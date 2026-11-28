Kadına yönelik şiddet bir tokatla değil; kontrolle, baskıyla ve “kıskançlık” adı verilen sahiplenmeyle sessizce başlıyor. 25 Kasım’da kaybedilen kadınları anarken asıl sorumluluğumuz, bugün korkuyla yaşayan kadınların yanında durabilmek. Kadınların şiddetten kurtulmalarının en güçlü yolu, eğitim ve istihdam imkanlarına erişebilmeleridir

25 Kasım, yalnızca kadınlara yönelik şiddeti hatırladığımız bir gün değil; bir toplum olarak kendimize, değerlerimize ve vicdanımıza bakmamız gereken önemli bir gündür. Her yıl aynı tarihte kadına yönelik şiddeti konuşuyor, kadınların yaşam hakkını savunuyor, kaybettiğimiz kadınları anıyor ve daha güvenli bir gelecek için çağrıda bulunuyoruz. Ancak asıl mesele, 25 Kasım'da ne söylediğimizden çok, yılın geri kalanında ne yaptığımızdır. Çünkü kadına yönelik şiddet bir güne sığmayacak kadar büyük, bir açıklamayla çözülemeyecek kadar derin bir toplumsal sorundur. Şiddeti düşündüğümüzde çoğumuzun aklına fiziksel yaralanmalar, darp ve kadın cinayetleri geliyor. Oysa şiddet çoğu zaman bir tokatla başlamaz. Bir kadının ne giyeceğine karışılmasıyla, kimlerle görüşeceğinin belirlenmesiyle, telefonunun kontrol edilmesiyle, çalışmasının engellenmesiyle, düşüncelerinin küçümsenmesiyle ve sürekli hesap vermek zorunda bırakılmasıyla başlar. Bazen sevgi adı altında sunulan kıskançlık, bazen koruma bahanesiyle uygulanan baskı, bazen de "Ben senin iyiliğini düşünüyorum" cümlesinin arkasına saklanan kontrol mekanizmasıdır. Bir kadının hayatı üzerindeki söz hakkının yavaş yavaş elinden alınması da şiddettir. Toplum olarak en büyük yanılgılarımızdan biri, şiddeti yalnızca fiziksel izler üzerinden değerlendirmemizdir.

KISKANÇLIK KONTROL ETME HAKKI VERMEZ

Oysa insanın ruhunda açılan yaralar her zaman gözle görülmez. Sürekli aşağılanan, tehdit edilen, değersiz hissettirilen ve korkuyla yaşamaya zorlanan bir kadın zamanla kendi kararlarından şüphe etmeye başlayabilir. Ne söyleyeceğini, nasıl davranacağını, hangi konuyu açmaması gerektiğini düşünerek yaşar. Karşısındaki insanın öfkelenmemesi için kendi isteklerinden vazgeçer. Bir süre sonra kendi mutluluğunu değil, karşısındaki kişinin ruh hâlini yönetmeye çalışır. İşte psikolojik şiddetin en ağır sonuçlarından biri budur: Kadının kendi hayatının merkezinden uzaklaşması. Sevgi, bir insanın özgürlüğünü kısıtlamak değildir. Kıskançlık, kontrol etme hakkı vermez. Bir kadının telefonunu incelemek, arkadaşlarını seçmek, kıyafetine karar vermek ya da nerede olduğunu sürekli sorgulamak sevginin göstergesi sayılamaz. Sevgi, insanın kendisini güvende ve değerli hissettiği bir ilişkide var olur. Korkunun, baskının ve tehdidin olduğu yerde sevgiden değil, güç mücadelesinden söz etmek gerekir. Şiddetin en görünmeyen biçimlerinden biri de ekonomik şiddettir. Bir kadının çalışmasına izin verilmemesi, kazandığı paranın elinden alınması, kendi ihtiyaçları için bile bir başkasına bağımlı bırakılması, ekonomik kararlarının sürekli denetlenmesi onun özgürlüğünü doğrudan etkiler. Ekonomik bağımsızlık yalnızca para kazanmak değildir; kişinin hayatı hakkında karar verebilmesi, geleceğini planlayabilmesi ve gerektiğinde güvenli bir yaşam kurabilmesidir. Bu nedenle kadınların eğitim ve istihdam olanaklarına erişmesi, ekonomik şiddetle mücadelenin de önemli bir parçasıdır.



