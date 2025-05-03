Yeni trend meslek 140 bin lira gelirle çiçek bakıcılığı

Hayat şartları yeni bir iş kolu doğurdu: Çiçek bakıcısı... Amerika’da doğan ve ülkemize de giriş yapan bu meslek, vakti olmayan şehir insanlarının bitkilerine bakıyor. Sararan yapraklara özel bakım, sulama takibi hatta yaprak masajı... ‘Yeşil yakalılar’ ABD’de günlük 50-75 dolar kazanıyor

Yeşil yakalılar yükselişte, neden mi? Çünkü her geçen gün doğayla barışmaya çalışan şehir insanı, yeni meslek kollarını da beraberinde getiriyor. Bitki bakıcılığı, evet yanlış duymadınız, artık profesyonel bir iş. Evinde devetabanı çiçeği yetiştirip onun yapraklarının neden sarardığını çözemeyenler için devreye "bitki bakıcıları" giriyor. Doğru saksı seçimi, sulama zamanlaması, hatta bitkinin ruh haliyle empati kurmak bu işin inceliklerinden. Betonla çevrili hayatlarımızda yeşilin değerini anlayanlar için, yeşil yakalılar tam zamanında geldi. Peki, biz emin miyiz bakıcıya ihtiyaç duyduğumuzdan? Ben kendim suladım ama olmadı öldürdüm diyenlerin sayısı giderek artınca çiçek maliyetleri de aldı başını gidiyor sanırım işi uzmanlara bırakmak kaldı.

Köpeği gezdireni, çocuk bakıcısı, evi temizleyeni vardı... Şimdi ise çiçeğe bakıcı aranıyor! Şaka değil, Plant Sitter ya da Bitki Bakıcısı artık gerçek bir meslek. Uzun seyahatlere çıkanlar ya da yoğun iş temposuyla evine sadece uyumaya uğrayanlar için çiçek bakımı artık profesyonel bir hizmet haline geldi. Amerika'da bu iş için günlük 50 ila 75 dolar ödeniyor.

Seyahate çıkarken çocuklarınızı yanınıza alırsınız, evcil hayvanları anneye, arkadaşa ya da tanıdık bir pansiyona bırakırsınız. Peki ya çiçekler? Zavallılar evde kalır, susuzluktan solup giderler. Oysa bir kısmı nadide türlerdir, ithal edilmişlerdir, bir servete mal olmuşlardır. Kaldı ki fiyatı ne olursa olsun, bir süre sonra evin bireyine dönüşür o bitkiler. Onlarca yaprağına tek tek isim koyanlar mı dersiniz, yeni filiz görünce kutlama yapanlar mı... Bitkilere bakan, onları yıkayan, silen, budayan, yapraklarını parlatan, fotosentez motivasyonu sağlayan kişilere ihtiyaç var artık. Hatta bazıları çiçekle konuşma seansını ekstra ücretle sunuyor! New York'un dikkat çektiği bu yeni iş kolunda bazı şirketler, bakım sırasında müşterilerine çiçeklerinin fotoğraflarını yolluyor. "Botanik bebeğiniz iyi, yaprakları gergin ve sağlıklı" diye mesaj geliyor. Brandon Barnett, Atlanta'daki tam teşekküllü bitki hizmeti firması Nerdy Plant Co.'nun kurucularından biri olarak şöyle diyor: "İnsanlar bu canlılara zaman ve para yatırıyor, onlara değer vermeleri çok doğal."

APLİKASYONDAN UYARI!

