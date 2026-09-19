Sesini kiraya veren sanatçılar dönemi başladı

Müzik dünyasında yeni dönemin en değerli varlığı sanatçının sesi olabilir. Yapay zekâyla klonlanan sesler artık izin ve lisans karşılığında reklamdan oyuna farklı alanlarda kullanılabiliyor, sahibine para kazandırabiliyor. 10 binden fazla ses üreticisine ödenen 22 milyon dolar, ‘ses ekonomisinin’ çoktan kurulmaya başladığını gösteriyor. Sıradaki büyük pazarlık ise belli: Sanatçı sesini kime, nerede, ne kadar süreyle ve kaça kiralayacak?

Bir dönem sanatçı şarkısını satıyordu, sonra kataloğunu satmaya başladı. Şimdi sırada sesi var! Yapay zekâ müzik endüstrisinde yeni bir kapı açıyor: Sanatçının sesi, kimliği ve müzikal karakteri lisanslanabilir bir değere dönüşüyor. Yakında bir sanatçının para kazanması için her defasında mikrofonun başına geçmesi gerekmeyebilir. Müzik endüstrisinde uzun zamandır şu soruyu tartışıyoruz: Yapay zekâ sanatçının yerini alacak mı?

Bence yanlış soruyu soruyoruz. Çünkü sektör başka bir yere doğru gidiyor. Yapay zekâ sanatçının yerini almak yerine, sanatçının sesini yeni bir ticari ürüne dönüştürmeye başlıyor.

Sanatçı düşünün; sesinin yapay zekâ modelinde kullanılmasına izin veriyor. Hangi projede kullanılacağını, hangi şartlarda kullanılacağını belirliyor ve karşılığında gelir elde ediyor. Kısacası artık yalnızca şarkılar değil, sesin kendisi de lisanslanabilir bir ürüne dönüşüyor. Bunun ilk örnekleri önümüzde duruyor.

Warner Music Group ile yapay zekâ müzik şirketi Suno arasındaki anlaşmanın en dikkat çekici maddelerinden biri sanatçıların isim, görüntü, ses ve bestelerinin yeni yapay zekâ şarkılarında kullanılabilmesi. Ancak burada çok önemli bir şart var: Sanatçının bunu kendisinin kabul etmesi gerekiyor. Yani sistem "sesini aldım, şarkıyı yaptım" mantığıyla değil; izin ve lisans modeli üzerinden kurulmaya çalışılıyor.

Universal Music Group da geçtiğimiz günlerde ElevenLabs ile çok yıllı bir anlaşma açıkladı. Kurulacak yeni platformda katılımcı sanatçıların eserleri üzerinden hayranların remix, mash-up ve farklı yorumlar üretebilmesinin önü açılıyor. Daha birkaç yıl önce plak şirketleri yapay zekâ şirketlerine karşı telif savaşları verirken bugün aynı masada yeni iş modelleri konuşuluyor. Çünkü müzik endüstrisi bir şeyi çok çabuk fark etti: Yapay zekâyı durduramıyorsan lisansla!

SES ARTIK BİR VARLIK

Burada asıl büyük değişim bence bu. Bugüne kadar bir sanatçının ekonomik değeri denildiğinde şarkıları, master kayıtları, besteleri, konserleri, marka anlaşmaları ve kataloğu akla geliyordu. Şimdi bunların yanına yeni bir varlık ekleniyor: Ses...

Üstelik bunun çalışan bir ekonomisi şimdiden var. ElevenLabs'in Voice Library sisteminde profesyonel olarak klonlanmış seslerini paylaşan kişiler, başkaları bu sesleri kullandıkça gelir elde edebiliyor.

Şirket, Mayıs 2026 itibarıyla platformdaki 10 binden fazla ses üreticisine toplam 22 milyon doların üzerinde ödeme yapıldığını açıkladı.

Daha da ilginci, şirketin ayrı bir "Iconic Marketplace"i var. Burada ünlü isimlerin veya hak sahiplerinin izin verdiği sesler ticari projeler için lisanslanabiliyor. Art Garfunkel, Judy Garland ve Celia Cruz gibi müzik tarihinden isimlerin sesleri de platformda yer alıyor. Kullanmak isteyen şirket başvuruyor, hak sahibi projeyi değerlendiriyor ve kabul ederse lisans anlaşması yapılıyor. Yani konuştuğumuz şey artık bilimkurgu değil. Ses ekonomisi kurulmaya başladı.



SESİNİ VEREN KONTROLÜ VERMEMELİ

Sanatçı sesini yapay zekâ kullanımına açtığında mesele yalnızca "Ne kadar kazanacağım?" olmayacak. Asıl soru "Sesimle ne yapılabilir?" olacak. Bir aşk şarkısında kullanılmasına izin veren sanatçı, siyasi bir içerikte ya da istemediği bir reklamda kendi sesini duymak istemeyebilir. Bu nedenle yeni dönemin sözleşmelerinde süre, ülke, mecra ve ücret kadar içerik onayı da kritik hale gelecek. Çünkü dijital çağda bir sanatçının sesini lisanslamak başka, o ses üzerindeki kontrolünü kaybetmek bambaşka bir mesele.