ŞİDDET GÖREN KADIN NEDEN SUSUYOR

Bir kadının neden ayrılmadığını sorgulamak yerine, onun güvenle ayrılabilmesi için hangi koşulların sağlandığını sorgulamalıyız. Ekonomik bağımlılık, çocukların geleceğine ilişkin kaygılar, aile baskısı, barınma sorunu, tehdit edilme korkusu ve yalnız kalma endişesi bir kadının kararlarını etkileyebilir. Üstelik şiddet uygulayan kişi, ayrılık sürecinde kontrolünü kaybettiğini düşündüğünde tehditlerini artırabilir. Dolayısıyla bir kadına yalnızca "Güçlü ol, git" demek yeterli değildir. Ona güvenli bir ortam, destek ve yeniden hayat kurabileceği imkânlar sunmak gerekir. Şiddete maruz kalan kadınları sorgulayan dilimizi de değiştirmeliyiz. "Sen de biraz alttan alsaydın" gibi cümleler, şiddetin sorumluluğunu farkında olmadan mağdurun üzerine yükler. Oysa hiçbir davranış, hiçbir tartışma ve hiçbir anlaşmazlık şiddeti haklı çıkarmaz. Bir kadının giyimi, konuşması, yaşam biçimi, ayrılma kararı ya da geçmişi şiddetin gerekçesi olamaz. Sorumluluk, şiddeti uygulayan kişiye aittir. Kadına yönelik şiddet yalnızca kadınların meselesi değildir. Erkeklerin, ailelerin, eğitim kurumlarının, medyanın ve bütün toplumun sorumluluğudur. Çocuklar eşitliği kitaplardan önce evde öğrenir. Çocuklara güçlü olmanın başkalarını yönetmek olmadığını, reddedilmenin bir saldırı gerekçesi sayılamayacağını ve hayır kelimesinin her koşulda saygı görmesi gerektiğini öğretmeliyiz. Üstelik ev içinde yaşanan şiddet yalnızca kadını etkilemez. Çocuklar, yaşananları anlamadıklarını düşünsek bile evdeki korkuyu, gerginliği ve güvensizliği hissederler. Bağırışmalara, tehditlere ya da annelerinin korkusuna tanık olmak onların dünyasında derin izler bırakabilir. Bir çocuğun güven duygusu, kendisini en güvende hissetmesi gereken yerde sarsıldığında gelecekte kuracağı ilişkiler de bundan etkilenebilir. Bu nedenle kadına yönelik şiddet aynı zamanda çocukların ruhsal sağlığını ve geleceğini ilgilendiren bir sorundur.



EŞİTLİĞİ TEHDİT OLARAK GÖRMEMEK GEREKİR

Şiddetin önlenmesi için yalnızca kadınların kendilerini korumalarını bekleyemeyiz. Kadınlara sürekli dikkatli olmalarını, geç saatlerde dışarı çıkmamalarını, belirli kıyafetleri giymemelerini ya da bazı yerlerden uzak durmalarını söylemek, sorumluluğu yanlış yere taşımaktır. Elbette herkes kendi güvenliği için önlem alabilir. Ancak bir kadının özgürce yaşayabilmesi için hayatını sürekli sınırlamak zorunda kalması, asıl sorunun ne kadar derin olduğunu gösterir. Kadınların güvenliği, özgürlüklerinden vazgeçmeleri karşılığında sağlanmamalıdır. Bu mücadelede erkeklerin sessiz kalmaması da büyük önem taşıyor. Cinsiyetçi şakalar, aşağılayıcı ifadeler, kontrol davranışları ve tehditler karşısında sessiz kalmak, zamanla bunların normalleşmesine yol açabilir. Erkeklerin yalnızca şiddet uygulamaması değil, şiddeti besleyen düşünce biçimlerine de karşı çıkması gerekir. Bir kadının hayır demesine saygı duymak, ayrılık kararını kabul etmek, öfkeyi şiddete dönüştürmemek ve eşitliği bir tehdit olarak görmemek sağlıklı ilişkilerin temelidir.

Kadın dayanışması da bu noktada çok değerlidir. Şiddete maruz kalan bir kadını yargılamak yerine dinlemek, yaşadıklarını küçümsememek, onu suçlamamak ve ihtiyaç duyduğu desteğe ulaşmasına yardımcı olmak gerekir. Bazen bir kadının en çok ihtiyaç duyduğu şey, kendisine inanılması ve yalnız olmadığını hissetmesidir. Ancak dayanışma, onun yerine karar vermek değildir. Gerçek destek, kadının kendi hayatı üzerinde yeniden söz sahibi olabilmesi için yanında durmaktır.



UNUTMAMALIYIZ

Bir kadının şiddetten uzak yaşaması bir lütuf değil, en temel hakkıdır. Bir kadının kendi hayatına karar vermesi, kimsenin iznine bağlı değildir. Çalışmak, okumak, gülmek, ayrılmak, reddetmek, arkadaşlarıyla görüşmek ve özgürce yaşamak bir kadının kimseye açıklamak zorunda olmadığı haklarıdır. Kaybettiğimiz kadınları anarken, hayatta olan kadınların yaşamını korumak için de sorumluluk almalıyız. Çünkü asıl başarı, bir kadın öldürüldükten sonra adalet aramak değil, onun öldürülmesini önleyebilmektir. Asıl mücadele, şiddet gören kadınların neden sustuğunu sorgulamak değil, konuşabildikleri ve yardım alabildikleri güvenli bir toplum oluşturmaktır. Bir kadının hayatı, bir erkeğin öfkesinden daha değerlidir. Bir kadının özgürlüğü, bir başkasının kıskançlığından daha önemlidir. Hiçbir sevgi şiddeti haklı çıkaramaz, hiçbir gelenek bir kadının onurunu zedelemeyi meşru kılamaz.