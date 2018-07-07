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NUR ÇİNTAY
07 Temmuz 2018, Cumartesi NUR ÇİNTAY

Parklarda yaz ve caz

En baba konser salı akşamki Nick Cave & The Bad Seeds şüphesiz. Ama İKSV'nin (İstanbul Kültür Sanat Vakfı) Garanti Bankası sponsorluğunda düzenlediği 25. Festivali'nin mütevazı ve tatlı 'Parklarda Caz' etkinlikleri de yabana atılmaz.
Genellikle havalı yerlerde olur caz konserleri ve biletleri de sarsar. Halbuki bugün Beylikdüzü Yaşam Vadisi Parkı'nda gerçekleşecek olan konser de, yarın 'de iki ayrı sahnenin şenlenecek olması da hiçbir maddi külfet getirmiyor; tamamen ücretsiz.
Konserler akşamüstü 17:00'de başlayacak. Önden genç caz gruplarını, peşinden de Hollandalı grup Koffie'yi çimenlere yayılıp izlemek hiç fena fikir değil hani...

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