SANATÇININ YENİ DİJİTAL İKİZİ

Ben yıllardır müzik sektörünün teknolojiyi önce reddedip sonra ondan para kazanmanın yolunu bulduğunu görüyorum. MP3'e karşı savaştılar. Streaming'e direndiler. Şimdi yapay zekâda benzer bir dönüşüm yaşanıyor. Önce "Şarkılarımızı kullanamazsınız" denildi. Şimdi soru değişiyor:

"Şarkımızı, sesimizi ve sanatçımızın kimliğini kullanacaksanız bunun bedeli ne?" Bence önümüzdeki yıllarda sanatçıların en değerli varlıklarından biri yalnızca şarkı katalogları olmayacak. Kendi seslerinin dijital kopyaları da olacak. Ve belki de müzik endüstrisinin yeni cümlesi şu olacak: Sanatçı sahneye çıkarak para kazanacak, şarkısı dinlendikçe para kazanacak... Bir de sesini kiralayarak.



TÜRKİYE'DE DE BU KAPI AÇILACAK

Türkiye açısından düşündüğümüzde konu daha da ilginç. Bizde sesi yüzünü görmeden tanınabilecek onlarca sanatçı var. Birkaç saniye duymanız yeterli. İşte yapay zekâ çağında o ses artık yalnızca sanatçının söylediği şarkılarda değer üretmeyebilir. Sanatçının izniyle reklamda, oyunda, filmde, farklı dijital projelerde ve gelecekte henüz bugün düşünmediğimiz alanlarda kullanılabilecek bir fikrî mülkiyet unsuruna dönüşebilir. O zaman menajerlerin ve plak şirketlerinin masasına yeni bir dosya gelecek: "Dijital ses kullanım hakkı."

Kaç yıl? Hangi ülkelerde? Hangi mecralarda? Hangi tür içeriklerde? Sanatçı her üretimi ayrıca onaylayacak mı? Ve en önemlisi, her kullanımda sanatçıya ne kadar para ödenecek?

Bunların hepsi önümüzdeki dönemin önemli müzik endüstrisi tartışmaları arasında olacak.



PEKİ ŞARKICIYA HÂLÂ İHTİYAÇ VAR MI?

İşin beni asıl düşündüren kısmı burası. Bugün bir reklam filmi için sanatçının kendisini stüdyoya çağırıyorsunuz. Yarın sanatçının lisanslı dijital sesini kullanmak yeterli olacak mı? Bir oyun şirketi dünyanın farklı ülkeleri için aynı sanatçının sesinden onlarca farklı içerik üretebilir mi? Bir sanatçı kendi sesinin farklı dillerde kullanılmasına izin verebilir mi? Hatta gelecekte sanatçılar sözleşmelerine "sesimin yapay zekâ kullanım hakkı" diye ayrı maddeler koymaya başlayacak mı? Bence müzik sektörünün önündeki en büyük pazarlıklardan biri burada yaşanacak. Çünkü mesele yalnızca teknoloji değil. Mesele para.



FUTBOLDA YENİ RÜZGAR: 36 ÜLKEDEN 120 ŞARKI

EA SPORTS FC 27'nin müzikleri açıklandı. Interpol, The Strokes, The Neighbourhood ve Royal Blood gibi tanınmış isimlerle yükselen sanatçıları buluşturan soundtrack, futbol oyunlarının müzik keşfindeki gücünü bir kez daha gösteriyor. EA SPORTS FC serisi yalnızca futbolseverlerin değil, müzik tutkunlarının da yakından takip ettiği bir oyun.

Çünkü bu serinin soundtrack'ine girmek, bir sanatçı için şarkısını milyonlarca kişiye duyurmanın en güçlü yollarından biri.

EA SPORTS FC 27'nin açıklanan müzik seçkisinde 36 ülkeden 120 parça yer alıyor. Interpol, The Strokes, The Neighbourhood, The War on Drugs, Royal Blood, Little Simz ve Barry Can't Swim gibi tanınmış isimlerin yanında yeni nesil sanatçılar da bulunuyor. Cage The Elephant ve Mura Masa'nın henüz yayımlanmamış şarkılarının listeye alınması ise soundtrack'i sıradan bir seçkinin ötesine taşıyor.

Bir futbol oyununda duyulan şarkı, yalnızca menüde çalıp geçmiyor.

Atılan gollerle, kazanılan maçlarla ve oyuncunun hafızasında kalan anlarla birleşiyor. Yıllar sonra oyunun adı unutulsa bile o şarkı hatırlanabiliyor.

EA SPORTS'un 20 yılı aşkın süredir oluşturduğu müzik mirasının gücü de buradan geliyor.

Bu yıl müzik, yeni sosyal futbol alanı The Grounds'ta daha belirgin bir rol üstlenecek. İngiliz, Fransız ve Arjantin futbol kültürlerinden esinlenen Parkside, Montclair ve Zeiza bölgelerinin kendine özgü müzik seçkileri olacak. FC Mobile oyuncuları da oyuna eklenecek parçalardan birinin belirlenmesinde söz sahibi olacak. FC 27, 18 Eylül'de erken erişime açıldı, 25 Eylül'de dünya çapında piyasaya çıkacak. Bir zamanlar yeni müziği radyolar keşfettirirdi. Bugün ise bir futbol oyunu, 36 ülkeden 120 şarkıyı aynı anda dünyaya dinletiyor.