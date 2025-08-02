Türkiye'ye önemli starları getiren Taylan Özcan, geçtiğimiz günlerde Jennifer Lopez'i Antalya'daki hayranlarıyla buluşturdu. 5 Ağustos'ta da Lopez bu kez Yenikapı'da düzenlenecek İstanbul Festivali'nde olacak.

Festivalde birçok sanatçının yanı sıra ünlü DJ'ler de performans sergileyecek. Eren AB ve Faruk Sabancı, Jennifer Lopez'ten önce sahne alacak isimler arasında yer alıyor. New York'ta yaşayan ünlü Türk DJ Eren AB, yeni single çalışmalarının tamamlandığını ve sürpriz isimlerle ortak projelerinin pek yakında piyasaya çıkacağını sözlerine ekledi.

Bu etkinlik, müzikseverler için unutulmaz bir deneyim sunacak.



ATA DEMİRER'SİZ BİR HARBİYE OLMAZ!

Milyonların kalbinde taht kuran, gazino konseptini komediyle birleştirerek sahnelere taşıyan mizahın yıldız ismi Ata Demirer, geçtiğimiz akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnedeydi. Açıkhava'yı tıklım tıklım dolduran binlerce izleyici, kahkaha ve müzikle dolu efsane bir gece yaşadı.

Yaz boyunca Ege'den Marmara'ya uzanan Açıkhava turnesinde kapalı gişe sahnelenen Ata Demirer Gazinosu, Harbiye'de binlerce kişilik seyirciyle buluştu. Kendine has üslubu, enerjisi ve sahnedeki doğallığıyla izleyicileri ilk andan itibaren etkisi altına alan Ata Demirer, Açıkhava'nın en coşkulu anlarına imza attı.

Türk sanat müziğinden operaya, türkülerden pop müziğine, tavernadan arabeske kadar uzanan geniş repertuvarıyla müzikseverleri mest eden Demirer, sahnedeki hikâyeleri ve esprileriyle de kahkahalarla yankılanan unutulmaz bir gece yaşattı.

Geceye, usta müzisyen Taşkın Sabah yönetimindeki orkestra eşlik etti. Harbiye'yi dolduran binlerce kişi, Ata Demirer'in enerjisine eşlik ederek hem kahkahalara boğuldu hem de şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Coşkulu alkışlarla sahneye çıkan Demirer, performansını yine alkışlar eşliğinde tamamladı. Yoğun ilgi gören gösteri, Ata Demirer'in Açıkhava sahnesindeki rekor katılımlı gecelerinden biri olarak hafızalara kazındı.



YAZIN RUHUNU TAŞIYAN ŞARKI

17. Nardis Caz Vokal Yarışması ve IKSV GençCaz+ gibi prestijli platformlardan tanıdığı genç müzisyen Elif Çohaz, dün yayımlanan yeni şarkısı Yelkenler ile yazın hafifliğini ve içsel huzurunu bir araya getirmiş. Söz ve müziği kendisine ait olan alternatif pop türündeki Yelkenler, bu kez daha yalın ve akışkan bir anlatımla, dinleyeni dalgalı sulardan sakin sulara davet ediyor. İlişkilerde güven duygusunun, akışa bırakmanın ve içsel huzurun izini süren şarkı, adeta bir yaz akşamı esintisi gibi hafif ve duru bir his veriyor.

Elif Çohaz şarkıyı şu sözlerle anlatıyor: "Şarkı, ilişkide yalnızca kendisi değil, iki taraf için birden ayakta durmaya çalışan bir kadının kırılma anına ışık tutuyor; karşılıksız emeğin, yorulmuş sevginin ve içten içe büyüyen hayal kırıklığının samimi bir portresini çiziyor. Ama aynı zamanda, bütün yaşananlara rağmen kendi yolunu açan ve bu yolda devam eden, geçmişi artık gülümseyerek hatırlayan bir kadının içsel dönüşümüne de tanıklık ediyor."

Şarkının düzenlemesi Tolga Şişko'ya, kayıtları Utku Gürler'e, mix ve mastering çalışmaları ise Ozan Türkan'a ait. Elif Çohaz'ın her projesinde olduğu gibi Yelkenler de, sanatçının kendi sesini bulmaya yönelik samimi ve içsel yolculuğunun yeni bir durağı olarak öne çıkıyor. Yumuşak ritimler, yalın bir vokal yorumu ve sade prodüksiyon detaylarıyla öne çıkan Yelkenler, yaz playlist'lerinin vazgeçilmezlerinden biri olmaya aday.