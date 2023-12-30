2023 yılına gülerek veda etmek yeni yıla da kahkahalarla girmek ister misiniz? Malum, geride bırakmaya hazırlandığımız 2023, yaşanan deprem felaketi başta olmak üzere çok üzücü geçti. Gazze'deki katliam ve yakın zamandaki şehit haberleriyle sarsıldığımız bir dönemde, moralimizi yüksek tutmak için yine sanata sığınmaktan başka çaremiz yok. İşte böyle bir dönemde sinemada kurtarıcı rolünü üstlenecek bir film daha girdi vizyona: 'Mutluyuz'.

İbrahim Büyükak'ın yazdığı altıncı, yönettiği ikinci filmi Mutluyuz, adının da getirdiği doğal bir sempatiyle, daha ilk baştan insanda gülme beklentisi yaratıyor. Bu beklentiyi de fazlasıyla karşılıyor. Büyükak'ın son dönemin en çok gülünen kadın komedyenlerinden olan Yasemin Sakallıoğlu ile başrolü paylaştığı film, boşanma aşamasında olan bir çiftin hayatını konu ediniyor. Yakın arkadaş olan Ferhat ve Aslı, sevgilileri tarafından terk edildikten sonra, arkadaşlıklarını aşka dönüştürüp evleniyorlar. Ancak evliliklerinin üçüncü yılında ilişkilerinin iyi gitmediğini görüyoruz.







İleride bir restoran açma hayali kuran ve bu yüzden cimriliği tavan yapan Ferhat'ın evlilik yıl dönümlerini, garson olarak çalıştığı restoranda bedavaya getirmesi ve eşine hediye olarak da mutfak robotu alması Aslı'nın (Yasemin Sakallıoğlu) sabrını taşırır. Eşinin gönlünü almak isteyen Ferhat da yakın arkadaştan evliliğe geçemediklerini düşünen Aslı'yı ilişkilerine iyi gelmesi umuduyla çift terapisi yapılan bir otele götürür. Gittikleri bu terapi otelinde eski sevgilileriyle de karşılaşan Ferhat ile Aslı'nın ilişkilerini kurtarmaya çalışır. Onların bu çabaları izleyiciyi kahkaha krizine sokuyor.

En iyi çift seçilmek için diğer çiftlerle amansız bir mücadeleye girişiyorlar. Birbirinden iddialı ve eğlenceli oyunlarla ilişkilerinin iyi olduğuna, ilişki gurusuna ve diğer yarışmacılara ikna etmeye çalışıyorlar. Özellikle yalan söyledikçe havuza düşülen, yalan makinası oyunu filmin gülme garantili yerlerinden biri. Mutluyuz; Küçük Esnaf, Bayi Toplantısı, Yol Arkadaşım 1 ve 2, Özür Dilerim filmlerinden sonra Büyükak'ın en çok güldüğüm, senaryo ve yönetmenlik anlamında da üstüne bir çıta koyduğu bir film olmuş. Devamının geleceğini umuyorum. Sonuç olarak, kankadan eş olur mu, en yakın arkadaşla evlenilir mi sorularına da yanıt aranan film çiftlere terapi gibi gelecek. Baştaki soruya cevabınız evetse, Mutluyuz filmi sizi fazlasıyla mutlu edecektir...



Sansasyonel bir aşk hikayesi

Öğrencisiyle ilişki yaşayan öğretmenlerin hikâyelerini ibret ve hayretle okumuşsunuzdur. Nerede olursa olsun haber niteliği taşıyan bu sıradışı ilişki mevzusu, şimdide sinema filmine konu oldu. Todd Haynes'in yönettiği Bir Skandalın Peşinde adlı film, ödüllü oyuncular Natalie Portman'la Julianne Moore'u bir araya getirmesiyle dikkat çekiyor.

Film yıllar evvel Amerika'da 30'lu yaşlarındaki bir öğretmenin 13 yaşlarındaki öğrenciyle yaşadığı ilişkiden esinleniyor. Gracie Atherton-Yu (Julianne Moore) ve kocası Joe'nun (Charles Melton) magazin dergilerine konu olan, kötü şöhretli aşklarının tüm ülkeyi etkisi altına almasından yirmi yıl geçmiştir. Artık sıradan bir hayat yaşayan çift, ikiz kızlarının mezuniyetine hazırlanmaktadır. Geçmişine sünger çeken bu çiftin sıradan kabul ettikleri hayatı, oyuncu Elizabeth Berry'nin (Natalie Portman) evlerine gelmesiyle başka bir seyir alır.







Popüler televizyon oyuncusu Elizabeth bir zamanlar skandal olmuş bu aşk hikâyesini film yapmak ister ve filmde bu olayın kahramanı Gracie'yi canlandıracaktır. Yeni filmine ve rolüne hazırlanmak için Gracie'yi daha yakından tanımak isteyen Elizabeth'in aileyle yakınlaşması kendisi için de unutmayacağı bir deneyim olacaktır. Elizabeth, o dönem 13 yaşındaki bir gençle ilişkiye girdiği için gündem yaratan, ancak bu sansasyonel olayı hiç yaşanmamış gibi kabul eden Gracie'nin tavrından büyük rahatsızlık duyar.

Kadının eski kocası ve çocuklarıyla konuşur, notlar alır. İlişkileri üzerinde baskı hisseden Gracie'nin tepkisiz ve sakin hali gerçekten rahatsız edici. Bu noktada Moore'un başarılı oyunculuğunun altını çizmek gerek. Luc Besson'un Léon adlı filminde oynadığı rolle dünya çapında üne kavuşan, 2011 yılında rol aldığı Siyah Kuğu filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını ve Altın Küre ödülünü kazanan Portman, burada da yine performansıyla tüm övgüleri hak ediyor. Geçtiğimiz yıl New York film festivalinin açılış filmi olan film, yavaş temposuna rağmen iki güçlü oyuncunun performansıyla öne çıkmayı başarıyor.









Türkiye'de en çok bu filmler izlendi

2023 yılının sinema açısından çok da iyi geçtiği söylenemez. Pandemi sonrası düzelmeye çalışan sektör dijital platformlar ve yaşadığımız deprem sebebiyle uzun bir süre rölantide gitmişti. Yapımcılar filmlerini vizyona sokmaya çekinirlerken Ölümlü Dünya 2 filmi bu algıyı yıktı.







Film dördüncü haftasında yaklaşık 1.5 milyon gişe yaparak sektöre bir hız kazandırdı. Hatta onun rüzgarıyla bazı filmler 2024'e ertelendi. Geride bıraktığımız bu dönemde en çok izlenen filmler de belli oldu. Listenin zirvesindeki Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa, 2 milyon sınırını aşan tek film oldu. İşte ülkemizde bu yıl en çok izlenen filmler...