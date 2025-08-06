ERSİN RAMOĞLU GÜNEY

FETÖ'nün değişmez taktiğidir...

Deşifre olmamak için sürekli kılık değiştirirler.

Binbir suratlı şeytandır bunlar.

Bazen Reis, bazen de CHP maskesi takarlar.

Mersin, FETÖ'nün üslerinden biriydi.

Herifler Google'daki kayıtları sildirmiş.

Vukuatların hiçbiri yok Google'da.

Sabıkaları ancak kara kabuklu defterlerde yazılı.

Mersin, FETÖ'nün alengirli elemanlarıyla dolu.

Misal, Mekin Merter Salt!

Adam senelerce AK Parti İl Başkanlığı yaptı.

Darbe başarılı olsaydı Mersin'e vali de olacaktı.

Darbe bastırıldığı için düzeni değiştirmekten hapse girdi.

Şimdi o da öfkesini içinde büyüterek araziye uymuş.

Sinan İnşaat'ın patronu Nuh Bey'e soralım...

Hepsini iyi tanır çünkü.

Operasyonlarda alınanlar arasında kaç arkadaşı vardı?

FETÖ kolay bitmez, kriptolar her yerde.

***

Nuh Bey, oğlu Ali'yi CHP'li Ali Mahir Başarır sayesinde Galatasaray kongre üyesi yaptırmış.Üyelik için kulübe ne kadar vermiş acaba?Olayı Tolgahan Erdoğan isimli şahıs X'te yazdı Hem CHP hem de AK Parti rolü nasıl bir iş Bay Nuh?FETÖ'ye finansal kaynak sağlayan kurum ve kuruluşlar, 29779 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'yla 23 Temmuz 2016'da kapatıldı.Mersin'de FETÖ'nün 20 okulu, 16 derneği ve 2 vakfının kapısına da kilit vuruldu.Kapatılan Yıldırımhan okullarını kim yaptı Bay Nuh?Sen bilirsin FETÖ'ye uşaklık yapanı!Yıldırımhan adı hem ilkokul, hem ortaokul, hem lise, hem Anadolu Lisesi , hem fen lisesinde hem de Tekalan liselerinde vardı.Söyle bakalım Nuh Yıldırımhan , okulları yapan kimdi?Google emiceden verileri sildirmekle olmaz!Söyle de adamlığını görelim...FETÖ'nün Mersin'i betona boğduran inşaatçısını da bilirsin!Örgüt üyeliğinden gözaltına alınıp bırakılanı da...Fetullah Gülen şeytanı cehennemi boyladı...Ama örgüt üyeleri sinsi faaliyetlerine devam ediyor.

***

Mersin'in kıyı bandını mahveden Sinan İnşaat, çirkin betonu Flamingo gibi kuş isimleriyle gizledi.

Yağcılar, beton yığınlarının Mersin'in silüetini güzelleştirdiğini iddia etti.

Tolgahan Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, Nuh'un oğlunun Galatasaray'a kongre üyesi olması için aracı olduğunu yazdı.

Nuh Efendi'nin oğlunu Başkan Dursun Özbek ile o tanıştırmış.

Nuh bu iş için ne kadar ödemiş bilinmiyor.

Tolgahan Erdoğan, Ali Mahir'e sordu:

"Bu yakınlık nereden geliyor? Sinan İnşaat'ın Mersin'deki işlerinden mi?"

Ardından, "Mersin'de bu firmaya ait lüks sitede oturuyor musunuz?

Oturuyorsanız herhangi bir kira veriyor musunuz? Yine bu firmanın Çengelköy'deki inşaatının ruhsat sorunlarını kim çözdü?" gibi tuhaf sorular sormuş...

Ali Mahir hâlâ dilini yutmuş duruyor.



