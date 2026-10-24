Yeni şarkılar eskilere yeniliyor

Müzik dünyasında dengeler değişiyor. Spotify'ın 2026 verilerine göre, üç yıldan eski şarkıların küresel Top 200 listesindeki dinlenme payı yüzde 45,1'e yükseldi. Yeni şarkıların dinlenmeleri ise geçen yıla göre yüzde 24,8 geriledi. Milyonlarca dolarlık tanıtım bütçelerine rağmen eski hitler yeniden zirveye oynuyor.

Müzik dünyasında herkes yeni bir hit peşinde. Her cuma yüzlerce yeni şarkı yayımlanıyor, klipler çekiliyor, tanıtım kampanyaları hazırlanıyor. Sanatçılar sosyal medyada şarkılarını duyurabilmek için büyük bir yarışın içine giriyor. Ancak dünyanın en büyük dijital müzik platformlarından Spotify'ın verileri, bu yarışta beklenmedik bir tabloyu ortaya koydu. Dinleyici giderek eski şarkılara yöneliyor.

Müzik endüstrisinin önemli yayınlarından Music Business Worldwide'ın araştırmasına göre, 2026'nın ilk dokuz ayında Spotify'ın küresel Top 200 listesinde üç yıldan eski şarkıların dinlenme payı yüzde 45,1'e ulaştı. Oysa 2024 ve 2025'in aynı dönemlerinde yeni şarkılar dinlenmelerin yüzde 70'inden fazlasını oluşturuyordu.

DEĞİŞİM HIZI ÇARPICI

Eski şarkıların dinlenmeleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49,3 artarken yeni şarkıların dinlenmeleri yüzde 24,8 geriledi. Üstelik bunlar Spotify'ın tüm dinlenmelerini değil, haftalık Top 200 listelerini kapsayan rakamlar.



DOĞU VE BATI'YI DANS PİSTİNDE BULUŞTURUYOR

Aylık 2 milyondan fazla dinleyiciyle global elektronik müzik sahnesinde kendi sound kulvarını oluşturan prodüktör ve DJ İlkay Şencan, merakla beklenen yeni EP'si Origin ile dinleyiciyle buluşuyor. Uluslararası listelerde ses getiren Şaşkın ve Rakkas (Shake It) ile yakaladığı küresel ivmeyi yeni bir seviyeye taşıyan Şencan; bu projede Anadolu köklerini dinamik İspanyol ritimleri ve Latin groove'larıyla harmanlıyor.

Uluslararası arenada büyük yankı uyandıran parçalarının kazandığı küresel ivmenin üzerine inşa edilen albüm, sanatçının Anadolu köklerini dinamik İspanyol esintileriyle harmanlayarak sınırları aşan bir dans deneyimi sunuyor.

Origin, İlkay Şencan'ın müzikal kimliğini yeni bir boyuta taşıyor. Türk müziğinin köklü melodik mirasını Latin ve İspanyol kültürüyle buluşturan proje, uluslararası dinleyici kitlesini hedeflerken Anadolu ezgileri, Latin enstrümantasyonu, yüksek tempolu kulüp enerjisinin en dinamik örneklerini sergiliyor. Afro house, house ve World müzikle ilgilenen herkese hitap ediyor.



MICHAEL JACKSON HÂLÂ YARIŞTA

Araştırmanın dikkat çekici isimlerinden biri Michael Jackson. Popun kralı, ölümünün üzerinden 17 yıl geçmesine rağmen dijital müzik dünyasının en güçlü isimleri arasında.

Jackson'ın 15 şarkısı, 2026'nın ilk dokuz ayında Spotify'ın küresel Top 200 listelerinde toplam 3,02 milyar dinlenmeye ulaştı.

Jackson böylece söz konusu listelerin toplam dinlenmelerinde Bad Bunny, Bruno Mars, Justin Bieber ve BTS'in ardından beşinci sırada yer aldı. Yani bugün milyonlarca dolar harcanarak piyasaya sürülen yeni şarkılar, yıllar önce kaydedilmiş eserlerle aynı listelerde yarışıyor.

İşin ilginç tarafı, eski şarkıları yalnızca o dönemi yaşamış insanlar dinlemiyor. Genç kuşaklar da sosyal medya videolarında, dizilerde ve oyunlarda karşılaştıkları eski parçaları yeniden keşfediyor. Bir şarkının ikinci hayatı bazen yayımlandıktan onlarca yıl sonra başlayabiliyor.

HER CUMA ŞARKI ÇIKARMAK BAŞARI MI?

Bence asıl tartışmamız gereken mesele burada başlıyor. Müzik sektöründe üretim hızlandı ama şarkıların ömrü kısaldı. Artık birçok sanatçı uzun süre dinlenecek bir eser yaratmaktan çok, dijital platformlarda kısa sürede dikkat çekmenin peşinde.

Şarkı çıkıyor, sosyal medya kampanyası başlıyor, birkaç gün boyunca paylaşılıyor. Ardından yeni bir şarkı geliyor ve öncekinin yerini alıyor. Bir süre sonra sanatçının kendisi bile repertuvarını sürekli yenilemek zorunda hissediyor.

Oysa yıllar önce yayımlanan bir şarkı, bugün hiçbir yeni klip çekilmeden, büyük bir lansman yapılmadan milyonlarca kez dinlenebiliyor.

Elbette bu tablo yeni müziğin kötü olduğu anlamına gelmiyor. Bugün de güçlü besteler ve kalıcı eserler üretiliyor. Üstelik eski şarkıların yükselişinde dijital platformların keşif algoritmaları ve sosyal medyanın etkisi büyük. Ancak yeni müziğin dinleyiciyle kurduğu ilişkinin değiştiği de ortada.

Türkiye'de de bu soruyu sormamız gerekiyor: Her hafta yeni şarkı yayımlamak gerçekten bir kariyer stratejisi mi, yoksa sektörün yarattığı bir zorunluluk mu? Belki de müzik dünyasının artık daha fazla şarkıya değil, daha uzun süre dinlenecek şarkılara ihtiyacı var. Çünkü bugün bir şarkıyı milyonlarca kişiye ulaştırmak mümkün. Asıl mesele, insanların o şarkıyı yıllar sonra da dinlemek istemesi. Yeni şarkı yapmak kolaylaştı. Unutulmayacak şarkı yapmak ise hâlâ zor.