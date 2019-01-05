Evinde yapıyor, ünlüler bayılıyor

Tuba Duran, çalışkan ve girişimci bir Urfa kadını. Eşinin maddi sıkıntı yaşadığı dönemde, ona destek olmak için çareler ararken en iyi yaptığı işin yemek olduğunu karar verip bu yönde ilk adımı atıyor.

Cebindeki son 10 TL ile malzemeleri alıp evde içli köfte yapıyor ve açtığı Instagram hesabına yemeğin fotoğraflarını yüklüyor. Ve ilk siparişini de bu sayede alıyor: Beş içli köfte. Ardından devamı da geliyor. Ve zamanla Türkiye'nin en çok tercih edilen ev yemekçilerinden biri oluyor.

Duran, birçok kadına örnek olan hikayesinin ilham kaynağının küçük kızı Gökçen olduğunu söylüyor:

"Kızımdan dolayı dışarıda çalışmam mümkün değildi. Ama aileme de maddi açıdan destek sağlamam gerekiyordu. Kızımı yanımdan ayırmadan, evde ne yapabilirim diye düşünmeye başladım. Ve yemek yapıp satmaya başladım. 4 metrekare mutfakta yemekleri pişirdikten sonra sefer tasına koyuyor, kızımla birlikte dağıtıp evime dönüyordum. Üç ay bu şekilde devam ettim." Zamanla kendini geliştiren, yeni tarifler deneyen ve mutfağını büyüten Duran'ın en büyük destekçisi Demet Akalın. Sayesinden daha fazla kişiye ulaşma şansı buluyor.

Gökçen'in Ev Yemekleri adlı hesabını Instagram'da 50 binden fazla kişi takip ediyor. Gül Erçetingöz ve yapımcı Ayşe Kök de ilk günden bu yana yanında olan isimler.



ÜNLÜ İSİMLERİN FAVORİLERİ

Peki ünlülerin favori yemekleri hangileri? Bu soruya Duran şöyle yanıt veriyor: "Ece Erken elmalı kurabiye, oğlu Eymen kıymalı börek, Beyazıt Öztürk somonlu mini tartolet, Demet Akalın vişneli sarma ve kısır, Özlem Yıldız elmalı kurabiye ve Kuşum Aydın da acılı ekşili Urfa usulü lahana sarmasını seviyor."

Gökçen'in Ev Yemekleri, bir kadın girişimi ve evine maddi katkıda bulunmak isteyen diğer kadınları da desteklemeyi ihmal etmiyor.

Tuba Duran, sarmanın yaprağı, dolmanın salçası, köftenin bulguru ve elmalı kurabiyenin tereyağını, ürün nerede iyiyse o şehrin köyündeki kadınlardan alıyor:

"Bugün mutfağımda çıkan yemeklerimin bu kadar lezzetli olması kadınların gücü sayesindedir" diyor. Duran yemekleri kişiye özel hazırlıyor. Siparişi veren kişinin damak tadına dikkat ediyor.



YILBAŞI SOFRASI HAZIRLADI

Geçen yılbaşı Demet Akalın ve Özlem Yıldız'ın sofralarını da Dura hazırlamış. Menüde hindi iç pilav, lahana sarma, kısır, vişneli sarma, etli kuru dolma, portakallı kereviz, magnolia ve elmalı kurabiye varmış.