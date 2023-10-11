ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

PKK/YPG terör örgütünde büyük panik var!

Tasmasını tutanlara ağlayarak yalvarıyorlar.

Bu sefer devlet önüne çıkanı ezecek!

ABD ve AB tasmalı köpeklerin üstüne bombalar yağıyor!

Kaçacakları bir fare deliği ve saklanabilecekleri bir yerleri kalmadı!

Hakan Fidan, "PKK/YPG'nin kontrolündeki her yer TSK'nı hedefidir; terör hamileri uzak dursun" dedi.

Yurtiçinde ise MİT ve emniyet, PKK'nın uyuyan hücrelerine yönelik operasyonlar yapıyor, çok sayıda hain gözaltında...

Bunların mal varlıklarına el konmalı, hatta donlarına kadar alınmalı...

Dahası vatandaşlıktan çıkarılmalı bu itler!..

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde ne kadar çiftlik ve bağ evi varsa çökülmeli! Oralarda saklananlara bakılmalı!

Çanakkale bölgesindeki adalar dahil birçok il bu itlerle dolu!

"Terör şehirlerde artık" demiştik biz!

İçişleri Bakanlığı önündeki saldırı basit bir eylem değildi.

Hedefinin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu sanıyorum.

Reis'i Allah korudu.

Programındaki bir değişiklik çakalları şaşırttı!

Hakan Fidan boşuna konuşmuyor!

ABD tehditleri ise bizi yıldırmıyor, aksine coşturuyor!

PKK'ya bir başka vuruyor Mehmetçik!

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KİM BUNLAR?

Vatandaşın biri diyor ki: "İş icabı 10 ay İzmir'deydim.

Adamın 600 dönüm arazisi var, dönümü 200 bin lira." Nasıl aldığını sordum, "Dedemden kaldı" diyor.

"Deden nereliydi?" dedim, "Selanik göçmeniyiz" dedi...

Adamlar göçeli yüzyıl olmadı, çocuklarına 600 dönüm arazi düştü...

Ulan, "Benim dedem Çanakkale'de şehit yatıyor. Üç dönüm bile arazimiz yok!"

Demek ki bu milletin dedeleri vatan uğruna, namus uğruna şehit düşerken birkaç Ermeni çocuğu ve ne idüğü belirsiz "kimliksizlere" toprak ve vatandaşlık dağıtmış!..

Birileri zengin edilirken, Anadolu'nun milli ve Müslüman çocukları fakir bırakıldı...

Bugün o zenginler, "Ekonomi bozuk Erdoğan gitsin" diyor...

Fakir bırakılanlar ise sonuna kadar Reis diyor!..

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İSTİKLAL MADALYAMI VERİN!

Antepli Karayılan, Adapazarlı Kambur Kerim, Arhavili İsmail ve daha niceleri...

Hepsi Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın gerçek kahramanlarıydı.

Onlar ki toprakta karınca, suda balık, havada kuş kadar çokturlar; korkak, cesur, cahil, hakim ve çocukturlar...

Nâzım, Kurtuluş Savaşı Destanı'nda der bunları.

Arhavili İsmail: "Kendi kendine sordu: Emanetimizle varabilecek miyiz?

Kendine cevap verdi: Varmamış olmaz!

Gece, Tophane rıhtımında kamacı ustası Bekir usta ona:

- Evlâdım İsmail, dedi.

- Hiç kimseye değil, bu, sana emanettir!"

Milletin içinde nice Arhavili İsmail'ler var!

Bu devlet kolay kurulmadı, kolay da yıkılmaz!

1920'de TBMM İstiklal Madalyası Kanunu'nu çıkardı.

95 bin 261 kişi ve kuruluşa madalya verildi.

Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa ile İnebolu da İstiklal Madalyası ile onurlandırıldı.

11 Şubat 1924'te TBMM İnebolu, Trabzon ve Samsun kayıkçı loncalarına da İstiklal Madalyası verilmesini kabul etti.

Belgelere göre madalya ve beratlar sahiplerine verilmek üzere 14 Nisan 1924 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı'na gönderildi.

İnebolu Kayıkçılar Loncası'na verilen madalya teslim edildi.

Ya Trabzon ve Samsun Kayıkçı loncalarının madalyaları nerede?

Trabzon ve Samsun'a verilen İstiklal Madalyalarının akıbeti belli değil.

Trabzon ve Samsun mebusları sorun bakalım madalyaların akıbetini.

Ecdadın hakkını savunmak torunlara düşmez mi?