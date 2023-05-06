Bugüne kadar Gladyatör, Akıl Oyunları, Nuh: Büyük Tufan ve çekimleri ülkemizde gerçekleşen Son Umut gibi pek çok hafızalara kazınmış filmde oynayan 58 yaşındaki başarılı oyuncu Russell Crowe, ilk kez bir korku filminde rol aldı. Crowe, Vatikan'ın Baş Şeytan Çıkarıcısı Peder Gabriel Amorth'un kitaplarında anlattığı hikâyelerden esinlenerek, Julius Avery tarafından çekilen Şeytanın Düşmanı adlı filmde Peder Gabriel Amorth'a hayata veriyor. Amorth, film boyunca Henry adlı genç çocuğun (Peter DeSouza-Feighoney) bedenini ele geçiren şeytanla çatışıyor. Başta vakaya psikolojik bakımla yaklaşan Amorth, çok geçmeden şeytanın gerçek amacını öğrenince tavrını ve tarzını değiştiriyor.







Korku sineması denine ilk akla gelen film olan Excorcist'e de bolca gönderme yapan film, bu türü sevenleri tatmin eden klişelere sahip. Dünyanın çeşitli yerlerinde gösterime giren film, vizyona girmesinden sadece üç hafta sonra dünya çapında gişede 55 milyon dolar kazanarak büyük bir başarı elde etti. Bu başarıda Crowe gibi ünlü bir ismin başrolde yer almasının katkısı da yadsınamaz. Zira Crowe, rolü için sıkı bir hazırlık süreci geçirmiş.

2016 yılında vefat edene kadar 91 yıllık yaşamı boyunca 100 binden fazla şeytan çıkarma ayini gerçekleştiren İtalyan Katolik Amorth'un hikâyesini okuduğunda çok etkilenmiş. Başta bunun uydurma bir hikâye olduğunu düşünen Crowe, Amorth'un hayatını araştırdıkça ve öğrendikçe kendisine hayran kalmış. Rolü için rahibin ilk iki kitabını okuyan ünlü oyuncu, onu şeytan çıkarma ayinlerini yaparken izleyen insanlarla da konuşmuş. Deneyimli oyuncu, gerçek hayatta saçsız, gözlüklü ve temiz traşlı olan rahip Peder Amorth'a tip olarak hiç benzemese ve İtalyan aksanı eleştirilse de ortaya başarılı bir rahip portresi çıkarmayı başarmış. Ancak Uluslararası Şeytan Çıkarma Derneği, aynı fikirde değil. Filmi gerçeklikten uzak olmakla Crowe'u da şeytan çıkarma ayinlerini yanlış tasvir etmekle suçlayan Vatikan kökenli dernek, filmin 'gerçek düşmanın şeytan mı yoksa kilise gücü mü' konusunda şüphe yarattığını iddia ederken, şeytan çıkarmanın canavarca ve korkutucu bir fenomen olduğunun altını çiziyor. Bu filme gösterdikleri tepki sebebiyle varlığından haberdar olduğumuz dernek meğer 1990 yılında Amorth tarafından kurulmuş. Filme olan ilgiyi arttırmak dışında bir katkı sunmayan bu tepkiye henüz bir yanıt gelmediğini de ekleyeyim.









SERİ, DUYGUSAL BİR FİLMLE SONLANIYOR

Marvel Sinematik Evreni'nin en eğlenceli kahramanlarını konu alan Galaksinin Koruyucuları üçüncü filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıktı. Geçmişte paylaştığı tweet'ler yüzünden ikinci filmi çektikten sonra Disney'den kovulan ancak gelen tepkiler sebebiyle affedilen James Gunn, ilk iki filmde olduğu gibi burada da yazar ve yönetmen olarak karşımızda. Filmde, Gamora'yı (Zoe Saldana) kaybetmesinin etkisinden çıkamayan Peter Quill (Chris Pratt), Star-Lord, silahlı bir rakun olan Roket, ağaç kılıklı Groot, ölümcül yeşil kadın Gamora ve Yokedici Drax'ten oluşan uyumsuzlar ekibiyle birlikte bir kez daha dünyayı kurtarmaya çalışıyorlar. İlkinde anneyi, ikincisinde babayı odağına alan film bu kez benlik meselesini vurguluyor. Galaksinin Koruyucuları'nın gizli kahramanı olan ve Bradley Cooper'ın seslendirdiği Roket Rakun'un geçmişine odaklanan film, heyecan ve aksiyonun yanı sıra duygusal sahneleriyle dikkat çekiyor. Özellikle bazı sahnelerde kendinizi bir rakunla özdeşlik kurarken bulabilirsiniz...