Tabii teknolojisiz bu devirde hiçbir akım ilerleyemez. Plant Nanny gibi uygulamalar, bitki sahiplerine çiçeklerini ne zaman sulamaları gerektiğini hatırlatıyor. Ama yetmiyor. Çünkü asıl ihtiyaç, işten çıkamayan ya da yazın Bodrum'dan dönmeyen bitki sahipleri için fiziksel bir bakıcı. Sadece hatırlatmak değil, gidip bizzat suyu dökecek bir el aranıyor. Bir dönem köpek gezdiricileriyle ilgili haberler ülke gündemini meşgul etmişti. Şimdi sırada çiçek bakıcıları var. Özellikle İstanbul gibi şehirlerde, yazlık sezonunun açılmasıyla birlikte bitkileri başıboş bırakmak istemeyenler için "Çiçek Bakım Danışmanı" ilanları çıkarsa şaşırmayın. Hatta yakında bir aplikasyon çıkarsa "Sana en yakın çiçek bakıcısını bul!" başlığıyla, inanın hiç garipsemeyeceğiz. Bitki bakıcılığı bir heves değil, gerçek bir ihtiyaç. Çünkü çiçek de bir canlı. Ve unutmayın: Evde ölen bir çiçek, dönüp sahibini de yavaş yavaş kurutur. Belki de bu yüzden, bitkilerimize bakan bu insanlar en az çocuk bakıcıları kadar değerli olacak yakında.

YENİ BİR MESLEK

"Ben bakamıyorum ya, hep öldürüyorum bitkileri" cümle bu kadar. Hâlbuki o çiçek, sabırla sizi eğitmek için balkonunuza konmuş bir zen hocasıydı. Belki de hayatınızda ilk kez, beklentisiz sevgiyle bir şeyle ilgilenmeniz gerekiyordu. Ama siz? Üç gün sulamayı unuttunuz, beşinci gün çöpe attınız. Hikaye bu kadar kısa olmasaydı, ruh haliniz belki de çiçeklenirdi. Çünkü evet, çiçekler ruh haline iyi gelir. Toprağa dokunmak, suyun yaprağa ulaşmasını izlemek, yeni filizleri fark edip heyecanlanmak... Tüm bunlar sabır ve şefkat pratiğidir. Aynı meditasyon gibi. Özellikle şehirde yaşarken bu tür küçük ritüeller, zihni dengeler. Ama tabi çiçek sabır ister. Takip ister. Sevgiyle takip... Herkesin harcı değil, kabul ediyorum. O yüzden bazıları çareyi profesyonel bitki bakıcısında buluyor. Evet evet, çiçekler artık dadılarla yaşıyor. Bahçıvan fiyatları desen, aldı başını gidiyor. Haftada bir uğrayıp sadece yabani ot temizleyen bahçıvan 10 bin TL istiyor. Çim biçmek, budamak, haşere ilaçlamak yok ama fiyat Paris Marais standartlarında.



HAFTADA BİR GÜN 5 BİN LİRA

Geçenlerde ben de dayanamayıp aradım birini. Dedim ki: "Bahçe değil, şehirde bitki bakıcılığı yapacaksın. Haftada bir gel. Sukulent, sarmaşık, deve tabanı, yuka... Birkaç da özel kaktüsüm var, İspanya'dan geldi. Sulama, toz alma, hal hatır sorma..." Cevap netti: "5 bin olur." Düşünüyorum da... Günde 5 ev. Her evden 5 bin. Ayda 140 bin TL.

Yani yeni nesil influencer olmaktan daha garanti meslek: Bitki Bakıcılığı. Şimdi tekrar düşünün. Gerçekten bitki bakamıyor musunuz, yoksa sadece biraz sabırsız mısınız? Ya da belki de bu işler, artık sadece "yüksek bütçeli ruh sağlığı terapisi"ne dönüştü de biz hâlâ bunun adını koyamadık? Ne dersiniz, haftada bir 5 bin verip kaktüsünüzle aranıza bir aracı mı sokacaksınız, yoksa bir sabah kalkıp onu kendiniz mi sulayacaksınız? Bitkiler yaşasın diye değil, biz biraz daha yaşayabilelim diye...



YEŞİL YAKA KİMDİR?

Mavi yakalı, beyaz yakalı derken yeni bir terimimiz daha oldu: Yeşil Yaka. Yeşil yakalı çalışanlar, çevre dostu uygulamaları benimseyen ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine hizmet eden sektörlerde çalışan kişilere verilen isimdir. Yani evinize çalışmaya gelen bitki bakıcısı bir yeşil yakalı bunu hafızanıza kaydedin.