüre sokup müftü karısı diye millete yutturmaya kalktılar.
Şimdi de torununa süt alamayan viskici Yıldız Teyze çıktı sahneye.
Uyduruk anketçileri de var bunların...
Adı Kemal Özkiraz...
Adam 27. Dönem CHP İstanbul 3. Bölge milletvekili adayı imiş.
Adam ikide bir AK Parti'nin oylarını düşük gösteriyor.
CHP'li biri AK Parti'nin oylarını yüksek gösterir mi hiç?
HDPKK'lılar da birçok yerde Atatürk heykeli yaktı.
Bunların yine sesi çıkmadı. Aynısını muhafazakarlar yapsaydı, CHP ve solcular adamı linç ederdi.
CHP, HDP'ye toz kondurmaz oldu.
***Adana'nın 'muhteşem' yönetildiğini iddia eden Sözcü yazarı Necati Doğru, Başkan Zeydan Karalar'a cila çekiyor.
***Sarus Gayrimenkul belediyenin CHPli Zeydan Karalar'a geçmesini bekledi.