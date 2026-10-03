İngiltere, konser biletlerinin fahiş fiyatlarla yeniden satılmasına karşı yeni bir dönem başlatmaya hazırlanıyor. Bazı biletlerin ikincil piyasada yüzde 20 bine varan fiyat artışlarıyla listelenmesi bardağı taşırdı. Türkiye'de ise asıl soru başka: Düzenleme varsa karaborsa neden hâlâ karşımıza çıkıyor? Bir konsere gitmek istiyorsunuz. Bilet satışa çıkıyor. Siteye giriyorsunuz. Önünüzde binlerce kişi var. Birkaç dakika sonra ekranda o sinir bozucu cümle beliriyor: Tükendi.

Buraya kadar normal. Talep fazladır, kapasite sınırlıdır. Ama asıl tuhaflık biraz sonra başlıyor. Az önce bulamadığınız bilet bu kez başka bir yerde karşınıza çıkıyor. Fakat aynı fiyata değil. 5 bin liralık bilet 15 bin, 20 bin, bazen çok daha yüksek rakamlara çıkmış.

Sanatçı aynı sanatçı. Koltuk aynı koltuk. Konser aynı konser. Değişen tek şey bileti elinde tutan kişi. İngiltere şimdi tam olarak bu sistemin üzerine gidiyor. İngiliz hükümeti, canlı etkinlik biletlerinin satın alınan toplam maliyetin üzerinde kâr amacıyla yeniden satılmasını engelleyecek yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Üstelik mesele birkaç kişinin elindeki fazla bileti satması değil.

Profesyonel bir piyasa oluşmuş durumda. İngiliz basınında yayımlanan son araştırmalarda bazı etkinlik biletlerinin ikincil piyasada ilk satış fiyatının yüzde 20 bin üzerine kadar çıkan rakamlarla listelendiği ortaya çıktı. Yüzde 20 bin! Bu artık "Biletimi aldım ama konsere gidemiyorum, satayım" meselesi değil. Bu, bileti ürüne dönüştürmek. Talebin yüksek olacağını önceden gör, mümkün olduğu kadar çok bilet toplamaya çalış, gerçek dinleyicinin önüne geç, etkinlik tükenince fiyatı yükselt. Müzikten para kazanan yeni bir sektör ortaya çıkıyor ama ne sanatçı sahneye çıkıyor ne organizatör konser düzenliyor. Adam sadece bileti tutuyor.

İngiltere'nin atmaya hazırlandığı önemli adımlardan biri de sorumluluğu yalnızca bileti satan kişiye bırakmamak. İkincil satış platformlarının da kurallara uymasını sağlamak ve yaptırımı güçlendirmek istiyor. Çünkü bence işin kilit noktası burada. Bir yasa çıkarıp "Bileti pahalıya satamazsın" demek kolay. Peki kim kontrol edecek? Türkiye açısından da tartışılması gereken tam olarak bu. Ticaret Bakanlığı daha önce botlarla limitlerin üzerinde bilet alınarak bunların ikincil piyasada yüksek fiyatlarla satılmasına karşı düzenleme yaptı. Etkinlik biletlerinin yeniden veya daha yüksek fiyatla satışa sunulmasına yönelik hükümler mevcut.

HEPİMİZİN BİLDİĞİ GERÇEK

Çok talep gören bir konser açıklandığında karaborsa tartışması hâlâ başlıyor. Üstelik Türkiye'de karaborsanın başka bir tehlikesi daha var: Sahte bilet. Hâlâ konser önlerinde ya da sosyal medyada "Bilet alırız, bilet satarız" diyenlere rastlanıyor. Resmî satış kanalı dışında el değiştiren bir bilette seyircinin karşısına yalnızca fahiş fiyat değil, daha önce kullanılmış, geçersiz ya da sahte bir bilet çıkma riski de var. Kapıya geldiğinizde barkod çalışmıyorsa paranız da konseriniz de gidiyor. Bilet satışa çıkıyor. Tükeniyor. Ardından sosyal medya hesapları, ilanlar, mesaj grupları ve farklı kanallarda yeniden satış başlıyor.

Türkiye'de artık sorulması gereken soru "Karaborsa yasak mı?" değil. Yasaksa nasıl hâlâ bu kadar rahat yapılabiliyor? Sonuçta kaybeden seyirci oluyor. 5 bin liralık koltuk 20 bine satıldığında aradaki 15 bin lira gitmiyor. Organizatöre gitmiyor. Sahne çalışanına gitmiyor. Müzik sektörüne bile gitmiyor. Aradaki para yalnızca bileti önce ele geçiren kişinin cebine giriyor. Türkiye'de konuşmamız gereken çok daha basit bir mesele var: Mevcut kurallar gerçekten uygulanıyor mu?



AMR DIAB İSTANBUL'DA İLK KEZ SAHNEDE

Arap pop müziğinin dünyaca ünlü yıldızı Amr Diab, bugün Ataköy Marina Arena'da İstanbullu hayranlarıyla buluşuyor. Yıllardır milyonlarca dinleyiciye ulaşan, Orta Doğu müziğinin dünyaya açılan en önemli isimlerinden biri olan Diab'ın bu konserinin ayrı bir önemi var. Çünkü sanatçı Türkiye'de ilk kez sahneye çıkacak. Gecenin bir başka anlamlı tarafı da mevcut. Organizasyondan elde edilecek kârın bir bölümünün Filistin'e insani yardım amacıyla bağışlanması planlanıyor. Yani bu akşam İstanbul'da sadece büyük bir yıldız sahneye çıkmayacak. Müzik, bu kez dayanışmaya da ses verecek.